Растительные сообщества на грядке: подбираем «соседей» правильно

Совмещенные посадки: взаимовыгодные соседства растений.

Согласитесь, что невозможно в поле или в лесу встретить аккуратными рядами растущие монокультуры. Как правило, встречаются смешанные растительные сообщества, которые приспособлены к конкретному месту, почве или климатическим условиям.

Зачастую, такие соседства оказываются взаимовыгодными, и многие огородники на своих дачных участках пытаются воссоздать этот принцип, то есть, на одну грядку помимо основной культуры высаживают еще дополнительно два или три вида овощей, зелени или цветов.

И здесь главное, правильно подобрать «соседей», чтобы они не угнетали, а напротив, помогали друг другу.

Создание таких сообществ имеет довольно много преимуществ, воспользоваться которыми не преминет ни один опытный огородник. Попробуем рассмотреть поближе эти преимущества.

Бобовые культуры

Возьмем, к примеру, бобовые культуры: горох, фасоль и др. Благодаря содержанию в их корнях бактерий, которые усваивают из воздуха азот, они предоставляют это питательное вещество другим растениям, тем, которые растут неподалеку.

Именно поэтому, бобовые культуры – прекрасные соседи для корнеплодных овощных культур, таких, как хрен, редис, свекла, сельдерей.

Многие растения создают друг другу тень, занимают различные прикорневые зоны и привлекают пчел.

За счет этого можно экономить место, посадив, к примеру, рядом с растениями с прямым стеблем растения с листьями в форме розетки, наподобие кольраби или салата.

С особым вниманием следует отнестись к подбору растений, которые способны защищать друг друга от возбудителей различных болезней и от вредителей.

Растения-защитники

Так, например, фантастические свойства чеснока способны защитить не только человека от различных заболеваний, но и растения от вредителей.

Посаженный между овощами и цветами, чеснок предотвратит поражение тлей или грибковыми заболеваниями.

Чеснок делает растения более устойчивыми к поражению грибковыми болезнями и отпугивает луковых мух, но не стоит сажать его рядом с горохом, капустой и фасолью.

Совмещенные посадки: взаимовыгодные соседства растений

Выращивание чеснока (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)

Многие дачники сажают вокруг всего участка бархатцы и ноготки, чтобы отпугнуть нематод, способных поражать практически любые овощи.

Если посадить полынь рядом или вокруг смородины, то она защитит смородину от ржавчинного гриба.

Когда вы решите посадить редис, посейте рядом с ним и полукочанный салат: после сбора урожая редиса появится место и для салата.

Перед высадкой томатов посейте на том месте морковь и шпинат.

Вот и получается, что при смешанной посадке растения меньше болеют. А теперь перейдем «на личности».

Итак:

Петрушка — хороший сосед для томатов и земляники, улучшает вкус томатов.

Мята – хороший сосед для капусты всех видов, отпугивает муравьев, земляную блошку и капустную белянку.

Укроп – хороший сосед для огурцов, капусты, лука и салата. Ускоряет прорастание семян моркови, отпугивает тлю и капустных белянок.

Бархатцы – прекрасные соседи для роз, ягодных кустов, земляники, большинства овощей, оздоравливают почву.

Ноготки – хорошие соседи для плодовых деревьев, томатов, капусты, гороха, фасоли, привлекает полезных насекомых, хорошо структурирует почву.

Лук – хороший сосед для большинства овощей. Отпугивает морковную муху и тлю. Не подходит для гороха, фасоли и капусты.

Шалфей – хороший сосед для моркови, роз, земляники, томатов, капусты. Отпугивает гусениц и капустную белянку.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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