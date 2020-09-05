Спасаем урожай ягод от пернатых

Птицы, безусловно, наши друзья и их надо подкармливать, но когда стаи прожорливых пернатых склевывают наши спелые ягоды, нужно принимать меры. Например, вот такие.

Принимать меры для защиты ягод нужно заранее, до того как урожай созреет

1. Полоски любой блестящей ленты (она может быть полностью фольгированной или с приклеенными кусочками фольги), трепещущие на ветру, отпугивают птиц. Птицам не нравится блеск ленты, ее «змееподобно» движущийся вид, и они избегают посещать участки с такими украшениями.

Плюсы: Этот способ гарантированно отпугивает большинство птиц, особенно, в первые несколько недель. Кроме того, блестящие CD-диски оживят ландшафт, пуская солнечные зайчики.

Минусы: Если птицы очень голодны, то блестящие штучки не смогут стать серьезной преградой. Кроме того, в конце концов, пернатые привыкнут к этим ярким предметам и отправятся пировать на деревья и кусты.

2. Мелкоячеистая сетка, натянутая над вашими ягодными кустарниками и небольшими фруктовыми деревьями, не даст птица спикировать на насаждения и, соответственно, предотвратит урон.

Плюсы: Птицы не доберутся до ягод, а сетка стоит недорого.

Минусы: Маленькие птички могут запутаться в сетке и погибнуть.

3. Чучело хищной птицы (совы или ястреба), установленное на участке, должно внушить пернатым страх. При этом, не забывайте, что птицы умны и хитры. Чтобы обмануть их, вам придется перемещать пугало каждые несколько дней на новое место. Впрочем, рано или поздно, птицы все равно поймут, что на самом деле эта сова не более, чем бутафория.

Как вариант: установите традиционное «человеческое» чучело, повязав на него галстук из фольгированной ленты.

Плюсы: Чучело, безусловно, привнесет свой колорит, ну и на некоторое время защитит ягоды.

Минусы: Птицы поймут, что пугало их не преследует, и займутся своими делами на вашем участке.

4. Поилки с чистой водой.

Общей теорией нападения птиц на садовые ягодники является мнение, что птицы голодны. Но это не так. Они могут клевать ягоды в поисках воды в жаркую погоду для утоления жажды, так как в ягоды отличаются высоким содержанием воды. Разместив поилки для птиц на заднем дворе, вы предоставите им альтернативу. Этот прием сработает еще лучше если вы сможете добавить звук льющейся воды, используя капельное орошение.

Плюсы: Вы увидите большое разнообразие птиц на вашем дворе. Многие из пернатых отобедают насекомыми-вредителями.

Минусы: Птицы могут не утруждать себя поиском насекомых для пищи, а просто отобедать вашими ягодами.

5. Установка кормушек рядом с поилками.

Принцип заключается в простой идее, что если вы накормите пернатых, они оставят ягоды в покое.

Плюсы: Как и идея с поилкой, привлечение птиц в сад поможет контролировать вредителей насекомых .

Минусы: Если вы забудете наполнить кормушку, то голодные постояльцы тут же переключат внимание на сочные ягоды поблизости.

6. Наличие радио в вашем саду создаст достаточно шума, чтобы отпугнуть налетчиков.

Плюсы: Шум отпугивает птиц — задача выполнена.

Минусы: Играющее целый день радио может весьма раздражать ваших соседей по участку, которые приехали отдохнуть в тишине. Затем, как и в случае с фольгированной лентой и пугалом, смышленые птицы догадаются, что шум для них совершенно безопасен.

7. Использование репеллентов - один из самых надежных и проверенных способ прогнать птиц .

Современные репелленты просто отпугивают птиц, не причиняя им вреда. В результате, пернатые без ущерба для себя и окружающих покиндают территорию по причине неприятного для них запаха.

Плюсы: После одной процедуры обработки участка вы избавляетесь от необходимости становиться чучельником или волонтером по спасению голодных птиц. Также вам не надо терроризировать свой слух и слух соседей бесконечным прослушиванием радио или развешивать по участку CD-диски.

Минусы: Минусов нет.

Независимо от того, какой способ вы используете, помните, что защита ягод от птиц во многом зависит от окна созревания ягод. Если вы уже знаете сроки поспевания культур и заранее подготовитесь к нашествию пернатых, то ваши шансы сохранить урожай значительно возрастут. А применяя эти методы, вы сможете сосуществовать с нашими пернатыми гостями, которые так легко превращаются из врагов в друзей.

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Источник: vk.com

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