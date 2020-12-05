Соседство на грядке: перец и остальные

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Из-за нехватки площадей на дачном участке рационально организовать пространство для выращивания перца сложно. Приходится прибегать к смешанным посадкам, но не все овощные культуры с ним совместимы.
Хорошие соседи для перца
Планируя, что можно сажать рядом с перцем, исходят из того, что аллелопатия как форма экологической конкуренции, обоюдна. Не только соседствующие овощи влияют на растение, но и оно в состоянии задержать или подавить их рост. Поскольку поначалу кусты перца растут медленно, их лучшими соседями в смешанной посадке станут зеленные культуры:
шпинат;
укроп;
многолетний лук;
салат;
кориандр;
майоран;
петрушка.
К ним можно добавить лук, огурец, многолетние травы, раннюю капусту. Грядки будут рационально использоваться, а взаимодействие растений поможет повысить урожайность, защитить от сорняков и болезней.
Базилик отпугивает трипсов, кориандр и укроп отгоняют тлю и привлекают ее врагов — златоглазок и божьих коровок. Амарант защищает культуру от вредных насекомых, а фитонциды лука предупреждают болезни.Соседство с бамией (гибискус съедобный) позитивно влияет на рост кустов.
Чтобы уберечь теплолюбивое растение от северного ветра, его прикрывают кулисой из кукурузы, но перец при этом не будет затенен. Рекомендуется высаживать рядом бархатцы, настурции, герань. Они препятствуют появлению в грунте нематод и личинок хруща.
Нежелательные соседи
Перец толерантен к большинству растений. Однако при смешанных или близко расположенных посадках не следует:
Сажать овощ с сородичами из семейства пасленовых. Существует высокая вероятность гибели урожая от одинаковых болезней этих культур.
Смешивать посадки горького перца со сладким из-за опасности переопыления и последствий — ухудшения вкуса и формы плодов.
Использовать в качестве компаньонов горох и бобы. Разрастаясь, они подавляют растение. Есть и общая болезнь — антракноз.
Высаживать рядом крестоцветные: разные виды капусты (белокочанную, кольраби, брокколи) и горчицу.
Сажать культуру с морковью и свеклой — мощными конкурентами в борьбе за воду и питательные вещества почвы.
Размещать вблизи растения фенхель, которому свойственно истощать почву.
Перец и сам может нанести вред другим растениям. Если посадить его возле абрикоса, то при заболевании овоща паразитирующий на нем грибок в состоянии инфицировать дерево. Для свеклы взаимодействие с ним тоже нежелательно, т. к. портится ее вкус.
Перец в севообороте
Для полноценного развития растения необходимо продумать севооборот. Все пасленовые, такие как картофель, томат, баклажан, физалис, в качестве предшественников овоща исключаются. У всего семейства одинаковые болезни и вредители, поэтому накопление в почве патогенов приведет к болезням и существенно снизит урожайность.
Предшественником не может быть и сам перец, относящийся к этому же семейству. На прежнее место выращивания он может быть возвращен только спустя 3-4 года.
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