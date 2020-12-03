Спасаем капусту от черной блошки

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Добрый день, мой читатель. Капуста, как и все крестоцветные культуры, часто страдает от нашествия насекомых. Черная блошка — один из наиболее опасных вредителей.
Она появляется самой первой, еще на стадии формирования семядольных листов. Однако и в более поздний период это насекомое способно нанести урожаю непоправимый урон.
Окраска блошиного панциря бывает разной в зависимости от вида: чаще всего встречаются черные жучки с зеленоватым или металлическим отливом. А иногда — с желтыми конечностями и полосками на надкрыльях.
Ареал распространения насекомого широкий — блошкии появляются везде, где растут культурные или дикие разновидности крестоцветных растений. Взрослые особи оставляют от листьев один скелет, а их личинки поедают молодые корешки.
Важно! За сезон колония вредителей дает несколько поколений потомства.
Профилактические работы
На ухоженных огородах снижается риск появления и распространения вредных насекомых. Для того чтобы обезопасить овощные посадки, следует:
- уничтожать сорняки и растительные остатки (ботву, плоды, ветки).
Кроме того, опытные дачники практикуют высадку на овощных грядках пряной зелени и цветов, которые стойким ароматом отпугивают вредителей.
Химические средства борьбы
Применение аграрной химии — самый радикальный метод для избавления от любых вредных насекомых, в т. ч. крестоцветной блошки. Если вы упустили момент, и распространение жучков стало угрожать урожаю, капусту незамедлительно следует обработать инсектицидным препаратом:
«Почин»;
«Альфа-супер»;
«Молния Экстра»;
«Карбоцин»;
«Актара»;
«Фуфанон-Нова»;
«Актеллик»;
«Алатар» и др.
Обработку растений проводят рано утром, в сухую, безветренную погоду, чтобы листья капусты быстрее впитали защитное средство.
Биологические препараты
Эти средства борьбы с вредителями, по мнению некоторых садоводов, не так эффективны, как химические. Однако на начальных этапах, когда насекомые еще не заняли все грядки с капустой, они дают хороший результат.
Для обработки крестоцветных культур применяют безопасные для людей и животных препараты:
«Фитоверм»;
«Битоксибакциллин»;
«ЭкстраФлор»;
«Актофит» и др.
Биологические препараты также зачастую применяют в целях профилактики.
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Опытных дачников не застанешь врасплох. Когда под руками не оказывается покупных средств, они находят им достойную альтернативу. Избавиться от блошки помогает обычная зола, которой припудривают растения и грунт.
Кроме того, нужный эффект дает обработка растений настойкой пряных трав. Для защитного состава используют луковые и чесночные перья, календулу, ромашку, валериану, укроп, табак, бархатцы.
Вовремя принятые меры не позволят насекомым распространиться по всему огороду. А выполнение правил агротехники поможет не только спасти урожай, но и снизить риск появления вредителей.
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