ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Красивая ажурная кокетка с листьями крючком
2020-11-10-02-41-13
Предлагаем вам мастер-класс по вязанию красивой ажурной кокетки крючком от Solomona_knit. Кокетка выполнена узором листья и идеально подойдет для пуловеров, платьев, туник и...
Как красиво закрыть петли спицами: три простых способа
2020-11-24-03-54-32
Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и...
Семь способов украсить окно к Новому году
2020-11-30-04-37-04
  Праздничное оформление квартиры поможет отдохнуть от повседневных забот и настроиться на торжественную встречу Нового года. Декорируют не только привычную ель, но и...
Красивый, необычный шарф
2020-11-16-03-12-30
Такая деталь гардероба, как шарф, всегда очень популярна. В настоящее время на первый план выдвигается дизайн этого аксессуара. В непогоду начинают цениться функциональные возможности — шарф повязывают на голову, им укутывают шею, с ним теплее и уютнее. Изделие легко связать всего за пару...
Экономим на пакетах: из чего сделать сумку для покупок своими руками
2020-11-17-04-13-54
Сумка для покупок, или шопер, — это замечательная стильная дизайнерская модель, широчайший функционал которой определяется большим объёмом. Это незаменимый атрибут в быту, но зачастую купленный в магазине может не подойти по размеру или расцветке. Сделать сумку для покупок своими руками несложно, даже...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Соседство на грядке: перец и остальные
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
05 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Из-за нехватки площадей на дачном участке рационально организовать пространство для выращивания перца сложно. Приходится прибегать к смешанным посадкам, но не все овощные культуры с ним совместимы.

Соседство на грядке: перец и другие растения

Хорошие соседи для перца

Планируя, что можно сажать рядом с перцем, исходят из того, что аллелопатия как форма экологической конкуренции, обоюдна. Не только соседствующие овощи влияют на растение, но и оно в состоянии задержать или подавить их рост. Поскольку поначалу кусты перца растут медленно, их лучшими соседями в смешанной посадке станут зеленные культуры:

шпинат;

укроп;

многолетний лук;

салат;

кориандр;

майоран;

петрушка.

К ним можно добавить лук, огурец, многолетние травы, раннюю капусту. Грядки будут рационально использоваться, а взаимодействие растений поможет повысить урожайность, защитить от сорняков и болезней.

Базилик отпугивает трипсов, кориандр и укроп отгоняют тлю и привлекают ее врагов — златоглазок и божьих коровок. Амарант защищает культуру от вредных насекомых, а фитонциды лука предупреждают болезни.Соседство с бамией (гибискус съедобный) позитивно влияет на рост кустов.

Чтобы уберечь теплолюбивое растение от северного ветра, его прикрывают кулисой из кукурузы, но перец при этом не будет затенен. Рекомендуется высаживать рядом бархатцы, настурции, герань. Они препятствуют появлению в грунте нематод и личинок хруща.

Нежелательные соседи

Перец толерантен к большинству растений. Однако при смешанных или близко расположенных посадках не следует:

  • Сажать овощ с сородичами из семейства пасленовых. Существует высокая вероятность гибели урожая от одинаковых болезней этих культур.
  • Смешивать посадки горького перца со сладким из-за опасности переопыления и последствий — ухудшения вкуса и формы плодов.
  • Использовать в качестве компаньонов горох и бобы. Разрастаясь, они подавляют растение. Есть и общая болезнь — антракноз.
  • Высаживать рядом крестоцветные: разные виды капусты (белокочанную, кольраби, брокколи) и горчицу.
  • Сажать культуру с морковью и свеклой — мощными конкурентами в борьбе за воду и питательные вещества почвы.
  • Размещать вблизи растения фенхель, которому свойственно истощать почву.

Перец и сам может нанести вред другим растениям. Если посадить его возле абрикоса, то при заболевании овоща паразитирующий на нем грибок в состоянии инфицировать дерево. Для свеклы взаимодействие с ним тоже нежелательно, т. к. портится ее вкус.

Перец в севообороте

Для полноценного развития растения необходимо продумать севооборот. Все пасленовые, такие как картофель, томат, баклажан, физалис, в качестве предшественников овоща исключаются. У всего семейства одинаковые болезни и вредители, поэтому накопление в почве патогенов приведет к болезням и существенно снизит урожайность.

Предшественником не может быть и сам перец, относящийся к этому же семейству. На прежнее место выращивания он может быть возвращен только спустя 3-4 года.

Лучшими предшественниками сладкого перца считаются: огурец, бобовые, пшеница (озимая), разнообразные пряности.

Учет взаимозависимости овощей помогает бороться с вредителями, увеличивать урожайность и заменять одни растения другими.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Соседство на грядке: перец и остальные
    Из-за нехватки площадей на дачном участке рационально организовать пространство для выращивания перца сложно. Приходится прибегать к смешанным посадкам, но не все овощные культуры с ним совместимы.
  • Хотите редиски? Попробуйте ее вырастить дома
    Если бы награждали растения, которые быстро растут и которые легко выращивать, то первую премию получил бы, без сомнения, редис.
  • Жерлица - перевертыш на ножках или модернизированная снасть крест
    Случается так, что человека позвали на рыбалку зимой за хищником, щукой или налимом, а жерлиц нет в наличии. В этом случае проявим немного фантазии, поищем подручные материалы и соберем на скорую руку жерлицу-перевертыш на ножках. Идея этой жерлицы также прослеживается в снасти под названием «крест».
  • Интересно о тыкве
    Овощ? Посуда? Украшение? Музыкальный инструмент? Это все, и многое другое – вот, что такое тыква.
  • Новогодний венок на дверь из картона, мишуры и елочных игрушек
    Традиционный рождественский венок – отличное украшение для дома. Его изготовление не займет много времени. Это простая и увлекательная поделка, которую вы можете осуществить даже вместе с ребенком.
  • Спасаем капусту от черной блошки
    Добрый день, мой читатель. Капуста, как и все крестоцветные культуры, часто страдает от нашествия насекомых. Черная блошка — один из наиболее опасных вредителей.
  • Семь способов украсить окно к Новому году
      Праздничное оформление квартиры поможет отдохнуть от повседневных забот и настроиться на торжественную встречу Нового года. Декорируют не только привычную ель, но и окна.
  • Правильная обрезка герани продлит жизнь цветка
    Добрый день, мой читатель. Герань может расти на подоконнике любого окна, так как совершенно неприхотлива. Но в противовес этому приятному достоинству у красивого цветка есть недостаток: без своевременной и правильной обрезки растение превращается в узловатые стебли без листьев. И внешний вид герани перестает радовать хозяйку.
  • Четыре живительных раствора, благодаря которым елка долго не будет желтеть и сохнуть
      Как же хочется, чтобы елочка стояла как можно дольше и радовала всех.
  • Рыхлить или не рыхлить? Послушаем опытного садовода
    Зачем рыхлить – тревожить поверхностный слой почвы? – недоумевает иной садовод-огородник. – Ведь это защитный слой почвы, а мы его нарушаем. А вот ученые-агрономы рекомендуют и настаивают на этом агроприеме и даже называют его «сухим поливом». Почему?
  • Всего лишь подарочный пакет, но поразительно красиво
    Если на носу какой-либо праздник, и хочется порадовать любимых подарком, сделанным своими руками, тогда обратите внимание на эту идею. Кажется, всё очень просто, но результат поразительный! Порадуйте маму или подругу красивым подарком от души.
  • Из советов по спасению упавшего в воду смартфона: феном сушить точно нельзя
    Телефон упал в воду – знакомая некоторым ситуация. Как же попытаться спасти свой гаджет? А главным здесь будет не растеряться и начать действовать быстро и правильно.
  • От чего зависит плодородие почвы?
    Какая почва на вашем участке? Иной садовод-любитель на это скажет: «Какая есть, на той и растим свои культуры». Но землепользователю, чтобы получать хорошие урожаи о почвах надо знать больше.
  • Самый простой способ оформления бутылки шампанского для нового года
    Отличным украшением новогоднего стола или оригинальным подарком станет красиво оформленная бутылка шампанского. Задекорировать бутылку очень просто, для этого даже не обязательно уметь рисовать. Для работы понадобится салфетка с красивым новогодним рисунком для декупажа и горячий клеевой пистолет для оформления верхней части бутылки.
  • Калатея: особенности выращивания
    Калатея выращивается многими цветоводами в качестве комнатного растения. Ценится за декоративные листья.
  • Свои овощи — значит экологически чистые? А вот не факт
    Для начала начнем с такого вопроса: «Надо ли мыть зелень, ягоды, овощи и фрукты сразу после дождя?». Боюсь ошибиться, но девять из десяти огородников заявят, что это делать необязательно, что дождик все вредности смыл, и продукция чистая.
  • Снежинка из глиттерного фоамирана
    Украшать дом перед новым годом — большое удовольствие, а еще приятней это делать, если элементы декора сделаны вашими руками. Из глиттерного фоамирана можно сделать огромное количество вещей, в том числе и очень красивые снежинки.
  • Кaк yхaживaть зa пaхистaхисом
    Этот вечнозелёный полyкyстaрник семействa Aкaнтовые впервые появился в тропических зонaх Aмерики, Восточной Индии и нa побережье Aвстрaлии.
  • Цветок любви для свадебных букетов
    Эустoма – oчень красивый, нежный и изящный цветoк, рoдинoй кoтoрoгo считаются Мексика, экватoриальная часть Cевернoй и Южнoй Америки, а также Карибские oстрoва.
  • Как красиво закрыть петли спицами: три простых способа
    Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и базовые навыки вязания.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 