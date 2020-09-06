Пусть каланхоэ цветет подольше

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А вам известно, что с помощью нескольких нехитрых способов можно заставить каланхоэ чаще и обильнее цвести?
Каланхоэ для продолжительного цветения требуется короткий световой день
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В чем секрет⠀⠀
Вы замечали, что в магазине можно найти цветущее каланхоэ в любое время года. Как производителям удалось сбить биологические часы растения?⠀⠀
Секрет заключается в искусственном сокращении светового дня до 8-10 часов. Остальные 14-16 часов каланхоэ помещаются в кромешную темноту. Такой режим длится 4 недели, в течение которых и происходит закладка цветочных почек.⠀
Чтобы понять, как ухаживать за каланхоэ, обратимся к ботаническим справочникам. На своей родине (о. Мадагаскар) каланхоэ зацветает в конце африканского лета, когда солнечные дни становятся короткими.⠀
В наших широтах естественное его цветение приходится на декабрь — май. Соответственно, растение запрограммировано на закладку цветочных почек в условиях короткого светового дня.⠀⠀
Для цветения каланхоэ нужны:⠀
- Короткий световой день⠀
- Высокий уровень освещенности, приветствуются прямые солнечные лучи⠀
- Прохлада⠀
- Скудный полив⠀⠀
Накрывайте каланхоэ коробкой, плотным пакетом или ставьте растение в темный шкаф. Через 14-16 часов — выставляйте на свет. И так 4 недели.⠀⠀
Во время цветения⠀
- Необходимость в коротком световом дне отпадает⠀
- Прохлада — так цветки продержаться дольше⠀
- Умеренный полив⠀
- Вовремя удаляйте увядшие соцветия⠀
Цветение может длиться 3-4 месяца.⠀
После цветения⠀⠀
- Затемненное, но не тёмное место, отсутствие прямых солнечных лучей⠀
- Скудный полив⠀
- Прохлада (идеальная температура 11-16C)⠀
- Обрезка отцветших цветоносов и укорачивание стеблей⠀
За месяц таких условий каланхоэ восстанавливается и через 2.5-3 месяца можно получить повторное цветение.⠀
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