Советы опытного дачника: надежные способы сохранить морковь

Морковь выращивают все огородники, и после ее уборки перед каждым встает задача, как сохранить свой урожай. Опытные огородники уже нашли для себя оптимальный вариант хранения этого овоща, а вот начинающие дачники зачастую сталкиваются с проблемами в этом деле.

Поэтому специально для них хочу рассказать о нескольких проверенных способах хранения моркови, которые использую либо я, либо мои знакомые. Все они позволяют сохранять урожай без особых потерь в течение длительного периода, и среди них каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий. Но стоит заметить, что при использовании того или иного способа следует закладывать на хранение исключительно позднеспелые сорта моркови, которые были убраны в положенные сроки с применением правильной техники уборки.

Хранение корнеплодов в песке, пожалуй, можно назвать самым популярным среди огородников, которые имеют в своем распоряжении прохладный погреб, подпол или гаражную яму. Песок действительно увеличивает срок хранения моркови, поскольку поддерживает температурный режим на постоянном уровне, сокращает испарение влаги из корнеплодов и тормозит развитие грибковых болезней. Его насыпают небольшим слоем на дно ящика или специально оборудованного закрома, затем выкладывают подготовленные корнеплоды так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Каждый слой моркови пересыпают слоем песка, повторяя процедуру до тех пор, пока емкость не заполнится доверху.

Морковь отлично хранится в хвойных опилках, которые благодаря своим бактерицидным свойствам значительно повышают лежкость корнеплодов. Сосновые или еловые опилки не только препятствуют возникновению гнили на моркови, но сдерживают ее прорастание. В данном случае корнеплоды закладываются на хранение точно так же, как в предыдущем варианте, только вместо песка берутся опилки.

Морковка отлично сможет сохраниться в полиэтиленовых пакетах. Для этой цели подойдут пакеты любой вместимости. Подготовленные корнеплоды укладывают в пакет и хранят в прохладном месте. Но стоит помнить, что при хранении морковь выделяет углекислый газ, который в завязанном пакете достигнет слишком большой концентрации, в результате чего урожай может быстро испортиться. Поэтому пакеты оставляют открытыми, либо завязывают, но делают по бокам несколько отверстий. Концентрация углекислоты в данном случае окажется оптимальной и будет препятствовать развитию патогенных микроорганизмов. В этих же целях, я рекомендую в каждый такой пакет с морковкой насыпать по горсти просеянной древесной золы. Также этот овощ отлично сохраняется, если использовать не пленочные пакеты, а полиэтиленовые мешки из-под сахара. Они более прочные и смогут прослужить не один год.

Предотвратить увядание корнеплодов и сохранить их до следующего сезона поможет обыкновенная глина. Для этого глину заливают водой на 3-4 дня для разбухания, периодически перемешивая содержимое, и постепенно доводят его до консистенции густой сметаны. Перед закладкой на хранение каждую морковку необходимо обмакнуть в глиняную болтушку, а затем хорошо просушить до тех пор, пока глиняный «панцирь» полностью не затвердеет. Такие корнеплоды укладывают в ящики или засыпают в закрома и хранят в прохладном месте.

Один мой знакомый ежегодно привозит из леса по мешку влажного мха и им переслаивает морковь при закладке на хранение. Для этого он в подполе своего частного дома соорудил большой закром, который после заполнения урожаем прикрывает брезентом. Как-то была у него в гостях в конце весны и была чрезвычайно удивлена, увидев его морковь. Она к этому моменту имела такой вид, будто только что была сорвана с грядки.

А для тех, у кого найдутся в хозяйстве большие эмалированные кастрюли, можно порекомендовать использовать их для хранения этого овоща. Очищенные и хорошо просушенные корнеплоды укладывают плотно друг к другу в вертикальном положении в такую кастрюлю, сверху накрывают салфеткой и закрывают крышкой. В таких емкостях морковь отлично сохранится на протяжении длительного периода.

Также сохранить урожай поможет луковая и чесночная шелуха. Специально для этих целей я собираю ее на протяжении всего года и переслаиваю ею морковь, которую держу в ящиках в погребе. Фитонциды, выделяемые из шелухи, предотвращают гниение корнеплодов, и урожай отлично сохраняется до нового сезона.

Некоторые дачники, не имеющие своего погреба, часть урожая хранят в земле прямо на грядке. Морковь при этом не выкапывают, а только обрезают ботву с каждого корнеплода. Эту процедуру следует провести перед наступлением заморозков, а грядку с морковью при этом необходимо засыпать крупнозернистым песком, сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, а на нее толстым слоем уложить мульчу, в качестве которой могут быть использованы опавшие листья, любые растительные остатки, опилки, перегной и т.п. Слой мульчи снова необходимо накрыть пленкой и оставить корнеплоды зимовать под таким укрытием. До весны они отлично сохранятся и могут быть выкопаны с наступлением первой оттепели.

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Источник: gazetasadovod.ru

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