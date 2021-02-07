Секреты выращивания и размножения гортензии

Цветок аристократической гортензии — украшение любого цветника возле дома или просто палисадника. Преимуществом удивительного цветка является то, что при рациональном уходе он будет радовать своим цветением весь летний сезон. Растение непривередливо в отношении солнечного света и не требует частых поливов. Большая часть цветов — бесплодные, именно поэтому важно знать особенности по размножению гортензии.

Виды и способы размножения гортензии



Выращивать растение можно по-разному: отводки молодых побегов, деление куста, черенкование.

Приступать к процедуре следует после того, как закончатся утренние заморозки, цветы отойдут от зимы и окрепнут. Время для размножения зависит от вида гортензии (древовидные, крупнолистные, метельчатые) — весна, лето, осень.

Итак, размножаем гортензию — 7 секретов успеха:

Рассаживание кустов.

Черенкование.

Использование острого инструмента.

Обработка черенков гормональным препаратом.

Подбор грунта.

Оптимальный микроклимат.

Все работы на клумбе должны проводиться вечером.

Рассаживание кустов гортензии допускается на протяжении всего летнего периода.

Размножается цветок черенками, для этого необходимо выбрать крепкий и здоровый материнский куст. Выбранное растение не должно иметь грибковых и паразитических заболеваний. Предпочтительнее выбирать молодые побеги, которые еще не успели одеревенеть, они отличаются по зеленому цвету.

Для черенка подбирается молодая ветка длиной до 10 см, срез выполняется под узлом листа, с обязательным наличием почек на стебле; предпочтительно выбирать побеги, на которых будет не менее 3 почек.

Обрезать побег рекомендуется острым секатором. Использование тупого и некачественного инструмента приведет к излишним травмам растения, что может спровоцировать его заболевания и гибель. Срезав черенок, следует аккуратно обрезать листву — допускается наличие 2 листков на верхушке побегов. При размере черенка до 5 см можно оставить 4 средних листка; все лишние, ненужные — необходимо удалить острым секатором, но ни в коем случае нельзя обрывать, т.к. это может травмировать стебель.

Обработка черенков корневым гормональным препаратом необходима для успешной пересадки и развития растения. Перед обработкой стебли необходимо окунуть в воду, а далее — обмакнуть в удобрение (важно, чтобы корневой гормональный порошок хорошо прилип к черенкам).

Правильно выбранный грунт — залог успеха; гортензия любит подкисленный, в период высадки рекомендуется применять разрыхленный, с внесением торфа. Для посадки черенков лучше купить в магазине специальную почву для цветов. Размножение гортензии в открытом грунте не рекомендуется, лучше использовать отдельные контейнеры.

Нельзя высаживать саженцы гортензии в грунт, перенасыщенный органическими удобрениями, т.к. органика способна спровоцировать гибель растения.

В подготовленной почве делаются отверстия — карандашом или какой-либо палочкой. Расстояние между отверстиями должно быть 5 см, а глубина — немного меньше длины черенков. После посадки поверх земли остаются только листья.

Оптимальный микроклимат создаст благоприятные условия для роста и развития черенков. Для этого саженцы опрыскивают водой, накрывают пленкой, создавая тем самым парник. На следующем этапе в течение 6 недель растения будут развиваться, для этого им необходимо достаточное количество света, тепла и влаги.

После укоренения черенки можно высаживать в открытый грунт, для этого лучше выбрать вечернее время суток, когда активность солнца максимально снизится. Выполнив пересадку, почву следует хорошо увлажнить. Спустя 2 недели растения хорошо укоренятся, и дополнительный уход им более не потребуется.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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