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Растительные сообщества на грядке: подбираем «соседей» правильно
|По инф. ogorodnye-shpargalki.ru
|03 Января 2021 г.
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Совмещенные посадки: взаимовыгодные соседства растений.
Согласитесь, что невозможно в поле или в лесу встретить аккуратными рядами растущие монокультуры. Как правило, встречаются смешанные растительные сообщества, которые приспособлены к конкретному месту, почве или климатическим условиям.
Зачастую, такие соседства оказываются взаимовыгодными, и многие огородники на своих дачных участках пытаются воссоздать этот принцип, то есть, на одну грядку помимо основной культуры высаживают еще дополнительно два или три вида овощей, зелени или цветов.
И здесь главное, правильно подобрать «соседей», чтобы они не угнетали, а напротив, помогали друг другу.
Создание таких сообществ имеет довольно много преимуществ, воспользоваться которыми не преминет ни один опытный огородник. Попробуем рассмотреть поближе эти преимущества.
Бобовые культуры
Возьмем, к примеру, бобовые культуры: горох, фасоль и др. Благодаря содержанию в их корнях бактерий, которые усваивают из воздуха азот, они предоставляют это питательное вещество другим растениям, тем, которые растут неподалеку.
Именно поэтому, бобовые культуры – прекрасные соседи для корнеплодных овощных культур, таких, как хрен, редис, свекла, сельдерей.
Многие растения создают друг другу тень, занимают различные прикорневые зоны и привлекают пчел.
За счет этого можно экономить место, посадив, к примеру, рядом с растениями с прямым стеблем растения с листьями в форме розетки, наподобие кольраби или салата.
С особым вниманием следует отнестись к подбору растений, которые способны защищать друг друга от возбудителей различных болезней и от вредителей.
Растения-защитники
Так, например, фантастические свойства чеснока способны защитить не только человека от различных заболеваний, но и растения от вредителей.
Посаженный между овощами и цветами, чеснок предотвратит поражение тлей или грибковыми заболеваниями.
Чеснок делает растения более устойчивыми к поражению грибковыми болезнями и отпугивает луковых мух, но не стоит сажать его рядом с горохом, капустой и фасолью.
Совмещенные посадки: взаимовыгодные соседства растений
Выращивание чеснока (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Многие дачники сажают вокруг всего участка бархатцы и ноготки, чтобы отпугнуть нематод, способных поражать практически любые овощи.
Если посадить полынь рядом или вокруг смородины, то она защитит смородину от ржавчинного гриба.
Когда вы решите посадить редис, посейте рядом с ним и полукочанный салат: после сбора урожая редиса появится место и для салата.
Перед высадкой томатов посейте на том месте морковь и шпинат.
Вот и получается, что при смешанной посадке растения меньше болеют. А теперь перейдем «на личности».
Итак:
Петрушка — хороший сосед для томатов и земляники, улучшает вкус томатов.
Мята – хороший сосед для капусты всех видов, отпугивает муравьев, земляную блошку и капустную белянку.
Укроп – хороший сосед для огурцов, капусты, лука и салата. Ускоряет прорастание семян моркови, отпугивает тлю и капустных белянок.
Бархатцы – прекрасные соседи для роз, ягодных кустов, земляники, большинства овощей, оздоравливают почву.
Ноготки – хорошие соседи для плодовых деревьев, томатов, капусты, гороха, фасоли, привлекает полезных насекомых, хорошо структурирует почву.
Лук – хороший сосед для большинства овощей. Отпугивает морковную муху и тлю. Не подходит для гороха, фасоли и капусты.
Шалфей – хороший сосед для моркови, роз, земляники, томатов, капусты. Отпугивает гусениц и капустную белянку.
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