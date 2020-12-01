Рыхлить или не рыхлить? Послушаем опытного садовода

Зачем рыхлить – тревожить поверхностный слой почвы? – недоумевает иной садовод-огородник. – Ведь это защитный слой почвы, а мы его нарушаем. А вот ученые-агрономы рекомендуют и настаивают на этом агроприеме и даже называют его «сухим поливом». Почему?

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Вникнем в суть дела. Известно, что почва пронизана большим количеством очень мелких капилляров, по которым вода поднимается наверх, а затем быстро испаряется, особенно в жаркую или ветреную погоду. Неглубоким рыхлением мы разрушаем эти капилляры, и испарение воды заметно уменьшается. К тому же, частое рыхление препятствует активному росту сорняков, которые очень любят заселять наши ухоженные огороды. И главное – благоприятно сказывается на доступе и циркуляции воздуха в верхнем слое почвы. Кроме того, рыхлая почва хорошо поглощает ночную влагу, которая образуется благодаря постоянным перепадам дневных и ночных температур.

Вот так и получается, что систематическое рыхление почвы в течение лета (чего, как правило, избегает большинство наших огородников), позволяет тем, кто разрушает верхнюю почвенную корку, получать урожай некоторых овощных культур при полном отсутствии воды на земельном участке. Мой сосед в садоводстве получал урожай культур и без полива, но землю он неизменно рыхлил. Мы удивлялись, но это было именно так.

Надо добавить и то, что на тяжелых суглинистых, тем более глинистых почвах без поверхностного рыхления вообще не обойтись. Чем же и как надо рыхлить? Почву можно рыхлить любым ручным инструментом, с глубиной рыхления в 4-5 см.

А отчего происходит уплотнение почвы на наших грядках? В первую очередь оно происходит от сильных дождей, а также от наших действий – поливов не с помощью леек, а шлангами с большим давлением. Моторы сегодня у нас мощные и вода бьет с такой силой, что может пробить и асфальт. Да еще и шланг держим высоко, и, конечно, струя воды, поданная под большим давлением, падая, уплотняет почву сильнее, чем при капельном поливе или самотеком.

Помните, что в любом случае после дождя (тем более ливневого) или полива почву надо обязательно прорыхлить. Но не спешите с этим, пусть вода просочится вглубь, а почва подсохнет так, чтобы не прилипала к инструменту, и только тогда проводите рыхление. По своему опыту могу заметить, что грядки с такими посевами, как морковь, редис, укроп, салат, горох лучше рыхлить таким «инструментом», как скоба – ошибки не будет.

А если перед вами пересохшая, потрескавшаяся почва, это свидетельствует о том, что вода через капилляры, о которых мы упоминали выше, испарилась, и для роста растений сложились неблагоприятные условия. Этого можно избежать, если постоянно заниматься сухим поливом, т. е. поверхностным рыхлением почвы. Никогда не оставляйте поверхность почвы обнаженной. Она всегда должна быть покрыта, если не растениями, то мульчей. Такое требование органического земледелия объясняется тем, что у открытой почвы верхний слой, самый важный для растений, подвергается очень сильному действию дождей, ветра и температуры. Дождевая вода вымывает питательные вещества, солнце и ветер иссушают землю, а в результате разрушается ее структура и почвенная жизнь постепенно замирает. К сожалению, многие садоводы не учитывают этот фактор и держат свои грядки после уборки урожая открытыми.

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Источник: gazetasadovod.ru

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