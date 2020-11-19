Сад начинается с выбора саженцев

Как правильно выбрать саженцы для своего сада?

Чтобы ваш сад был долговечным, а деревья давали хорошие урожаи, приобретайте саженцы только местных районированных сортов.

Продаются обычно саженцы однолетки и двухлетки. Размер корневой системы у них почти одинаков, но у двухлеток больше надземная часть, следовательно, больше листовых почек, которые в процессе роста требуют много питания. Поэтому однолетки приживаются лучше, чем двухлетки, и дают более сильные приросты.

Например, все двухлетние саженцы яблони должны иметь не менее 3 боковых веток, проводник и высоту штамба на сильнорослом подвое 50-60 см, на слаборослом (карликовом) – 30-40 см, толщину штамба 2,0-2,5 см и 1,5-2,0 см соответственно.

Стандартные показатели саженцев вишни древовидной следующие: высота штамба 40-50 см, толщина 2,0-2,5 м, длина основных скелетных ветвей – 40-50 см, у кустовидной вишни длина основных скелетных ветвей 50-70 см.

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Источник: gazetasadovod.ru

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