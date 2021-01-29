Шпрекелия прекраснейшая, она же Лилия Тамплиеров

Шпрекелия (Sprekelia) или Спрекелия – это монотипный род красивоцветущих травянистых луковичных многолетников семейства Амариллисовых, представленный всего одним видом - Шпрекелией прекраснейшей (Sprekelia formosissima).

В природной среде произрастает в Гватемале и Мексике на каменистых склонах гор, поэтому растение часто называют «Лилия Ацтеков». Еще одно ее малоизвестное название «Лилия Тамплиеров».

В ландшафтном озеленении садоводы обычно культивируют гибрид - Шпрекелию крупноцветковую (Sprekelia grandiflora).

Описание растения



Темно-зеленые узкие длинные листья многолетника появляются весной и достигают примерно до 50 см в длину. Эффектные ароматные цветки достаточно крупные около 13 см в диаметре, блестящие алые или малиновые, двусторонне-симметричные, очень похожие на цветки орхидей.

В родной среде обитания листочки и цветонос появляются, как правило, сразу после первых дождей. В качестве сезонного растения в средних широтах зацветает спустя несколько недель после посадки луковиц. В нашем климате Лилию Ацтеков выращивают только в качестве однолетней культуры.

Выращивание шпрекелии прекраснейшей

Шпрекелию высаживают, когда опасность заморозков миновала, а грунт хорошо прогрелся. Шейку луковицы при посадке оставляют чуть выше уровня почвы. Для хорошего развития ей требуется солнечное место, защищенное от сквозняков, легкий, рыхлый грунт с добавлением органики и крупнозернистого песка для хорошей водопроницаемости. В жарком климате растение может развиваться в полутени.

В период активного роста южной красавице нужен полив теплой водой, избегайте при этом попадания воды на луковицу. Грунт должен быть умеренно влажным. Обеспечьте Спрекелии защиту от осадков, так как переувлажнение приводит к загниванию луковиц. Полив прекращают после увядания листьев и наступления покоя.

Подкормку проводят в период активной вегетации раз в неделю универсальным минеральным удобрением.

Луковицы выкапывают в начале сентября и хранят в прохладном месте в коробке с сухим перлитом или торфом до конца апреля. В садовом дизайне пользуется популярностью горшечное озеленение. В этом случае луковицы в начале весны высаживают в горшки и держат в сухом грунте, пока не покажется верхушка цветоноса с бутоном.

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Размножение Шпрекелии

Спрегелия хорошо размножается с помощью луковичек - «деток», отделенных или срезанных от материнской луковицы. Процедуру проводят в конце лета или в начале осени. Срезы отделенных луковичек обрабатывают активированным углем и высаживают в небольшие контейнеры с приготовленной смесью из кусочков мха сфагнума и чистого крупнозернистого песка. Шейки деток оставляют над поверхностью субстрата. Для укоренения следует поддерживать температуру не менее 20 ̊ С.

Источник: vk.com

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