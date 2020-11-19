Сад начинается с выбора саженцев

Казалось бы, все очень просто. Почти все комнатные растения размножаются вегетативно от некоторых растений достаточно одного листа, чтобы вырастить полноценное растение, но вот для меня укоренение черенков часто заканчивалось неудачей. В чем же причина моих...
Итак, вы определились с видом антуриума, сходили в магазин, и в вашем доме уже поселился «новый жилец». Есть один момент, о котором вы всегда должны помнить: семейство ароидных, к которому относится антуриум,...
Чтобы ваш сад был долговечным, а деревья давали хорошие урожаи, приобретайте саженцы только местных районированных сортов.
Продаются обычно саженцы однолетки и двухлетки. Размер корневой системы у них почти одинаков, но у двухлеток больше надземная часть, следовательно, больше листовых почек, которые в процессе роста требуют много питания. Поэтому однолетки приживаются лучше, чем двухлетки, и дают более сильные приросты.
Например, все двухлетние саженцы яблони должны иметь не менее 3 боковых веток, проводник и высоту штамба на сильнорослом подвое 50-60 см, на слаборослом (карликовом) – 30-40 см, толщину штамба 2,0-2,5 см и 1,5-2,0 см соответственно.
Стандартные показатели саженцев вишни древовидной следующие: высота штамба 40-50 см, толщина 2,0-2,5 м, длина основных скелетных ветвей – 40-50 см, у кустовидной вишни длина основных скелетных ветвей 50-70 см.
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Календарь необходим каждому, ведь благодаря нему вы точно не потеряетесь в днях недели. Эту важную вещицу можно сделать неповторимой и оригинальной, а не скучной и простой бумажкой. В дело пойдут обычные материалы, которые находятся в каждом доме. Изюминкой нашей работы станут цифры на пуговичках.
Сложно представить сад без растущей там яблони. Такой популярностью оно обязано неприхотливости в уходе, высокой урожайности и отменному вкусу плодов. Для того, чтобы и на вашем участке красовалось это прекрасное растение, стоит учесть несколько несложных правил при посадке.
Морковь выращивают все огородники, и после ее уборки перед каждым встает задача, как сохранить свой урожай. Опытные огородники уже нашли для себя оптимальный вариант хранения этого овоща, а вот начинающие дачники зачастую сталкиваются с проблемами в этом деле.
Такая деталь гардероба, как шарф, всегда очень популярна. В настоящее время на первый план выдвигается дизайн этого аксессуара. В непогоду начинают цениться функциональные возможности — шарф повязывают на голову, им укутывают шею, с ним теплее и уютнее. Изделие легко связать всего за пару вечеров.
Помочь нашим пернатым братьям пережить неблагоприятное время года не составит много труда, ведь смастерить кормушку своими руками для птиц может каждый. Особенно хорошо привлечь к этому детей, и тогда это занятие будет не только увлекательным но и развивающим.
Выпадают годы, когда в природе стоит неимоверная для нашей зоны сушь. Поверхностный слой почвы, да и глубже пересох. Но, как известно для огородников нашей зоны окучивание посадок картофеля является непременным условием выращивания качественного урожая.
При необходимости передвинуть холодильник, стиральную машину, комод, шкаф или диван, можно изготовить специальную воздушную подушку. Она будет приподымать тяжести над полом и достаточно легко скользить по нему, в разы снижая прикладываемые усилия для передвижения.
Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.
Не спешите выбрасывать пустые пластиковые бутыли. При желании на их основе можно сделать отличные корзины для хранения. Прочные, устойчивые и вместительные они могут использоваться для белья, ниток, материалов для рукоделия. Дополнительным бонусом станет безупречный внешний вид. Корзина выглядит стильно и даже эффектно, разместить ее можно где угодно.
Садоводов-любителей, увлекшихся практическим овощеводством, огородничеством на своих земельных участках, часто огорчает то обстоятельство, что по различным причинам они не успевают высадить озимый чеснок под зиму, осенью.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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