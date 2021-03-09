Секреты хорошего грунта: рассада будет расти как на дрожжах

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Эксперт раскрыл секрет плодородного грунта для рассады.
Грунт для рассады должен быть в меру питательным, важно не переусердствовать, иначе результат не порадует садовода. Об этом корреспонденту «Росбалта» рассказал руководитель Петербургского клуба природного земледелия Леонид Рябов.
По его словам, существует поверье, что грунт стоит готовить как можно более «жирным», однако излишек только навредит.
«Растения будут легко получать питание, и корни не смогут развиваться», — объяснил эксперт.
Среди садоводов существует практика привозить грунт со своего участка. На практике это может обернуться проблемами: недостаточной питательностью и захваченными заодно семенами сорняков.
«Возможны разные варианты. Если вы покупаете живую землю в магазинах или другую слабопитательную землю, стоит брать один-два стакана биогумуса на 10 литров. Чтобы земля была рыхлая, добавьте три литра кокосового субстрата. Полезные микроорганизмы мы можем получить следующим образом. На 10 литров грунта мы должны добавить 50 мл готового раствора ЭМ-БИО. Но чтобы получилось распространить по поверхности равномерно, необходимо развести в воде — примерно на литр. А затем поливать или лучше опрыскивать. Кстати, в грунт можно добавить и стакан ОФЭМ — это отруби с полезными микроорганизмами. Как говорится, кашу маслом не испортишь», — рассказал Рябов.
Он предупредил, что для обеззараживания грунта нельзя прибегать к прокаливанию, промораживанию или поливу марганцовкой, кипятком. В результате погибнет не только вредная, но и полезная микрофлора.
«Влажность грунта я проверяю таким образом. Сжатый в ладони комок не должен разваливаться, но при этом вода не должна протекать», — отметил Рябов.
Затем грунт стоит поместить в полиэтиленовый мешок, выдавить оттуда воздух, завязать и на две недели отправить в теплое темное место. Выдержанный 14 дней почвогрунт можно раскладывать в емкости.
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