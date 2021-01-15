Советы по выбору клубней глоксинии

Сейчас огромный выбор луковичных растений для сада почти в любом супермаркете и наверняка вы замечали продажу и клубней глоксинии простых сортов. Тем, кто знает, что глоксиния - прекрасный цветок и хотят иметь его, покупают клубеньки.

Вот несколько советов по выбору:

1. Первое, на что стоит обратить внимание, это проснулся ли клубень или нет. Осторожно находим выемку у клубня и рассматриваем ее, если Вы увидели белые или розовые «глазки» или «росточки», то это уже хороший признак. Значит клубень живой.

2. Немного надавливаем на сам клубень, мягкий он или твердый. В идеале он должен быть твердым.

3. Внешний вид – обратите внимание есть ли на клубни следы гнили, непонятные темные пятна или плесень. Если что-то из этого имеется, такой клубень лучше не покупать.

Что делаем, когда приносим домой?

1. Моем клубень в теплой воде, счищая старые корни. Отмывая клубень, у вас появляется возможность еще раз хорошенько осмотреть его на наличие гнили или темных пятен. Если такое обнаружили, осторожно срезаете эти участки и присыпаете углем или лучше всего обмазываете фунгицидом.

2. Далее берем тарелочку наливаем кипяченную теплу воду, добавляем 2-3 капли Эпина или Циркона и кладем в воду клубень таким образом, чтобы он был весь в воде за исключением выемки, туда вода не должна попасть. От 30 минут до 2 часов.

3. После купания клубень обмазываем фунгицидом и кладем немного подсохнуть.

4. В это время подготавливаем небольшой горшочек, желательно диаметром 9 см для небольших клубеньков, насыпаем дренаж и грунт.

5. Кладем на поверхность земли клубень и присыпаем его землей так, чтобы «глазки» или ростки оставались над землей. То есть засыпаем не весь клубень полностью.

6. Не поливаем!

7. Ставим в теплое и светлое место.

Далее полив производим только на 3-4 сутки, поливаем теплой водой (можно с добавлением Фитоспорина) чуть-чуть, так как у клубня еще нет корней и листьев, чтобы испарять много влаги. Если вы польете усердно, то есть риск загнивания клубня.

Через неделю или 2 ростки начнут активно расти и тогда нужно внимательно осмотреть клубень, если на клубне образуется 3 или более ростков, то лишние ростки удаляем и оставляем не более 2 ростков на одном клубне! Это важно, так как в противном случае клубень не будет цвести, будет медленно расти, а если и зацветет, то цветение будет скудным, цветки деформированы или малого размера.

Если же вы хотите размножить этот сорт глоксинии, тогда ждете, когда росток вырастет, а затем срезаете его и укореняете. Росток глоксинии, в высоту примерно 6-7 см, еще слишком мал для цветения, но уже большой, чтобы стать самостоятельным растением (пригоден для укоренения).

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Источник: vk.com

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