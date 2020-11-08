Список правил для хорошего чеснока

Если вы хотите вырастить хороший чеснок, то при посадке следует выполнить несколько простых, но обязательных правил.

1. Под чеснок выделить участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию среды. На кислых почвах чеснок резко снижает урожай.

2. Лучшими предшественниками для чеснока являются огурцы, кабачки, ранняя и цветная капуста, бобовые. Нежелательно размещать чеснок после картофеля из-за возможности заражения фузариозом.

3. Под посадку внести органические и минеральные удобрения и одновременно известь, если почва кислая. Нельзя вносить свежий навоз.

4. Подготовить и удобрить почву за 2-3 недели до посадки. Гряды и рядки располагать с севера на юг.

5. Для посадки брать только здоровые зубки, которые протравить в растворе марганцово-кислого калия в течение 1 ч (1 г марганцовки на 1 л воды).

6. Глубина посадки должна быть 3-4 см от вершины зубка до поверхности почвы, расстояние при посадке 20-25 см между рядками и 8-10 см между зубками.

7. Посадку необходимо провести за 40-50 дней до наступления устойчивых зимних холодов.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...