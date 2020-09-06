Слизни — это неприятно, но их можно прогнать

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Не каждый садовод знает, что от слизней можно избавиться соблюдая элементарную профилактику и устанавливая простые ловушки.

Если слизни и улитки мешают, лучше избавляться от них безвредными способами

Профилактика появления слизней⠀

- Не высаживайте растения близко друг к другу. Оптимальное расстояние между саженцами — 50x50 см.⠀⠀

- Уберите доски, листву и другой мусор. Слизни любят тенистые места и днем прячутся в кучах садового хлама.⠀⠀

- Скашивайте траву и сорняки — это отличное укрытие для вредных моллюсков.⠀⠀

- Мульчируйте опилками, хвоей, измельченной яичной скорлупой, крупным песком, высушенной крапивой — это затруднит передвижение вредителей.⠀⠀

- Сделайте дренажную систему, которая избавит территорию от излишков влаги.⠀

Приманки и ловушки для слизней



- Пиво и компот. Возьмите одноразовые стаканчики и вкопайте их на грядке так, чтобы края не возвышались над уровнем почвы. Влейте в каждый стаканчик немного пива, забродившего компота, сока или сиропа. Днем накройте ловушку, чтобы не погубить полезных насекомых.⠀

- Кефир. Смажьте стороной вниз деревянную доску кефиром или другим кисломолочным продуктом и установите на двух кирпичах.⠀

- Кукурузная мука. Засыпьте немного кукурузной крупы или муки в банку и вкопайте ее в землю, либо положите на бок.⠀

- Цитрусовые и бахчевые. Снимите корку с половины плода, вырежьте сверху отверстие и положите срезом вниз на землю.⠀

- Капустные листья, картон и тряпка. Смочите в воде картон, тряпку или капустные листья. Вместо воды можно взять пиво или кефир.⠀

- Доски и рубероид. Разложите доски, куски рубероида, шифера, линолеума или другого материала так, чтобы слизни могли заползти под укрытие.⠀

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Источник: vk.com

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