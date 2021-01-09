Сладости из рябины: а вы пробовали?

Красная рябина произрастает не только в России, но и на территории стран Европы и Азии. Эта полезная ягода является кладезем витаминов. Ее можно сочетать с грушей и другими сладкими фруктами, однако не стоит миксовать эти ягоды с красной смородиной, ибо такой вкусовой эксперимент не будет удачным.

Что можно готовить из рябины

Компот

Существует несколько рецептов приготовления рябины, которые подарят истинное гастрономическое удовольствие, особенно холодной зимой. Чтобы приготовить приятный компот с кислинкой, нам понадобится следующее:

литр воды;

полкило сахара;

3 грамма лимонной кислоты.

Банки заполняем на третью часть ягодой, затем заливаем кипящим сиропом, выдерживаем в течение 15 минут, после чего полученную субстанцию можно закатывать.

Сок с мякотью

Для приготовления сока с мякотью потребуется килограмм ягоды и литр воды. Кипятим воду, засыпаем туда ягоды, добавляем 100 г сахара и снова кипятим. Затем ягоды вынимаем, промываем и измельчаем. Полученную смесь распределяем по банкам и консервируем.

Варенье из рябины



Чтобы приготовить ароматное варенье из рябины, нужно взять полтора килограмма рябины и литр воды. Вода кипятится, далее туда добавляется сахар — так готовится сахарный сироп. Частью его заливаем ягоды, провариваем, далее добавляем еще сироп и еще ягоду. Полученное варенье должно быть умеренно густой консистенции.

Есть еще один способ, предполагающий выдерживание ягод в духовке, а затем — бланширование в сахарном сиропе, такое варенье тоже получается очень ароматным и приятным на вкус. Смесь по такому рецепту должна настаиваться в течение 12 часов, после чего банки с вареньем закатываются.

По третьему рецепту для приготовления варенья нужно выдержать ягоды сутки в морозилке, затем сделать сахарный сироп, положить туда рябину и варить, пока ягоды не станут мягкими по текстуре. В любое рябиновое варенье можно добавить мелко нарезанные яблоки или груши, и тогда десерт обретет особую изюминку.

Из рябины можно также приготовить соус к мясу, добавив в рецепт базилик и другие специи, а еще изготовить из нее настойку на коньяке, чтобы угостить гостей и разнообразить застолье. Спектр приготовления блюд из рябины весьма разнообразен, например эта ягода может подойти в качестве начинки для выпечки. Все зависит от фантазии хозяйки и ее желания удивить гостей и порадовать домашних зимним вечером.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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