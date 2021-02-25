Разновидности калатеи и уход за ними

Калатея входит в семейство марантовых, занимающих одно из первых мест среди вариегатных культур. Происхождение марантовых связывают с влажными тропическими лесами Центральной и Южной Америки, что и определило их отношение к свету и влажности воздуха.

Ареал распространения видов калатеи довольно обширен и занимает значительные площади в тропической зоне всех континентов. Исключение составляет Австралия, отделенная от остальных континентов значительным водным пространством. Распространены марантовые и в Африке, где представлены в основном эндемичными видами. Некоторые виды встречаются в Индии, Бирме, на островах Малайского архипелага и Океании.

Биологические особенности семейства марантовых

Представители семейства – в основном травянистые и лиановидные многолетние растения. Корневище является основным запасающим органом, в котором накапливаются запасы воды и питательных веществ. Они нуждаются в постоянной высокой влажности. В сухом климате быстро испаряют воду и погибают.

Марантовые относятся к декоративно-лиственным растениям. Их главная прелесть в пестрых крупных листьях, обладающих замечательным свойством, характерном только этому семейству. На конце черешка ближе к листовой пластинке имеется утолщение, которое приподнимает и поворачивает ее к источнику света, чтобы захватить остатки лучей, проникающих под полог влажного леса. За эту особенность калатею называют «молитвенным цветком». С утра горизонтально расположенные листья, к вечеру складываются и поднимаются почти вертикально вверх, как ладони в молитве.

И еще одна особенность отличает марантовые от других растений, растущих в этих же зонах. У некоторых видов после цветения вся надземная часть отмирает. Но растение не погибает и не уходит на покой. Через некоторое время, при продолжающемся поливе, появляются молодые побеги и растение оживает. Из 30 родов семейства в комнатной культуре выращивают 4, в том числе калатею.

Прекрасная калатея. "Я листьям твоим умиляюсь"

Калатея – многолетнее растение с запасающей корневой системой в виде клубня или корневища. В закрытом помещении вырастает до 1,0 м и более. Пышная шапка вариегатных листьев формируется на укороченных междоузлиях, где располагаются на длинных черешках листья различной формы – от ланцетной, до овально округленной с ровным или волнистым краем. Листья крупные до 10-20 см в длину. Нижняя сторона листьев обычно окрашена в пурпурно-розовые цвета. Иногда встречаются полностью темно-зеленые. Верхняя сторона листовой пластинки пятнистая, разделена белыми линиями на отдельные сегменты. Средняя жилка листа толстая и ранее использовалась в качестве материала для плетения корзин. Отсюда и название калатея, которое в переводе с греческого означает «корзина».

Ежегодно калатея формирует 5-6 молодых листьев. Цветут разные виды калатей с ранней весны до лета. Соцветие в виде компактного колоса несет мелкие невзрачные цветки разных расцветок – от белых до темно-фиолетовых. Цветение может продолжаться до 3 недель. Но, нужно отметить, что среди видов этого рода встречаются и красиво-цветущие (Калатея Макоя, Калатея шафранная, Калатея Варшевича).

Особенности ухода за калатеей



Температура и размещение

Калатеи не требуют высокой температуры воздуха. Летом оптимальная +16 — +24ºС, зимой при неполивном содержании +12 — +16ºС. Под пологом леса нет сквозняков и яркого света, поэтому калатеи очень чувствительны к частым перепадам температур (при открывании дверей и окон) и потокам солнечных лучей. В связи с этим их лучше размещать вдали от светлых окон, от постоянно хлопающих дверей и сквозняков от открытых окон.

Избыточное освещение «съедает» пестролистность калатеи. Стараясь уйти от яркого освещения, растения сворачивают листовые пластинки. В исторически сложившихся 4-угольных комнатах они будут чувствовать себя в родной стихии в полузатененном углу, одновременно скрашивая унылость надоевшего интерьера, состоящего из углов и мебели. Мягкая зелень, цветовые (как бы солнечные) блики оживят интерьер комнаты, внесут новую живую ноту в ее декор

Почва

В естественной среде калатеи растут на лесных легких воздухопроницаемых почвах. Поэтому и в комнатной культуре они нуждаются в таком же субстрате. Под посадку готовят почвенную смесь из листовой земли, торфа и песка (2:1:1), с добавлением толченого древесного угля, кусочков коры, небольшого количества хвойной земли. Для улучшения физических свойств и повышения питательности в смесь добавляют 20-30% перегноя. В магазинах можно купить готовую почвенную смесь для комнатных цветов.

Влажность

Основное условие для нормального развития растений – влажность воздуха. Она должна быть достаточно высокой круглый год. Обязательно ежедневно опрыскивать растения из мелкоячеистого распылителя чистой водой (без кальция и хлора). Горшок с калатеей должен стоять на влажной гальке или мху (без явной воды). По мере испарения воды материал в поддоне необходимо увлажнять.

Виды с бархатистыми или опушенными листьями нельзя опрыскивать. Их лучше купать под душем 2 раза в месяц и опрыскивать 1-2 раза в день воздух вокруг растений, создавая влажный микроклимат. Пыль на листьях убирают сухой салфеткой или кисточкой, так как поверхность листьев очень нежная и легко ранимая.Чтобы повысить естественную влажность в комнате, калатеи лучше выращивать вместе с другими цветами в уголках отдыха. зимних садах и т.д.

Влагообеспеченность

Летом калатеи поливают 2-3 раза в неделю, а зимой 1 раз в 6-8 дней. Очередной полив проводится, когда верхний слой (2-4 см) почвы просохнет. Застой воды в поддоне недопустим. Полив проводят лейкой с узким носиком по краю цветочного горшка так, чтобы капли воды вместе с кусочками почвы не попадали на листья растений.

Подкормки для калатеи

Чтобы обеспечить большую надземную массу достаточным питанием, калатеи необходимо систематически подкармливать. В период вегетации их подкармливают 2-3 раза в месяц цветочными удобрениями без азота и кальция. Подкормки проводят до и после цветения.

Пересадка и размножение

Молодые растения Калатеи пересаживают ежегодно в феврале-марте. Корни болезненно переносят пересадку, поэтому калатею просто переваливают в новую емкость, не нарушая ком земли на корнях растения. Для перевалки используют широкие неглубокие горшки, что связано с поверхностной корневой системой растений. При посадке корневище размещают строго вертикально в центре горшка и вокруг добавляют новый субстрат. Почву в горшке лишь слегка уплотняют вокруг высаженного растения. Такая посадка необходима для сохранения воздухопроницаемости почвы. В противном случае в плотном субстрате корни калатеи задохнутся и растение погибнет. Взрослые растения переваливают в новую емкость реже, 1 раз в 2-4 года. Ориентировочный срок пересадки определяют появлением корней из дренажного отверстия горшка. При пересадке необходимо на дне горшка установить дренажный слой из черепков, крупной гальки.

Одновременно с пересадкой у взрослых растений отделяют образовавшиеся отростки с 2-3 корнями и несколькими листочками. Молодые растеньица высаживают в подготовленную емкость и создают парниковые условия, накрыв новую посадку стеклянной тарой или полиэтиленовым пакетом для поддержания высокой влажности и постоянной температуры. В имитированном парничке температура колеблется в пределах +23 — +24ºС. Второй способ вегетативного размножения – деление корневища на 2 части. Срезы присыпают активированным углем. Остальные действия те же, что и при пересадке.

Защита от болезней и вредителей

Нежные листья калатеи – лакомый кусочек для грызущих и сосущих вредителей, которые стараются поселиться на молодых листьях. Если в комнате обнаружены на других растениях трипсы, паутинный клещ, щитовка, тля, белокрылка, нужно сразу же принять меры к защите Калатеи от не прошенных гостей. В закрытых помещениях (квартире, офисе, детском учреждении и других заведениях) при борьбе с вредителями нельзя применять химические средства.

Поможет справиться с недругами обычный мыльный раствор (без добавления спирта). Раствор готовят из смеси 20 г жидкого или зеленого мыла и 1 л воды. Смесь тщательно размешивают до образования пены и обрабатывают растение. Почву закрывают пленкой от попадания мыльного раствора. Можно опылить растения серой.

Обработать рабочим раствором биопрепаратов, соответственно рекомендациям на упаковке: фитоверм, битоксибациллин, Искра Био и др. Препараты практически безвредны для человека, не вызывают аллергических реакций.

Цветоводы рекомендуют использовать настои и отвары луковой шелухи, чеснока, ореховых листьев и других природных трав-инсектицидов. Используя отвары растений, будьте внимательны. В квартире лучше не применять настои ядовитых растений (горький перец, далматская ромашка, чистотел и др.), они противопоказаны для использования в закрытых помещениях.

Приготовление настоя. 200-300 г шелухи, долек чеснока или ореховых листьев мелко измельчить, залить 1 л воды и настаивать 1 неделю. Получается маточный раствор. Из него готовим рабочий в пропорции на 1 часть маточного раствора 50 частей воды. Раствором через мелкий пульверизатор опрыскиваем растения.

Нужно отметить, что Калатеи при правильном уходе практически не болеют, но они капризны и особенно не терпят отклонений от нормы при поливе и влажности воздуха, отвечая на нарушение заболеванием корневой системы (гнили) и пожелтением и опадением листьев (потеря декоративности).

Выращиваем калатеи в помещении

Учитывая капризный характер марантовых, можно порекомендовать несколько видов красивоцветущих и декоративно-лиственных представителей рода Калатея для выращивания в закрытом помещении. Легче других приспосабливаются к жизни в комнатных условиях Калатея Бахема, украшенная, Макоя, полосатая, Вейча. Если быть терпеливым, то в комнате расцветут Калатея шафранная и Калатея Варшевича, отличающиеся яркими прицветниками разных оттенков белого, розового, оранжевого, принимаемых за цветок.

Калатея Макоя

Влажные тропические леса Бразилии – естественная среда обитания Калатеи Макоя. Она не любит опрыскиваний и поэтому будет лучше расти и развиваться в оранжереях, где всегда достаточно высокая естественная влажность воздуха.

При искусственном освещении этот вид не торопиться терять вариегатость листьев. Отличается удивительной красотой крупных (до 20х10 см) листовых пластинок на длинных до 14 см прямых черешках. На овальной листовой пластинке светло-зеленого цвета с темно-зеленой кромкой, тонкой кисточкой природного художника, «нарисован» сверху второй темно-зеленый, непарноперистый лист. Оборотная сторона повторяет рисунок, но в бордовых цветах. Необычная яркая окраска растения особенно проявляется по вечерам, когда листовые пластинки поднимаются вверх и сворачиваются, открывая уникальность окраски нижней стороны листа.

Калатея Варшевича

Крупный вид, формирующий габитус куста с густыми розетками листьев от 0,3 до 1,0 м. Листовые пластинки удлиненно-овальные, слегка волнистые. Поверхность листа темно-зеленая бархатистая со светло-зеленым елочковидным рисунком. Нижняя сторона листовых пластинок темно-пурпуровых тонов.

Кроме листьев, привлекательны у Калатеи Варшевича соцветия в виде колосков на коротких бордовых цветоносах. Малоцветковый колосок несет крупные светлые прицветники (белые, светло-кремовые), окружающие кремовые или розовые цветки. Цветение начинается в конце весны, продолжается до 3 недель.

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Калатея шафранная (кроката)

Красавица с берегов Амазонки притягивает взгляд особой декоративностью «ложных» цветов, собранных в укороченные щитковидные соцветия на высоких цветоносах.

Настоящие цветки мелкие и невзрачные, красноватых или розовых цветов спрятаны в крупных прицветниках ярко-оранжевых или шафранных оттенков, принимаемых за цветок. На фоне 20-30 см бархатистых листьев темно-зеленого цвета ярко-оражевые соцветия придают растению особое очарование. Однако для наступления цветения Калатея шафранная нуждается в укороченном световом дне (8-10 часов в сутки), поэтому цветение наступает ранней весной или в осеннее-зимний период.

Источник: vk.com

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