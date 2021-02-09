Шпинат — деликатес и лекарство

Согласно агрономическим рекомендациям салат и шпинат сеют весной и летом. А для получения ранней продукции шпинат можно посеять и под зиму. Почему останавливаюсь именно на шпинате? Да потому, что у «короля овощных растений», как зачастую называют шпинат, кроме витаминов А, В, РР, С, присутствует даже витамин Д, что в растительном мире большая редкость.

Шпинат, конечно, «король», но вот в нашем СНТ почти никто из садоводов­любителей его не выращивает. Почему? Да потому, что активно развивая в агропечати тему о салатах (тоже ценном зеленом овощном растении), о шпинате из этой же группы растений, упоминается вскользь.

После долгой зимы организм человека ослаблен и для поддержания его нормального состояния и устойчивости к болезням необходимо усиленное витаминное питание. Кроме обычных овощей и фруктов, содержание витаминов в которых за время хранения, конечно, снизилось, нужна свежая зелень.

Вспомним биологические особенности шпината. Для этого обратимся к фундаментальной науке и опыту специалистов.

Итак, шпинат. Растение однолетнее. Корень стержневой, стебель прямостоячий. Листья цельные или лопастно-надрезанные, черешковые. Растения раздельнополые и, как правило, двудольные. Женские цветки без околоцветника, расположены в пазухах листьев. Растение перекрестноопыляющееся. Мужские цветки собраны в колосовидно­метельчатое соцветие. Мужские растения, заканчивая цветение, желтеют и отмирают. На женских растениях образуются плоды­орешки. Растение очень скороспелое и холодостойкое. От всходов до хозяйственной годности – 25-30 дней. Выращивают посевом семян в грунт. В пищу используют листья молодых растений (в фазе розеток). В них содержатся: аскорбиновая кислота, витамины В1, В2, Е, Д, Р, каротин, белки, минеральные соли. Это ценный продукт для детского и диетического питания. Для выращивания шпината нужны плодородные почвы, богатые органическими удобрениями (веществами), с почвенной реакцией, близкой к нейтральной, хорошо обеспеченные влагой. На длинном дне растения быстро образуют стебли, часто минуя фазу розетки.

Есть еще шпинат Новозеландский. Но не для нас, северян, а для южных районов нашей страны. Однолетнее растение. Побеги стелющиеся длиной до 1 м. Листья ромбические, темно­зеленого цвета, сочные, мясистые. Цветки желтовато­зеленые, одиночные, пазушные. Плод – шершавый стручок. Растение требовательное к свету, теплолюбивое, влаголюбивое, предъявляет повышенные требования к плодородию почвы. На юге выращивают посевом семян, в нечерноземной зоне России – рассадой. Всходы появляются на 16-20-й день после посева. Рост на первых этапах медленный. Семена вызревают лишь в южных районах нашей страны. Верхушки молодых побегов (10-15 см длиной), срезку которых начинают через 20-25 дней после высадки рассады, используют в пищу как обычный шпинат. Богаты они аскорбиновой кислотой, каротином, рутином.

Моя семья начала возделывать салат и, конечно, шпинат три года тому назад, воспользовавшись рекомендацией ученых-аграриев Е. А. Ченыкаевой и А. И. Спиридоновой о том, что среди других зеленных культур хорошо бы высеять несколько строк шпината. В одной из статей любитель¬огородник И. Н. Михайлов утверждал, что всходы шпината не повреждаются вредителями. В агролитературе нашел сведения о том, что это ценное лекарственное растение, и возделывается оно в России с XVIII в.! И в то же время замечаю, что в нашем СНТ шпинат не выращивает никто из владельцев земельных участков, да и в других садоводствах тоже. До сих пор шпинат мало распространенная культура на наших огородах.

Заглянем в аптеку. Там продается немало так называемых лекарственных пищевых добавок, включающих весь комплекс витаминов и минералов, необходимых человеку. Как правило, стоимость их очень большая, особенно импортных. Мало кто из читателей будет отрицать, что препараты эти отнюдь не органического происхождения, они плохо усваиваются организмом, а в отдельных случаях могут быть и вредными, особенно при передозировке. А между тем, на овощной грядке можно выращивать растения, которые включают в себя не меньшее число витаминов и минералов. Повторимся – в листьях шпината содержится богатейший набор витаминов, фолиевая кислота, каротин, и, добавим еще – соединения йода, железа, калия, магния. По сути дела – целый комплекс необходимых человеческому организму веществ.

Немаловажен здесь еще и вкус шпината. Хотя и говорят, что о вкусах не спорят, но надо заметить, что хороший вкус не только повышает аппетит, но и служит во время еды источником положительных эмоций, способствует лучшему пищеварению. Вкус у шпината нежный. Кто его выращивает, знает об этом. Так что вполне можно назвать шпинат еще и деликатесной зеленью.

Укажем и на медицинское значение шпината. Медики уже давно установили: «Кроветворное действие шпината основано на содержании в нем мышьяка, меди, йода, витамина С, хлорофилла и железа. Вследствие высокого содержания в нем калия он оказывает мочегонное действие, а большое сочетание витаминов с обилием минеральных веществ улучшает процесс роста и способствует хорошему развитию молодого организма» (Л. Шашилова, врач). Содержание в шпинате секретина благотворно влияет на работу желудка и поджелудочной железы. Диетологи рекомендуют применять свежие листья шпината при вялой перистальтике кишечника, метеоризме. Именно поэтому французы прозвали шпинат «метлой для желудка». Народная медицина тоже не остается в «стороне»: водный настой листьев шпината используют при малокровии, болезнях горла и легких.

Сбор листьев шпината ограничен 10-15 днями, в зависимости от влажности почвы и температуры наружного воздуха. При образовании розетки с 10-12 листьями, шпинат готов к уборке. Ее проводим выборочно – срезаем листья по надобности, много нельзя – они плохо хранятся. Срезанные листья моем в проточной воде и свежими подаем к столу. Надо принять во внимание заключение ученых о том, что все полезные вещества в зелени сохраняются полностью лишь в течение одного часа после съема, а затем начинается нарастающая во времени их убыль. Так вот шпинат стоит в первом ряду зеленных культур по вышеуказанным особенностям, листья его надо употреблять только свежими. Можно приготовить и некоторые блюда из шпината, но в пищу употреблять только свежеприготовленными.

Выращивайте шпинат – это и полезно и необходимо!

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Источник: gazetasadovod.ru

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