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Сквозняк в теплице — плохо, но «баня» — еще хуже
В. Лойко, gazetasadovod.ru   
14 Февраля 2021 г.
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Опыление цветков и образование завязей у помидоров происходит только в тех случаях, когда в теплице поддерживается оптимальная температура, а цветочная пыльца сухая. Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии – в одной теплице растения ломятся от урожая, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.

Сквозняк в теплице — плохо, но «баня» — еще хуже

Причина одна: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк, а второй хозяин в период цветения закупорил растения, чтобы уберечь их от заморозков. Такая «баня» наносит ущерб больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.

Дело в том, что при высокой температуре пыльца становится стерильной, а находящаяся в воздухе влага оседает на растения, при этом пыльца в цветках сильно увлажняется. Как следствие, не происходит нормального опыления цветков и образования завязей плодов. Поэтому в жаркий солнечный день самодельная любительская теплица часто приносит растениям больше вреда, чем пользы, и чем больше сооружение, тем больше проблем.

В такие дни температура воздуха внутри теплицы, особенно в ее верхней части, может достигать 40…50 оС, при этом влажность воздуха резко падает. Такие условия обычно бывают в пустыне и больше подходят для кактусов, но не для выходца из влажных тропиков. При этом листья и молодые побеги у томатов вянут, а цветки и завязи опадают.

Каждый садовод сам пытается найти выход из этой ситуации, в соответствии со своим опытом и возможностями. Одни стараются в это время постоянно проживать в саду, в случае необходимости открывая или закрывая все двери и форточки. Другие прибегают к различным уловкам – белят или укрывают полупрозрачными материалами стекла, затеняют растения, используют светлую мульчу и т. д. А третьи устраивают различные форточки, чаще – в боковой стенке, реже – в торцевой.

Для растения лучший вариант расположения форточки – как можно дальше от него, чтобы не было холодного сквозняка, но при этом она должна обеспечить полное удаление из теплицы прогретого воздуха.

Чтобы уменьшить влажность воздуха в теплице, по всему ее периметру через каждые 2 м должны быть форточки достаточных размеров. Но если форточки расположены только на боковой стене, то в верхней части теплицы, выше уровня форточек, образуется «подушка» перегретого воздуха, который в жаркие солнечные дни буквально «поджаривает» верхушки растений.

Самый простой и доступный способ избавиться от высокой температуры и влажности в теплице – это в дополнение к форточкам на боковых стенках с обеих торцевых сторон теплицы в самой верхней ее части сделать открывающиеся фрамуги. Это обеспечит довольно хорошее проветривание, а следовательно, улучшит условия для опыления цветков и образования завязей.

Но самый лучший вариант с точки зрения эффективности удаления перегретого воздуха – это делать форточки в крыше, лучше в самой верхней ее части (у конька), которые должны открываться не в нижней, а в верхней части, т. е. должен приподниматься сам конек теплицы. Такую фрамугу надо делать узкой, но более длинной, т. к. это создаст идеальные условия для проветривания теплицы. Причем их желательный размер должен быть не менее 10 % площади теплицы.

Такое расположение форточек в теплице позволит полностью решить все температурные проблемы и обеспечить очень высокую завязываемость плодов на растениях. Одновременно такие фрамуги предохранят растения от большинства заболеваний, в том числе и от фитофтороза.

Источник: gazetasadovod.ru

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  • Сквозняк в теплице — плохо, но «баня» — еще хуже
    Опыление цветков и образование завязей у помидоров происходит только в тех случаях, когда в теплице поддерживается оптимальная температура, а цветочная пыльца сухая. Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии – в одной теплице растения ломятся от урожая, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.
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