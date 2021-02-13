Рассада баклажанов любит бережное обращение

Рассада баклажанов полегла за одну ночь. Все растения вялые, хотя и без признаков вредителей. Что произошло и как лечить рассаду?

Рассада баклажанов значительно нежнее, чем томатов и перцев, за ней надо внимательнее следить. Баклажаны более чувствительны к холоду, и если ночью из форточки на растения попал морозный воздух – этого достаточно, чтобы рассада полегла. Чтобы этого не произошло при переносе в открытый грунт, рассаду нужно закалять. Результаты закалки вы увидите уже на 3-4-й день – рассада станет крупнее, стебли и листья при этом приобретут синеватый или фиолетовый оттенок, характерный для здоровых взрослых растений.

Чтобы сделать рассаду баклажанов более устойчивой к холоду, в период выращивания рассады рекомендуется дважды подкормить растения: первый раз через 15 дней после пикировки (на 10 л воды 500-700 мг аммиачной селитры, 1,5-2 г суперфосфата, 1-1,5 г калийной соли), второй раз через 10 дней (50 г птичьего помета в 1 л воды настаивать 5 дней, затем развести в 10 раз). Подкормку совместите с поливом теплой водой (+25°С). За 7 дней до высадки в грунт полезно провести внекорневую подкормку микроэлементами: 0,5 г марганцовки, 0,3 г медного купороса, 0,3 г борной кислоты на 1 л воды (1 л раствора хватит на 100 растений).

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Источник: gazetasadovod.ru

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