Способы хранения корнеклубней георгин

Георгины – настоящее украшение для сада, а любая красота требует к себе внимания. Но не стоит переживать - эти красавцы вовсе не требуют высадки в позолоченные горшки и удобрений, обогащенных алмазами. Нет, просто хранение георгин зимой должно быть правильным, особенно если вы планируете их сохранить в домашних условиях. Но не только хранение, но и выкопка георгин должна производиться в определенном порядке.

Выкопка и подготовка георгин к зимнему хранению

Сначала необходимо срезать стебли, оставив 10-15 см над землей. Далее обкапываем куст на расстоянии примерно 25 см. Потом заводим вилы или лопату под клубень, и, придерживая стебель, аккуратно вынимаем его. Выкопанные клубни осторожно, чтобы не повредить, очищаем от земли и выкладываем на просушку. Сушат корнеклубни в хорошо проветриваемых помещениях при комнатной температуре или, если погода сухая и солнечная, то можно просушить их на улице. Примерно через 6 дней клубни нужно очистить острым ножом от мелких корешков и обрезать стебли не длиннее 3-4 см. Места срезов присыпают известью-пушонкой и дают им еще время на просушку. Для этого корнеклубни раскладывают в сухом прохладном помещении и прикрывают от холода любым нетканым материалом: газетами, соломой или мешковиной. В таком положении нужно подержать еще пару недель. Подготовка георгин к хранению, таким образом, позволит им зимой меньше сморщиваться, а значит лучше пережить холодное время года.

Хранение георгинов в квартире

Хранение георгин зимой нужно производить при температуре в 3-5оС, а потому и рекомендуют убирать клубни в погреб. Но что делать жителям многоквартирных домов? Погребов у нас нет, так что же в квартире сохранить корнеклубни этих цветов невозможно? Ничего подобного - очень даже можно! Многие садоводы с успехом хранят георгины у себя на участке, на балконах и даже в холодильниках. Но давайте по порядку.

Подсушенные клубни укладывают в пластмассовую или металлическую бочку и перекладывают сфагнумом (мхом). Бочку ставят в предварительно вырытую яму, закрывают крышкой с проделанными в ней дырками. На крышку ставят деревянный ящик для создания воздушной прослойки, а затем всю эту конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, дабы защитить клубни от земли. А дальше осталось только закопать яму с бочкой.

К хранению георгин зимой на балконе нужно подготовить клубни следующим образом. Внимательно осматриваем корнеклубни на предмет повреждений, если таковые обнаружились, то обрабатываем их древесным углем. Далее клубни выкладываем в ящики и пересыпаем песком или торфом. Ящики убираем на балкон или ставим рядом с ним, только подальше от батареи. Клубни за зиму нужно проверять несколько раз и переворачивать, чтобы не допустить загнивания. Если во время таких проверок обнаружите подгнивающие участки, то аккуратно очистите их и обработайте место среза древесным углем.

Есть еще интересный способ хранения георгин в холодильнике. Конечно, если клубней у вас наберется много, то возможно этот способ применить не получится. А вот если их немного, то вполне можете поместить георгины в овощное отделение холодильника. Клубни кладем в полиэтиленовый пакет с дырками и засыпаем их опилками. Проверять георгины нужно пару раз в месяц.

Если нет возможности поместить корнеклубни в прохладное место, то есть еще такой способ, как хранение георгин в парафине. Для этого нужно растопить парафин на водяной бане и погрузить в него на минутку клубень. Когда парафиновая пленка застынет, нужно его обмакнуть в парафин еще раз. Далее клубни кладут в полиэтиленовый пакет, пересыпая опилками или торфом. Пакеты плотно завязывают и убирают на хранение. Такой обработке можно подвергать только очень хорошо просушенные корнеклубни. Когда придет время посадки, клубни нужно будет немного потереть, чтобы парафиновая пленка потрескалась, но не счищайте ее, вы рискуете повредить клубни.

Выбирайте один из предложенных способов и эти прекрасные цветы обязательно порадуют вас своей красотой на следующий год.

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Источник: vk.com

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