Рассада перерастает — что предпринять?

Рассаде томатов 1,5 месяца, высота ее 35 см. В грунт собираюсь ее высадить в начале июня. Как спасти ее от перерастания? М. Смирнов

Первое, что хотелось бы посоветовать автору вопроса: не следует рано высевать томаты на рассаду. Но это памятка на будущее. А что же делать сейчас, чтобы спасти ее? Вынести рассаду в холод, сократить количество поливов. Если все-таки рассада слишком сильно вытянется, то можно отрезать верхушки растений, они прекрасно укореняются. Но отрезать нужно так, чтобы на нижней части растений остались листья. Применив этот способ, вы не только спасете свою рассаду, но и получите ее в два раза больше, чем посеяли.

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Источник: gazetasadovod.ru

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