Пусть каланхоэ цветет подольше

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А вам известно, что с помощью нескольких нехитрых способов можно заставить каланхоэ чаще и обильнее цвести?

Каланхоэ для продолжительного цветения требуется короткий световой день

В чем секрет⠀⠀

Вы замечали, что в магазине можно найти цветущее каланхоэ в любое время года. Как производителям удалось сбить биологические часы растения?⠀⠀

Секрет заключается в искусственном сокращении светового дня до 8-10 часов. Остальные 14-16 часов каланхоэ помещаются в кромешную темноту. Такой режим длится 4 недели, в течение которых и происходит закладка цветочных почек.⠀

Чтобы понять, как ухаживать за каланхоэ, обратимся к ботаническим справочникам. На своей родине (о. Мадагаскар) каланхоэ зацветает в конце африканского лета, когда солнечные дни становятся короткими.⠀

В наших широтах естественное его цветение приходится на декабрь — май. Соответственно, растение запрограммировано на закладку цветочных почек в условиях короткого светового дня.⠀⠀

Для цветения каланхоэ нужны:⠀

- Короткий световой день⠀

- Высокий уровень освещенности, приветствуются прямые солнечные лучи⠀

- Прохлада⠀

- Скудный полив⠀⠀

Накрывайте каланхоэ коробкой, плотным пакетом или ставьте растение в темный шкаф. Через 14-16 часов — выставляйте на свет. И так 4 недели.⠀⠀

Во время цветения⠀

- Необходимость в коротком световом дне отпадает⠀

- Прохлада — так цветки продержаться дольше⠀

- Умеренный полив⠀

- Вовремя удаляйте увядшие соцветия⠀

Цветение может длиться 3-4 месяца.⠀

После цветения⠀⠀

- Затемненное, но не тёмное место, отсутствие прямых солнечных лучей⠀

- Скудный полив⠀

- Прохлада (идеальная температура 11-16C)⠀

- Обрезка отцветших цветоносов и укорачивание стеблей⠀

За месяц таких условий каланхоэ восстанавливается и через 2.5-3 месяца можно получить повторное цветение.⠀

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Источник: vk.com

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