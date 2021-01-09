Сладости из рябины: а вы пробовали?

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Что можно готовить из рябины
Компот
Существует несколько рецептов приготовления рябины, которые подарят истинное гастрономическое удовольствие, особенно холодной зимой. Чтобы приготовить приятный компот с кислинкой, нам понадобится следующее:
литр воды;
полкило сахара;
3 грамма лимонной кислоты.
Банки заполняем на третью часть ягодой, затем заливаем кипящим сиропом, выдерживаем в течение 15 минут, после чего полученную субстанцию можно закатывать.
Сок с мякотью
Для приготовления сока с мякотью потребуется килограмм ягоды и литр воды. Кипятим воду, засыпаем туда ягоды, добавляем 100 г сахара и снова кипятим. Затем ягоды вынимаем, промываем и измельчаем. Полученную смесь распределяем по банкам и консервируем.
Варенье из рябины
Чтобы приготовить ароматное варенье из рябины, нужно взять полтора килограмма рябины и литр воды. Вода кипятится, далее туда добавляется сахар — так готовится сахарный сироп. Частью его заливаем ягоды, провариваем, далее добавляем еще сироп и еще ягоду. Полученное варенье должно быть умеренно густой консистенции.
Есть еще один способ, предполагающий выдерживание ягод в духовке, а затем — бланширование в сахарном сиропе, такое варенье тоже получается очень ароматным и приятным на вкус. Смесь по такому рецепту должна настаиваться в течение 12 часов, после чего банки с вареньем закатываются.
По третьему рецепту для приготовления варенья нужно выдержать ягоды сутки в морозилке, затем сделать сахарный сироп, положить туда рябину и варить, пока ягоды не станут мягкими по текстуре. В любое рябиновое варенье можно добавить мелко нарезанные яблоки или груши, и тогда десерт обретет особую изюминку.
Из рябины можно также приготовить соус к мясу, добавив в рецепт базилик и другие специи, а еще изготовить из нее настойку на коньяке, чтобы угостить гостей и разнообразить застолье. Спектр приготовления блюд из рябины весьма разнообразен, например эта ягода может подойти в качестве начинки для выпечки. Все зависит от фантазии хозяйки и ее желания удивить гостей и порадовать домашних зимним вечером.
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