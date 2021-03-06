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Щитовка: заразить ей цветы легко, а вот избавиться...
По инф. vk.com   
06 Марта 2021 г.
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Щитовка на комнатных растениях и как бороться с ней.

Щитовка: заразить ей цветы легко, а вот избавиться...

Наибольшую опасность комнатным растениям приносят вредители, такие как паутинный клещик, тля, щитовка, ложнощитовки, червецы, нематоды и прочие.

Профилактические меры против насекомых-вредителей, своевременный уход, содержание в чистоте, элементарное опрыскивание, протирание листьев, влажный микроклимат и прочее.

Занести щитовку в дом можно даже с букетом, купленным в цветочном магазине. Когда личинки щитовки пребывают в молодом возрасте, их даже называют бродяжками, потому что легко переселяются с одного растения на другое. И если вдруг заметили, что ваше растение заболело, первое что вы должны сделать, изолировать, для того чтобы не заразились другие цветы.

Обследуйте все что находилось рядом, обработайте подоконники, оконное стекло, полки, так как мелкие личинки могут быть и там. Бороться с вредителем будет проще, если регулярно осматривать домашние растения на наличие насекомых (щитовки, тли, клеща...), очищайте, не давая им размножаться.

Что же сделать для того чтобы избавить растение от вредителя?

Если мы просто обработаем каким либо препаратом, то никакого эффекта не будет, потому что у щитовки очень плотный панцирь и химические вещества на них слабо повлияют.

Для начала лучше всего использовать настой чеснока или обычную водку, ацетон, чтобы очистить растение от вредителя. Для этого кусок мягкой тряпочки смачиваем в растворе, затем очень тщательно протираем все листья и побеги, не только с верхней, но и с обратной стороны листовой пластинки.

Ацетон агрессивен для кожи человека, но растения прекрасно его выдерживают, а щитовка, после того как мы начинаем протирать листья мягкой губкой, моментально разбухает и просто механическим способом удаляется. Воспользуйтесь старой зубной щеткой, смочив ее в ацетоне, чтобы удалить щитовку со ствола.

В борьбе со щитовками или другими вредителями иногда цветоводы используют спирт или керосин. Они возможно эффективны, но в чистом виде могут вызвать ожоги у листьев растения.

Лучше приготовить мыльно-спиртовой раствор. На литр теплой воды берут спирта — 10 мл, жидкого мыла — 15 гр (хозяйственного или зеленого). Смесь взбалтывают и наносят аккуратно на зараженные вредителями места, щитки паразитов и вокруг них. Перед применением состава желательно проверить, как будет реагировать само растение, нанеся эмульсию на один из листочков.

Для того чтобы полностью избавить растение от этих насекомых, придется проводить две-три обработки с интервалом в одну-две недели. После обработки желательно снять верхнюю часть почвы, где могут находиться личинки щитовки. Но лучше после всех проведенных действий заменить почву, горшок продезинфицировать или поменять на новый.

Такую процедуру легко проводить у растений с крупными плотными листьями. Очень трудно вывести щитовку с адиантума или аспарагуса.

Если щитовка поразила растения с мягкими или опушенными тонкими листьями, например фиалки, то бороться с вредителем будет намного сложнее. В этом случае придется использовать более щадящие способы, либо с цветком придется расстаться.

Если ваше растение небольшое, то перевернув горшок, можно верхнюю часть кроны просто искупать в концентрированном мыльном растворе, стиральном порошке или моющем средстве.

Если растение большое, например как фикус бенджамина, предлагаю другой способ обработки растения, то есть опрыскать инсектицидами.

При сильном заражении вредителями бывает недостаточно промывание листьев теплой мыльной водой или табачным раствором или другими народными средствами. Разумнее будет прибегнуть к дополнительному опрыскиванию инсектицидными препаратами.

Для этого нам понадобятся перчатки, потому что мы собираемся работать с химикатами. Обязательна маска и инсектицид широкого спектра применения (Актара, Актеллик, Банкол, Фитоверм).

Обычно ампула разводится на 10 литров воды, но мы возьмем несколько капель на литр воды, все это хорошо перемешивается в опрыскивателе. Вода становится белесой и начинаем тщательно обрызгивать зараженный экземпляр. Нужно тщательным образом обработать не только листочки и ствол, но и землю.

После того как мы опрыскали, для надежности укутать растение в пищевую пленку. Внутри создается определенный микроклимат, вся щитовка, ложнощитовка погибнет. В таком виде можно подержать трое суток, а лучше повторить обработку еще два раза с интервалом в две недели.

Выше приведенные рецепты можно применять в борьбе с тлей, щитовками, ложнощитовками и другими насекомыми-вредителями комнатных растений.

Источник: vk.com

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