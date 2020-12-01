ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Опыт цветовода: как сделать, чтобы черенки прижились
2020-11-03-16-35-28
Казалось бы, все очень просто. Почти все комнатные растения размножаются вегетативно от некоторых растений достаточно одного листа, чтобы вырастить полноценное растение, но вот для меня укоренение черенков часто заканчивалось неудачей. В чем же причина моих...
Необычные новогодние игрушки своими руками
2020-11-02-03-47-53
  Новый год неумолимо приближается, а значит, скоро в гостиной появится елочка, которую нужно украшать. Что может быть лучше игрушек, сделанных собственными...
Красивая ажурная кокетка с листьями крючком
2020-11-10-02-41-13
Предлагаем вам мастер-класс по вязанию красивой ажурной кокетки крючком от Solomona_knit. Кокетка выполнена узором листья и идеально подойдет для пуловеров, платьев, туник и...
Кеды крючком: схема для вязания, подробный мастер-класс
2020-10-29-04-55-20
Носки, связанные крючком, это уже привычное дело. А вот кеды, связанные этим же инструментом — это что-то новенькое. В этой статье есть подробное описание процесса вязания крючком таких...
Красивый, необычный шарф
2020-11-16-03-12-30
Такая деталь гардероба, как шарф, всегда очень популярна. В настоящее время на первый план выдвигается дизайн этого аксессуара. В непогоду начинают цениться функциональные возможности — шарф повязывают на голову, им укутывают шею, с ним теплее и уютнее. Изделие легко связать всего за пару...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Рыхлить или не рыхлить? Послушаем опытного садовода
И. Кривега, садовод-любитель, gazetasadovod.ru   
01 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Зачем рыхлить – тревожить поверхностный слой почвы? – недоумевает иной садовод-огородник. – Ведь это защитный слой почвы, а мы его нарушаем. А вот ученые-агрономы рекомендуют и настаивают на этом агроприеме и даже называют его «сухим поливом». Почему?

Рыхлить или не рыхлить? Послушаем опытного садовода

Вникнем в суть дела. Известно, что почва пронизана большим количеством очень мелких капилляров, по которым вода поднимается наверх, а затем быстро испаряется, особенно в жаркую или ветреную погоду. Неглубоким рыхлением мы разрушаем эти капилляры, и испарение воды заметно уменьшается. К тому же, частое рыхление препятствует активному росту сорняков, которые очень любят заселять наши ухоженные огороды. И главное – благоприятно сказывается на доступе и циркуляции воздуха в верхнем слое почвы. Кроме того, рыхлая почва хорошо поглощает ночную влагу, которая образуется благодаря постоянным перепадам дневных и ночных температур.

Вот так и получается, что систематическое рыхление почвы в течение лета (чего, как правило, избегает большинство наших огородников), позволяет тем, кто разрушает верхнюю почвенную корку, получать урожай некоторых овощных культур при полном отсутствии воды на земельном участке. Мой сосед в садоводстве получал урожай культур и без полива, но землю он неизменно рыхлил. Мы удивлялись, но это было именно так.

Надо добавить и то, что на тяжелых суглинистых, тем более глинистых почвах без поверхностного рыхления вообще не обойтись. Чем же и как надо рыхлить? Почву можно рыхлить любым ручным инструментом, с глубиной рыхления в 4-5 см.

А отчего происходит уплотнение почвы на наших грядках? В первую очередь оно происходит от сильных дождей, а также от наших действий – поливов не с помощью леек, а шлангами с большим давлением. Моторы сегодня у нас мощные и вода бьет с такой силой, что может пробить и асфальт. Да еще и шланг держим высоко, и, конечно, струя воды, поданная под большим давлением, падая, уплотняет почву сильнее, чем при капельном поливе или самотеком.

Помните, что в любом случае после дождя (тем более ливневого) или полива почву надо обязательно прорыхлить. Но не спешите с этим, пусть вода просочится вглубь, а почва подсохнет так, чтобы не прилипала к инструменту, и только тогда проводите рыхление. По своему опыту могу заметить, что грядки с такими посевами, как морковь, редис, укроп, салат, горох лучше рыхлить таким «инструментом», как скоба – ошибки не будет.

А если перед вами пересохшая, потрескавшаяся почва, это свидетельствует о том, что вода через капилляры, о которых мы упоминали выше, испарилась, и для роста растений сложились неблагоприятные условия. Этого можно избежать, если постоянно заниматься сухим поливом, т. е. поверхностным рыхлением почвы. Никогда не оставляйте поверхность почвы обнаженной. Она всегда должна быть покрыта, если не растениями, то мульчей. Такое требование органического земледелия объясняется тем, что у открытой почвы верхний слой, самый важный для растений, подвергается очень сильному действию дождей, ветра и температуры. Дождевая вода вымывает питательные вещества, солнце и ветер иссушают землю, а в результате разрушается ее структура и почвенная жизнь постепенно замирает. К сожалению, многие садоводы не учитывают этот фактор и держат свои грядки после уборки урожая открытыми.

Источник: gazetasadovod.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Рыхлить или не рыхлить? Послушаем опытного садовода
    Зачем рыхлить – тревожить поверхностный слой почвы? – недоумевает иной садовод-огородник. – Ведь это защитный слой почвы, а мы его нарушаем. А вот ученые-агрономы рекомендуют и настаивают на этом агроприеме и даже называют его «сухим поливом». Почему?
  • Всего лишь подарочный пакет, но поразительно красиво
    Если на носу какой-либо праздник, и хочется порадовать любимых подарком, сделанным своими руками, тогда обратите внимание на эту идею. Кажется, всё очень просто, но результат поразительный! Порадуйте маму или подругу красивым подарком от души.
  • Из советов по спасению упавшего в воду смартфона: феном сушить точно нельзя
    Телефон упал в воду – знакомая некоторым ситуация. Как же попытаться спасти свой гаджет? А главным здесь будет не растеряться и начать действовать быстро и правильно.
  • От чего зависит плодородие почвы?
    Какая почва на вашем участке? Иной садовод-любитель на это скажет: «Какая есть, на той и растим свои культуры». Но землепользователю, чтобы получать хорошие урожаи о почвах надо знать больше.
  • Самый простой способ оформления бутылки шампанского для нового года
    Отличным украшением новогоднего стола или оригинальным подарком станет красиво оформленная бутылка шампанского. Задекорировать бутылку очень просто, для этого даже не обязательно уметь рисовать. Для работы понадобится салфетка с красивым новогодним рисунком для декупажа и горячий клеевой пистолет для оформления верхней части бутылки.
  • Калатея: особенности выращивания
    Калатея выращивается многими цветоводами в качестве комнатного растения. Ценится за декоративные листья.
  • Свои овощи — значит экологически чистые? А вот не факт
    Для начала начнем с такого вопроса: «Надо ли мыть зелень, ягоды, овощи и фрукты сразу после дождя?». Боюсь ошибиться, но девять из десяти огородников заявят, что это делать необязательно, что дождик все вредности смыл, и продукция чистая.
  • Снежинка из глиттерного фоамирана
    Украшать дом перед новым годом — большое удовольствие, а еще приятней это делать, если элементы декора сделаны вашими руками. Из глиттерного фоамирана можно сделать огромное количество вещей, в том числе и очень красивые снежинки.
  • Кaк yхaживaть зa пaхистaхисом
    Этот вечнозелёный полyкyстaрник семействa Aкaнтовые впервые появился в тропических зонaх Aмерики, Восточной Индии и нa побережье Aвстрaлии.
  • Цветок любви для свадебных букетов
    Эустoма – oчень красивый, нежный и изящный цветoк, рoдинoй кoтoрoгo считаются Мексика, экватoриальная часть Cевернoй и Южнoй Америки, а также Карибские oстрoва.
  • Как красиво закрыть петли спицами: три простых способа
    Часто кромка изделия находится на виду, поэтому она должна быть красиво оформлена. Бывают случаи, когда нужен эластичный край, чтобы вещь в этом месте хорошо растягивалась. Существует большое разнообразие способов, как закрыть петли вязанного спицами изделия, при этом потребуется лишь внимание и базовые навыки вязания.
  • Бальзамин лучше покупать весной
    Эффектное, красивоцветущее, теневыносливое растение станет украшением любого дома. Мало того, летом может украсить ваш сад или балкон. В народе Бальзамин Уоллера называют «Ванька мокрый», латинское его название Impatiens walleriana.
  • Простой садовый триммер своими руками
    В данной статье автор расскажет вам, как можно сделать насадку для шуруповерта, с помощью которой можно скосить траву. Конечно, такая самоделка не справится с большими объемами, однако отлично подойдет для тех мест, куда полноценным триммером не подобраться.
  • Цветы для занятых: неприхотливые и стойкие
    Крacивые, ухоженные зеленые рacтения укрaшaют дом, нacыщaют воздух фитонцидaми, поглощaют вредные вещеcтвa и cоздaют aтмоcферу уютa. Но чтобы купленные в мaгaзине горшечные цветы блaгополучно роcли и рaзвивaлиcь в вaшей квaртире зa ними нужно ухaживaть.
  • Как научиться вязать спицами и крючком: подробная инструкция для новичков
    Вязание успокаивает и позволяет пополнить гардероб эксклюзивными вещами. А потому Лайфхакер собрал всё необходимое, чтобы вы смогли освоить это искусство.
  • Что не так со свеклой?
    От чего ботва свеклы пожелтела раньше времени?
  • Пена для бритья против запотевания стёкол на автомобиле
    Как может помочь пена для бритья от запотевания стёкол? Оказывается, снято много роликов на эту тему, но нас интересует вариант с проверкой этого странного способа. В общем если вам подарили снова на праздники «мужской набор» самое время им воспользоваться.
  • Набор ленивого дачника: 6 инструментов, без которых никак не обойтись
    Набор ленивого дачника: 6 инструментов, без которых никак не обойтись Когда возникает вопрос «Какие инструменты купить на дачу?», то обычно разговор идёт о предстоящих садово-огородных работах. А как быть тем людям, которые едут на дачу просто отдыхать и не планируют копаться в земле? Какой минимум самого необходимого инструмента следует приобрести им?
  • Листья томатов пожелтели? Вот возможные причины
    Пожелтение листьев томата сигнализирует о недостатке целого ряда микроэлементов на ранних стадиях дефицита того или иного микроэлемента.
  • Как сделать сушилку для обуви своими руками
    Сушилка для обуви — вещь очень полезная. Причем пригодится она не только осенью или зимой, но и в другое время года. В общем, актуальная данная самоделка круглый год.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 