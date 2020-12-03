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Спасаем капусту от черной блошки
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
03 Декабря 2020 г.
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Добрый день, мой читатель. Капуста, как и все крестоцветные культуры, часто страдает от нашествия насекомых. Черная блошка — один из наиболее опасных вредителей.

Спасаем капусту от черной блошки

Она появляется самой первой, еще на стадии формирования семядольных листов. Однако и в более поздний период это насекомое способно нанести урожаю непоправимый урон.

Окраска блошиного панциря бывает разной в зависимости от вида: чаще всего встречаются черные жучки с зеленоватым или металлическим отливом. А иногда — с желтыми конечностями и полосками на надкрыльях.

Ареал распространения насекомого широкий — блошкии появляются везде, где растут культурные или дикие разновидности крестоцветных растений. Взрослые особи оставляют от листьев один скелет, а их личинки поедают молодые корешки.

Важно! За сезон колония вредителей дает несколько поколений потомства.

Профилактические работы

На ухоженных огородах снижается риск появления и распространения вредных насекомых. Для того чтобы обезопасить овощные посадки, следует:

- соблюдать севооборот;

- дезинфицировать (протравливать) семенной материал;

- ежегодно вскапывать (перепахивать) грунт;

- регулярно пропалывать грядки;

- уничтожать сорняки и растительные остатки (ботву, плоды, ветки).

Кроме того, опытные дачники практикуют высадку на овощных грядках пряной зелени и цветов, которые стойким ароматом отпугивают вредителей.

Химические средства борьбы

Применение аграрной химии — самый радикальный метод для избавления от любых вредных насекомых, в т. ч. крестоцветной блошки. Если вы упустили момент, и распространение жучков стало угрожать урожаю, капусту незамедлительно следует обработать инсектицидным препаратом:

«Почин»;

«Альфа-супер»;

«Молния Экстра»;

«Карбоцин»;

«Актара»;

«Фуфанон-Нова»;

«Актеллик»;

«Алатар» и др.

Обработку растений проводят рано утром, в сухую, безветренную погоду, чтобы листья капусты быстрее впитали защитное средство.

Биологические препараты

Эти средства борьбы с вредителями, по мнению некоторых садоводов, не так эффективны, как химические. Однако на начальных этапах, когда насекомые еще не заняли все грядки с капустой, они дают хороший результат.

Для обработки крестоцветных культур применяют безопасные для людей и животных препараты:

«Фитоверм»;

«Битоксибакциллин»;

«ЭкстраФлор»;

«Актофит» и др.

Биологические препараты также зачастую применяют в целях профилактики.

Народные методы борьбы с крестоцветной блошкой

Опытных дачников не застанешь врасплох. Когда под руками не оказывается покупных средств, они находят им достойную альтернативу. Избавиться от блошки помогает обычная зола, которой припудривают растения и грунт.

Кроме того, нужный эффект дает обработка растений настойкой пряных трав. Для защитного состава используют луковые и чесночные перья, календулу, ромашку, валериану, укроп, табак, бархатцы.

Вовремя принятые меры не позволят насекомым распространиться по всему огороду. А выполнение правил агротехники поможет не только спасти урожай, но и снизить риск появления вредителей.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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    Добрый день, мой читатель. Капуста, как и все крестоцветные культуры, часто страдает от нашествия насекомых. Черная блошка — один из наиболее опасных вредителей.
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