Секреты выращивания хризантем

Как вырастить шикарные хризантемы?

Хризантемы нужно прищипывать, чтобы кусты были пышнее

Запомните!

1. Хризантемы относительно засухоустойчивы .

2. Хризантемы светолюбивы (в тени кусты будут менее пышными).

3. Хризантемы холодостойки, нуждаются в укрытии на зиму.

4. Хризантемы нуждаются в правильном прищипывании.

Посадка

Хризантемы садят и пересаживают как весной так и осенью. Весной — когда пройдет угроза ночных заморозков. Осенью не позже чем за 2—3 недели до наступления устойчивых морозов. В каждую посадочную ямку вносят пол ведра перегноя или компоста, или биогумуса.

При посадке саженцы не углубляют. После посадки обязательно нужно полить. Минимальная схема посадки 30×30. Иначе кусты не будут пышными и будут слишком высокими. В течение летнего сезона до момента цветения не забываем о подкормках, каждые две недели поливаем комплексным удобрением.

Формирование хризантем (прищипывание)

Крупноцветковые хризантемы выращивают в один или в три стебля с одним цветком на каждом из них. Для крупноцветковых хризантем очень важно вовремя делать прищипку. Как только молодая хризантема выпустит 8-й лист, прищипывают макушку. Тогда растение выпустит несколько новых побегов. Из них оставляют 2−3 самых сильных, а остальные удаляют.Кстати, удаленные лишние черенки хризантем можно укоренить черенкованием.

Крупноцветковые хризантемы пасынкуют, удаляя периодически появляющиеся боковые побеги, иначе цветы будут мелкими.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Зимовка хризантем (укрытие на зиму)

Успешно зимуют в открытом грунте (при правильном укрытии) только корейские хризантемы. Цель укрытия — сохранение прикорневой по­росли. Для этого обрезаем кусты на высоту 15 — 20 см над уровнем почвы, сразу после цветения. В середине октября кус­тики прикапываем землей, торфом, компостом или биогумусом (что есть под рукой), а сверху прикрываем опавшей листвой. Весной, как только спадут морозы, укрытие убираем.

Источник: vk.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...