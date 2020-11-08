Розы можно размножать семенами

Семенной способ размножения роз используют для выведения новых сортов, а также для получения сеянцев тех видов роз, которые дают полноценные семена. Розы, которые не дают полноценных семян или не передают сеянцам свои качества, размножают другими способами (вегетативно и прививкой).

Легко размножаются семенами и пригодны для прививки: роза канина (шиповник обыкновенный, или собачий), роза коричная, роза иглистая, роза краснолистная, роза морщинистая. Плоды этих роз собирают во второй половине лета, когда они приобретают свойственную им красную или желтую окраску. Сразу после сбора из плодов извлекают семена, которые смешивают с чистым влажным речным песком или смесью песка и торфа (4:1), укладывают в ящик и убирают в подвал. Семена роз не подсушивают - от этого снижается энергия прорастания. Стратификация семян длится 8-18 месяцев при температуре 2-3 градуса, достаточной влажности и свободном доступе воздуха. Семена розы морщинистой и розы коричной можно высевать в грунт без стратификации осенью; всходы появляются весной следующего года.

В последнее время появились в продаже семена компактных обильноцветущих полиантовых роз, которые можно вырастить рассадным способом и использовать их как для выращивания в саду, так и в комнатной культуре. Семена полиантовых роз также нуждаются в стратификации, поэтому заниматься их посевом в горшок на рассаду лучше зимой, чтобы за сезон кустики хорошо подросли и окрепли к зиме. Перед стратификацией семена можно обработать стимуляторами роста для активизации ростовых процессов и ускорения всходов. Семена высаживают в горшок с влажным субстратом, вдавливая в почву, и присыпают тонким слоем влажного песка, слегка уполотняя его. Посевы сбрызгивают водой из пульверизатора, помещают горшок в полиэтиленовый пакет, надутый воздухом, и ставят на две недели в комнате, а затем убирают в холодное место (5...7оС) на стратификацию, которая длится 1-2 месяца. При хорошем качестве семян и предпосевном замачивании в стимуляторе ростки роз могут появиться уже в период стратификации, поэтому нужно почаще проверять посевы, проветривая и при необходимости увлажняя субстрат. При появлении ростков нужно поставить горшок в светлое прохладное место, чтобы сеянцы не вытягивались; оберегать всходы от солнечных лучей.

Очаровательная и неприхотливая китайская роза «Крылья Ангелов», относящаяся к «экспресс-многолетникам», достигает в высоту 30 см. Она пригодна как для открытого грунта, так и для выращивания в комнате; хорошо растет и цветет на солнце и при легком затенении. Семена этой розы не нуждаются в стратификации, а цветение наступает уже через 10-11 недель после посева! Посеяв семена в самом начале февраля, уже в майские праздники можно любоваться первыми цветками. Удивительно наблюдать, как на маленьком кустике, который еще «от горшка два вершка», появляются миниатюрные бутоны и раскрываются трогательно-нежные «ангельские» цветки.

При посеве семян в горшок с влажным рыхлым субстратом их присыпают тонким слоем (2 мм) субстрата или мелкого вермикулита. Затем слегка уплотняют и увлажняют посевы, помещают горшок в надутый целлофановый пакет, завязывают его сверху. Оптимальная температура для прорастания семян составляет 18...20оС. При создании оптимальных условий для роста всходы появляются через 20-30 дней. Во время роста сеянцев рекомендуется температура 10...14 оС. Пикировка (пересадка) кустиков проводится с середины апреля по середину мая.

Роза «Крылья Ангелов» подходит для цветоводов, которым нравятся низкорослые густые кустики роз с обилием мелких цветков. Кустик этой розы вплоть до октября сплошь усыпан изящными бело-розовыми полумахровыми и махровыми (около 80%) цветками, собранными в многоцветковые соцветия. Удаление отцветших соцветий стимулирует образование новых цветков.

Оставленный зимовать в саду кустик этой розы укрывают традиционым способом.

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Источник: gazetasadovod.ru

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