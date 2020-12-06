Разные способы размножения драцены

У меня дома растет много красивых Драцен. Делюсь способами их размножения, которые прекрасно работают.

Размножение драцены верхушками

Драцену можно размножать разными способами — каждый цветовод найдет для себя наиболее подходящий. Драцена — это пальмовое растение, высота которого достигает иногда 1,5 метра. При недостатке места и солнечного света она постепенно теряет насыщенность цвета и всю свою привлекательность. Нижняя часть ствола становится лысой.

В этой ситуации выход один — омолодить драцену, используя метод черенкования верхушками. После срезания черенков оставшийся стебель не выбрасывают. Его оставляют высыхать. Затем обрабатывают древесным углем, накрывают банкой и убирают в светлое и теплое место.

Вскоре на нем образуются почки, из которых через некоторое время появятся отростки. Почки, растущие внутрь, необходимо срезать, оставляют только боковые. Такой способ применяют в весенне время — с начала марта до середины апреля. Обрезку выполняют и в другие месяцы, но вероятность приживаемости значительно снижается.

Укоренение в воде

Срезанные верхушки обычно укореняют в воде. В банку наливают прохладную и чистую воду. Желательно также внести препарат для корнеобразования, такой как «Корневин» или аналоги. Если специальных стимуляторов нет, то можно использовать таблетку активированного угля, ее следует предварительно растолочь.

В емкость с водой помещают черенок и наблюдают, когда начнут формироваться корни. Корневая система образуется в течение 1-2 недель, в зависимости от того, когда проводилась процедура и насколько крепок отросток.

Все это время обязательно нужно менять воду на свежую, так как со временем она будет мутнеть. Как только корешки достигнут размера 3-5 см, растение переносят в емкость с питательным грунтом.

Грунтовое проращивание

Предварительно нужно подготовить небольшой контейнер. После этого на дно укладывается дренаж слоем 2-3 см. Можно использовать керамзит или мелкую гальку. Благодаря дренажному устройству грунт в горшке станет воздухопроницаемым, а также в нем не будет задерживаться лишняя влага.

После этого насыпается слой питательного субстрата. На черенках места среза нужно обработать древесным углем, после чего посадить их в грунт и хорошо полить.

Чтобы корешки появились максимально быстро, следует создать для черенков условия парника. Для этого сверху на горшок надевают полиэтиленовый мешочек или устанавливают стеклянную банку. При этом периодически ее снимают на 20 минут и опрыскивают молодые растения.

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Стеблевое размножение

Для стеблевого метода разведения драцены выбирают только зеленые и крепкие черенки. Их нарезают на небольшие сегменты, длина которых не должна превышать 20 см.

Стеблевое черенкование может быть горизонтальным или вертикальным. Для вертикального верхний срез оборачивают мягким воском, но только не горячим. Это снизит вероятность высыхания и попадания в срез болезнетворных бактерий. После этого черенок укореняют в воде или почве.

При горизонтальном способе из одного черенка можно получить несколько драцен. Срезанную часть покрывают воском только с одной стороны по горизонтали, а необработанной стороной кладут ее в миску с небольшим количеством воды. Через некоторое время кора начнет отслаиваться из-за прорастающих маленьких корешков. Весь процесс укоренения занимает 1-1,5 месяца. После этого стебель делят на части и высаживают в почву.

Небольшие побеги появятся через 2 месяца. Но при плохих условиях, например низкая температура, недостаток или избыток влаги, укоренение будет происходить значительно дольше.