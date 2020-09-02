Семена корнеплодов со своих грядок

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Сегодня мы расскажем о получении семян свеклы и моркови на своем садовом участке. Соблюдая агротехнику и выполняя наши рекомендации, вы сможете получить свои собственные семена этих культур с довольно высокой всхожестью.
Для получения семян заготавливают хорошие корнеплоды правильной формы
У моркови она должна быть не менее 70%, а у свеклы не менее - 80%. Всхожесть семян этих культур 3-4 года, а если их хорошо высушить - более 5 лет. Морковь и свекла - двулетние растения. В первый год они дают корнеплоды, а на второй из них формируются цветоносные стебли и семена. Эти культуры могут давать стебель с неполноценными цветами ("цветуху") и в первый год жизни, если например, у моркови, может произойти переопыление с дикой формой. Поэтому необходимо уничтожить на участке дикую морковь.
Образование "цветухи" связано и со скоростью прохождения стадии яровизации корнеплодов. Если высевать эти культуры очень рано, то при холодной весне они могут стеблеваться в первый год жизни даже без переопыления с дикими сородичами.
Осенью из созревших корнеплодов отбирают маточники: не большие и не маленькие, здоровые, без боковых корней, правильной, свойственной сорту формы. Отрезая ботву от корнеплода, надо оставлять черешки длиной 1,5-2 см, чтобы не повредить центральную почку. Лучше хранятся корнеплоды поздних сроков посева. Поэтому для получения маточников морковь и свеклу нужно сеять на 10-15 дней позднее оптимальных сроков. Даже кратковременное хранение маточников в пучок с ботвой приводит к их заболеванию. Поэтому листья надо обрезать сразу после уборки. Обрезанные от ботвы и очищенные от земли корнеплоды маточники хранят в подвале в ящиках с сухим песком.
Ни в коем случае нельзя давать корнеплодам подвядать. Оптимальная температура хранения 0,5-1°С. В процессе хранения их лучше не перебирать. Рано весной проводят выбраковку. У моркови на одну четверть отрезают нижнюю часть корнеплода и оценивают цвет моркови и размер сердцевины.
Бледноокрашенные и с крупной сердцевиной бракуют. У свеклы отрезают бок и оценивают окраску и кольцеватость. Маточники с наличием в мякоти белых колец использовать не следует. Обрезка не влияет на приживаемость корнеплодов. Участок желательно подготовить с осени, перекопав с внесением 5-10 кг перепревшего навоза на 1 м2. Весной достаточно поверхностного рыхления.
При высаживании корнеплодов не дают им подвянуть и более часа находиться на солнце, от этого резко снижается урожайность семян. Высаживают на 2-3 см ниже уровня поверхности почвы, сверху слегка присыпают рыхлой почвой и сразу же поливают, даже если земля влажная. Морковь высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга, свеклу 60-70 см.
У моркови семена собирают, когда зонтики побуреют. Семена с центральных зонтиков (наиболее ценные) и зонтиков первого-второго порядков собирают отдельно, а семена с зонтиков третьего-четвертого порядков брать не рекомендуется: качество их низкое.
У свеклы семена собирают, когда побуреет 20-30 клубочков на центральном стебле и на стеблях первого-третьего порядков. В сырую погоду семена срезают под корень и развешивают в проветриваемом помещении. После дозревания их обмолачивают, сушат и отделяют от сора. Высушенные, очищенные семена ссыпают в пакеты.
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Сегодня мы расскажем о получении семян свеклы и моркови на своем садовом участке. Соблюдая агротехнику и выполняя наши рекомендации, вы сможете получить свои собственные семена этих культур с довольно высокой всхожестью.
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