ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вязание тапочек спицами для начинающих
2020-08-07-07-25-45
Тапочки сможет связать, не только мастер по вязанию, но даже новичку по силам справиться с этой работой. Техника вязания не сложная, но тапочки получаются очень тёплыми, мягкими и милыми. За недельку, можно сделать домашнюю обувь для всей...
Растения для полок и шкафов
2020-08-11-10-57-28
Вьющиеся теневыносливые растения.
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
2020-08-12-02-25-36
Красивая, удобная вещь представляет собой довольно большой в длину и ширину шарф, который можно плести разными методами. Он выглядит как обычный прямоугольник, используется на плечах наподобие накидки, на голове вместо платка, на шее превращается в...
Красивый, легкий и свободный кардиган крючком
2020-08-18-03-05-38
Красивый, легкий и свободный кардиган выполнен довольно простым узором, так что связать этот шедевр смогут даже не очень опытные мастерицы.
Как из пластикового ведра сделать катушку для садового шланга
2020-08-11-01-50-34
В данном обзоре расскажем, как, используя подручные средства, сделать удобную катушку для садового шланга.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Спасаем урожай ягод от пернатых
По инф. vk.com   
05 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Птицы, безусловно, наши друзья и их надо подкармливать, но когда стаи прожорливых пернатых склевывают наши спелые ягоды, нужно принимать меры. Например, вот такие.

Спасаем урожай ягод от пернатых

Принимать меры для защиты ягод нужно заранее, до того как урожай созреет

1. Полоски любой блестящей ленты (она может быть полностью фольгированной или с приклеенными кусочками фольги), трепещущие на ветру, отпугивают птиц. Птицам не нравится блеск ленты, ее «змееподобно» движущийся вид, и они избегают посещать участки с такими украшениями.

Плюсы: Этот способ гарантированно отпугивает большинство птиц, особенно, в первые несколько недель. Кроме того, блестящие CD-диски оживят ландшафт, пуская солнечные зайчики.

Минусы: Если птицы очень голодны, то блестящие штучки не смогут стать серьезной преградой. Кроме того, в конце концов, пернатые привыкнут к этим ярким предметам и отправятся пировать на деревья и кусты.

2. Мелкоячеистая сетка, натянутая над вашими ягодными кустарниками и небольшими фруктовыми деревьями, не даст птица спикировать на насаждения и, соответственно, предотвратит урон.

Плюсы: Птицы не доберутся до ягод, а сетка стоит недорого.

Минусы: Маленькие птички могут запутаться в сетке и погибнуть.

3. Чучело хищной птицы (совы или ястреба), установленное на участке, должно внушить пернатым страх. При этом, не забывайте, что птицы умны и хитры. Чтобы обмануть их, вам придется перемещать пугало каждые несколько дней на новое место. Впрочем, рано или поздно, птицы все равно поймут, что на самом деле эта сова не более, чем бутафория.

Как вариант: установите традиционное «человеческое» чучело, повязав на него галстук из фольгированной ленты.

Плюсы: Чучело, безусловно, привнесет свой колорит, ну и на некоторое время защитит ягоды.

Минусы: Птицы поймут, что пугало их не преследует, и займутся своими делами на вашем участке.

4. Поилки с чистой водой.

Общей теорией нападения птиц на садовые ягодники является мнение, что птицы голодны. Но это не так. Они могут клевать ягоды в поисках воды в жаркую погоду для утоления жажды, так как в ягоды отличаются высоким содержанием воды. Разместив поилки для птиц на заднем дворе, вы предоставите им альтернативу. Этот прием сработает еще лучше если вы сможете добавить звук льющейся воды, используя капельное орошение.

Плюсы: Вы увидите большое разнообразие птиц на вашем дворе. Многие из пернатых отобедают насекомыми-вредителями.

Минусы: Птицы могут не утруждать себя поиском насекомых для пищи, а просто отобедать вашими ягодами.

5. Установка кормушек рядом с поилками.

Принцип заключается в простой идее, что если вы накормите пернатых, они оставят ягоды в покое.

Плюсы: Как и идея с поилкой, привлечение птиц в сад поможет контролировать вредителей насекомых .

Минусы: Если вы забудете наполнить кормушку, то голодные постояльцы тут же переключат внимание на сочные ягоды поблизости.

6. Наличие радио в вашем саду создаст достаточно шума, чтобы отпугнуть налетчиков.

Плюсы: Шум отпугивает птиц — задача выполнена.

Минусы: Играющее целый день радио может весьма раздражать ваших соседей по участку, которые приехали отдохнуть в тишине. Затем, как и в случае с фольгированной лентой и пугалом, смышленые птицы догадаются, что шум для них совершенно безопасен.

7. Использование репеллентов - один из самых надежных и проверенных способ прогнать птиц .

Современные репелленты просто отпугивают птиц, не причиняя  им вреда. В результате, пернатые без ущерба для себя и окружающих покиндают территорию по причине неприятного для них запаха.

Плюсы: После одной процедуры обработки участка вы избавляетесь от необходимости становиться чучельником или волонтером по спасению голодных птиц. Также вам не надо терроризировать свой слух и слух соседей бесконечным прослушиванием радио или развешивать по участку CD-диски.

Минусы: Минусов нет.

Независимо от того, какой способ вы используете, помните, что защита ягод от птиц во многом зависит от окна созревания ягод. Если вы уже знаете сроки поспевания культур и заранее подготовитесь к нашествию пернатых, то ваши шансы сохранить урожай значительно возрастут. А применяя эти методы, вы сможете сосуществовать с нашими пернатыми гостями, которые так легко превращаются из врагов в друзей.

Источник: vk.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Спасаем урожай ягод от пернатых
    Птицы, безусловно, наши друзья и их надо подкармливать, но когда стаи прожорливых пернатых склевывают наши спелые ягоды, нужно принимать меры. Например, вот такие.
  • Фонтанчика для участка своими руками
    Если вы по какой-либо причине никак не можете решиться на приобретение фонтанчика для участка, сделайте его самостоятельно! Занятие это увлекательное, довольно бюджетное и не такое уж и сложное. Особенно если у вас есть ненужный пластиковый ящик.
  • Цветы — защитники от вирусов
    В сезон гриппа и других вирусных заболеваний мы все ищем дополнительные способы защитить себя и своих близких от заражения. Помочь в этом могут комнатные растения, они не только освежают интерьер, но и благодаря фитонцидам и эфирным маслам способны очищать воздух от уличной пыли, болезнетворных бактерий и даже вирусов.
  • Как превратить книжный стеллаж в мягкую банкетку для прихожей
    Совсем несложно сделать банкету. Получится очень практичная и полезная с двойной функцией банкетка. С одной стороны, банкетка будет функционировать как скамейка, и если ее повернуть, то можно будет использовать как стеллаж.
  • Как организовать хранение свеклы
    Свекла относится к столовым корнеплодам, которые значительно менее требовательны к условиям зимнего хранения, чем морковь. Она очень хорошо хранится в подвале, если корнеплоды не имеют механических повреждений и не заражены инфекционными заболеваниями.
  • Красивый ночник своими руками
    Из обыкновенной пол-литровой стеклянной банки вы можете своими руками сделать удивительную поделку — красивый подсвечник, который удачно впишется в интерьер! Это очень быстрая, простая и бюджетная идея, но результат, тем не менее, очень и очень удачный. Попробуйте повторить этот несложный мастер-класс!
  • Семена корнеплодов со своих грядок
    Сегодня мы расскажем о получении семян свеклы и моркови на своем садовом участке. Соблюдая агротехнику и выполняя наши рекомендации, вы сможете получить свои собственные семена этих культур с довольно высокой всхожестью.
  • Мир цветов ошибана: удивительное искусство самураев
    Очень интересная техника рукоделия — ошибана — удивительное искусство самураев. Есть у нее что-то общее с гербарием. Из засушенных цветов, веток, семечек, коробочек, листьев и небольших плодов, помещенных под пресс, можно составлять уникальные композиции, а при наличии навыков и усидчивости — настоящие картины.
  • Откуда берутся пестролистные растения?
    Вaриегaтность – это нaличие у рaстений нaряду с обычными клеткaми клеток-мутaнтов с измененным генетическим состaвом. Taкие клетки не способны синтезировaть xлорофилл, поэтому являются бесxлорофилльными.
  • Как просто заменить сломанный бегунок на застёжке-молнии
    Данный способ отремонтировать застежку-молнию прост, как угол. Справится с ним даже человек, не имеющий подобных навыков.
  • Правильный полив орхидей
    В большинстве случаев орхидеи достаточно поливать около одного раза в неделю. Их влаголюбивость и тропическое происхождение не должны вводить вас в заблуждение.
  • Как сшить конверт на выписку для девочки и для мальчика
    Конверт, по сути, первая одежда новорожденного малыша. В ней кроху забирают из роддома, водят на первые прогулки. Оборачивая тельце, как кокон, конверт создает уют, подобный тому, который был у ребеночка, когда тот еще находился у мамы в животике.
  • А вы еще не установили на своем участке автополив?
    А вы еще не установили на своем участке автополив? Какой хозяин дачи или загородного дома не хочет, чтобы на его территории всё было как следует благоустроено? И сейчас для этого есть все возможности. К примеру, популярно устанавливать на участке автополив.
  • Когда лучше заготавливать черенки растений?
    Время черенкования домашних растений имеет большое значение.
  • Готовимся к следующему лету: какие деревья и кустарники нужно сажать осенью
    Готовимся к следующему лету: какие деревья и кустарники нужно сажать осенью Как говорят в народе: «Готовь сани летом!», а опытные садоводы и дачники добавляют: «А саженцы – осенью». И причин для посадки в холодное время года много. В статье расскажем, какие растения и кустарники необходимо сажать в эту пору.
  • Плетись, коса...луковая!
    Чтобы лук можно было связать в косу, листья луковиц («хвостики») нужно оставить длинными по максимуму. Вам нужно проследить за этим еще на этапе уборки лука с грядок.
  • Идеи из пластиковых пробок. Отличные идеи для отдыха и туризма
    Простые и интересные идеи из пластиковых крышек от бутылок, отличные самоделки для отдыха и туризма.
  • Чайный цветник для ценителей вкусного напитка
    Любители вкусного чая несомненно выращивают у себя в садах различные ароматные растения. Можно попробовать высадить травки для чая в один цветник - "Чайный цветник".
  • Почему огурцы кривые?
    ⠀ Мало кто знает, что при нехватке питательных веществ у огурцов начинают расти кривые плоды. По внешнему виду плодов, по их деформации можно сказать, каких именно элементов питания не хватает огурцам. Запишите или сохраните эту информацию, чтобы ваши огурчики росли здоровыми и ровными.⠀
  • 17 гениальных идей вторичного использования пластиковой тары
    Не спешите выбрасывать использованную пластиковую тару, ведь для неё еще можно найти полезное применение. В новом обзоре автором были собраны наиболее интересные и практичные примеры того, на что еще можно пустить ненужные пластиковые бутылки.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 