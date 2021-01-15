ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Сделаем из старого свитера новый коврик
2021-01-04-05-39-08
И весьма необычный. Вот такое разыскалось рукодельное чудо, которое сотворила Клэр Армстронг.
Необычный способ выращивания малины
2020-12-20-15-30-51
Много лет назад в одном из агроизданий для широкого круга читателей садовод В. Меринов опубликовал идею, а если точнее, необычный агроприем возделывания малины особым, нетрадиционным...
Любите растения с разноцветными листьями? Тогда вам понравится рео
2020-12-28-14-47-27
Рео (Rhoeo) или рэо, роео - эффектное комнатное растение из семейства коммелиновых (Commelinaceae).
Красивый сад — это не так сложно как кажется
2020-12-18-14-14-01
Сад с обложки можно создать с помощью декоративных приемов, которые включают грамотный подбор лиственных и цветущих растений, эффектные планировочные решения, обустройство пешеходных тропинок и зон отдыха. Оригинально смотрятся рокарии, арки, бордюры, оформленные...
Примула — значит «первая», самая весенняя
2020-12-29-16-05-53
Мы всегда ассоциируем примулы с приходом весны. Мало того, что они, пожалуй, самыми первыми из многолетников начинают цвести ранней весной. Уже и само название «примула» в переводе с латинского означает...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Советы по выбору клубней глоксинии
По инф. vk.com   
15 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Сейчас огромный выбор луковичных растений для сада почти в любом супермаркете и наверняка вы замечали продажу и клубней глоксинии простых сортов. Тем, кто знает, что глоксиния - прекрасный цветок и хотят иметь его, покупают клубеньки.

Советы по выбору клубней глоксинии

Вот несколько советов по выбору:

1. Первое, на что стоит обратить внимание, это проснулся ли клубень или нет. Осторожно находим выемку у клубня и рассматриваем ее, если Вы увидели белые или розовые «глазки» или «росточки», то это уже хороший признак. Значит клубень живой.

2. Немного надавливаем на сам клубень, мягкий он или твердый. В идеале он должен быть твердым.

3. Внешний вид – обратите внимание есть ли на клубни следы гнили, непонятные темные пятна или плесень. Если что-то из этого имеется, такой клубень лучше не покупать.

Что делаем, когда приносим домой?

1. Моем клубень в теплой воде, счищая старые корни. Отмывая клубень, у вас появляется возможность еще раз хорошенько осмотреть его на наличие гнили или темных пятен. Если такое обнаружили, осторожно срезаете эти участки и присыпаете углем или лучше всего обмазываете фунгицидом.

2. Далее берем тарелочку наливаем кипяченную теплу воду, добавляем 2-3 капли Эпина или Циркона и кладем в воду клубень таким образом, чтобы он был весь в воде за исключением выемки, туда вода не должна попасть. От 30 минут до 2 часов.

3. После купания клубень обмазываем фунгицидом и кладем немного подсохнуть.

4. В это время подготавливаем небольшой горшочек, желательно диаметром 9 см для небольших клубеньков, насыпаем дренаж и грунт.

5. Кладем на поверхность земли клубень и присыпаем его землей так, чтобы «глазки» или ростки оставались над землей. То есть засыпаем не весь клубень полностью.

6. Не поливаем!

7. Ставим в теплое и светлое место.

Далее полив производим только на 3-4 сутки, поливаем теплой водой (можно с добавлением Фитоспорина) чуть-чуть, так как у клубня еще нет корней и листьев, чтобы испарять много влаги. Если вы польете усердно, то есть риск загнивания клубня.

Через неделю или 2 ростки начнут активно расти и тогда нужно внимательно осмотреть клубень, если на клубне образуется 3 или более ростков, то лишние ростки удаляем и оставляем не более 2 ростков на одном клубне! Это важно, так как в противном случае клубень не будет цвести, будет медленно расти, а если и зацветет, то цветение будет скудным, цветки деформированы или малого размера.

Если же вы хотите размножить этот сорт глоксинии, тогда ждете, когда росток вырастет, а затем срезаете его и укореняете. Росток глоксинии, в высоту примерно 6-7 см, еще слишком мал для цветения, но уже большой, чтобы стать самостоятельным растением (пригоден для укоренения).

Источник: vk.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Советы по выбору клубней глоксинии
    Сейчас огромный выбор луковичных растений для сада почти в любом супермаркете и наверняка вы замечали продажу и клубней глоксинии простых сортов. Тем, кто знает, что глоксиния - прекрасный цветок и хотят иметь его, покупают клубеньки.
  • Тёплое набивное одеяло своими руками
    Кто из нас не мечтает о теплом и ярком набивном одеяле?
  • Душистую плюмерию можно вырастить из семян
    Своеобразное и очень интересное растение, которое можно вырастить как в оранжерее, так и дома – плюмерия. Родина этого тропического растения – Южная Америка, Калифорния и острова Тихого океана.
  • Как обновить настольную лампу
    Большое количество домашних предметов можно обновить различными способами, при этом, не потратив ни копейки. Есть много вещей, которые идеально подойдут для декорирования, но уже давно не используются.
  • Полезные советы огороднику
    Культура коллективного сада и огорода требует одновременности, однообразности и тщательности проведения профилактических мероприятий.
  • Кровать-тахта своими руками
    Основное отличие кровати-тахты от обычной кровати заключается в том, что ее можно использовать не только для сна, а еще и в качестве дополнительного посадочного места в гостиной в виде дивана.
  • О тех, кто растет в тени: среди них даже пальмы есть
    Сpеди кoмнатных pастений есть и такие, для кoтopых местo в тени – не пpoблема. Нo сpазy oгoвopимся: тень – этo местo на pасстoянии 3 метpoв oт хopoшo oсвещеннoгo oкна или 2 метpoв oт oкна с севеpнoй стopoны.
  • Письменный стол из старой кровати
    Сегодня многие дизайнеры со всего мира прибегают к разным техникам, чтобы сделать красивый письменный стол. При этом они берут не дорогие вещи, а старые ненужные предметы. К примеру, можно сделать креативный стол для занятий из старой кровати.
  • Советы по выращиванию огуречной рассады
    Огурец выращивают посевом семян непосредственно в грунт или высаживая рассаду. Для получения урожая в ранние сроки более эффективен рассадный способ. Однако при посеве семенами формируется более высокий урожай.
  • Восемь идей, как использовать елку после праздников, чтобы не выбрасывать
    Вместо того, чтобы выбрасывать новогоднюю ель, подарите ей вторую жизнь.
  • Опыт дачника: как избавиться от травы-мокрицы на грядках
    Борьба с сорной травой на приусадебном участке считается обыденным делом. Мокрица же относится к лекарственным травам и применяется в народной медицине. Это заставляет некоторых садоводов оставлять на огороде небольшие участки травы, но она моментально разрастается.
  • Не повезло с почвой на участке? Эту проблему можно решить
    Глинистая почва – это, пожалуй, самая большая трудность, с которой может столкнуться садовник.
  • Своими руками: Как сделать поднос для завтрака
    podnos Теперь вы точно захотите завтракать в постели. Деревянный поднос с медными деталями украсит ваш ленивый выходной.
  • Сладости из рябины: а вы пробовали?
    Красная рябина произрастает не только в России, но и на территории стран Европы и Азии. Эта полезная ягода является кладезем витаминов. Ее можно сочетать с грушей и другими сладкими фруктами, однако не стоит миксовать эти ягоды с красной смородиной, ибо такой вкусовой эксперимент не будет удачным.
  • Чем, когда и как поливать фикусы?
    Правильный полив является самым важным фактором в выращивании фикусов в домашних условиях.
  • Сладких снов: маски для сна из мягкого хлопка
    son Чтобы безмятежному сну ничто не мешало, даже дневное время суток, вам пригодиться такой простой и симпатичный аксессуар, как мягкая маска для сна. Сшить которую можно из небольших лоскутков красивых мягких тканей всего за пару часов.
  • Витамины на зиму: маринование сладкого перца
    В зимнее время года болгарский перец возрастает в цене. Также появляются сомнения в его полезности. Поэтому еще летом стоит задуматься о том, как сохранить ценные качества овоща до холодов. В этом нам поможет консервация, которая сбережет практически весь набор витаминов болгарского перца в целости и сохранности.
  • Техника декупаж стен для создания особой атмосферы
    dom2 Для того, чтобы украсить стены в квартире, не нужно пытаться изобретать велосипед и пытаться постигать какие-то сложные техники оформления. Все предельно просто- стоит использовать технику декупаж, чтобы добиться в высшей степени наилучшего результата. Освоить ее крайне просто, а результат от ее применения будет просто сказочным.
  • Лазерная обработка дерева: новые возможности древнего искусства
    Лазерная обработка дерева: новые возможности древнего искусства Деревообработка – одна из отраслей производства, актуальных на протяжении всего года. История этого рода деятельности и её традиции уходят далеко в минувшие века. Достаточно вспомнить, что Иисус Христос, согласно Библии, был плотником.  
  • Емкость с узким горлом отмыть сложно, но можно
    Нужно помыть бутылку или вазу с узким горлом, куда не пролезает рука? Есть несколько старых проверенных способов, которые помогут вам в этом деле.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 