Соскучились зимой по витаминам? Пора сеять горох

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Знаете ли вы, что салат из зелени обычного гороха в обязательном порядке присутствует в меню космонавтов и моряков, как источник поступления витаминов.
По наличию витаминов в зелени горох заметно превосходит другие овощи. Так например, витамина С в нем столько, что 100 г молодой зелени гороха с успехом восполняют суточную дозу этого витамина!
Так что, не откладывая дело в долгий ящик, приступаем к выращиванию полезной зелени на наших подоконниках.
Для проращивания берем овощные сорта гороха, так как листья и стебли у них более сочные, чем у зерновых культур. Для посева подойдет любая емкость.
Примите к сведению, что при загущенном посеве ( 1 кг семян на 1 кв.м) уже через 10-15 дней горох дает до 4 кг зелени.
Поэтому, рассчитайте, сколько зелени вам потребуется на 1-2 дня и сейте понемногу, но регулярно.
Самый полезный салат вы получите, если сделаете его из растений в фазе 3-5 листочков. Если же стебель уже огрубел, то салат лучше делать непосредственно из листьев.
Сняв урожай первой зелени, отрежьте верхушечку над вторым сорванным листом, и горох вновь обрастет еще более пышной зеленью.
Помимо салата из зелени гороха, очень полезен также салат из проросшего гороха.
Технология проращивания весьма простая: горох моют в теплой воде, заворачивают в неплотную ткань, помещают в емкость слоем не более 5 см и заливают водой комнатной температуры часа на 2-3.
Затем избыток воды сливают, но сами семена должны постоянно находиться в мокром состоянии.
Первые проклюнувшиеся ростки появятся через 3-5 дней. Именно в них находится самое большое количество витаминов и микроэлементов, так необходимых организму зимой.
Проросший горох пропускают через мясорубку и принимают как витаминное лекарственное средство по одной столовой ложке натощак без всяких добавок. Или же делают из него салат с добавлением других овощей.
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