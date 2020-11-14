Профилактика болезней садовых деревьев

В осеннем саду можно собрать не только живописный букет из разноцветных листьев, но и огромнейший букет вредителей сада – собрать и обезвредить. И на это есть причина!

Профилактические мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями сада считаются наиболее эффективными именно осенью. При правильно выверенной стратегии обезвреживания будущей весной можно и не вспомнить о прошлогодних проблемах сада.

Пионерский костер

Один только вид секатора, пилы, газонокосилки и прочих режущих и пилящих инструментов повергнет в бегство большинство недоброжелателей вашего сада. Без жалости и сожалений вырезайте, спиливайте сухие, поврежденные или больные ветви деревьев и кустарников, а болезненные и нежизнеспособные деревья и кустарники выкорчевывайте целиком. Чем больше места вы освободите от старого и загнивающего, тем больше нового и урожайного вырастет в вашем саду весной.

Старые неплодоносящие деревья, а также сильно зараженные растения следует выкапывать целиком, стараясь не оставлять в почве корней. Почву нужно обработать медным купоросом и перекопать.

В течение трех лет на это место не сажают плодовые культуры. На их месте лучше посеять бобовые (горох, бобы, люпины). Выкорчеванные деревья распиливают, и из них получается хороший костяк «пионерского костра».

Если при обрезке деревьев будет поврежден ствол, необходимо как можно скорее лечить раны, так как соки поврежденных тканей являются благоприятной средой для развития грибков, от которых древесина загнивает. Поэтому раны зачищают ножом, дезинфицируют раствором медного купороса и замазывают садовым варом или масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе.

Стволы и основные скелетные ветви очищают от отмершей коры, мхов и лишайников. Лишайники и мхи мешают ассимиляции и дыханию растений. При проведении регулярной борьбы с болезнями и вредителями сада специальные меры против развития лишайников и мхов станут излишними. Счищенную кору, мох и лишайники также не забудьте подкинуть в костер.

На ветках плодовых деревьев после листопада остаются сухие листья, часто висящие на паутине. Это гнезда боярышницы. Внутри них зимуют гусеницы этого вредителя. Их нужно обязательно снять и тоже сжечь.

Сбор опавших загнивающих плодов вокруг деревьев очень существенен, потому что в засохших мумифицированных плодах сохраняются возбудители плодовой гнили. Существует даже поверье, что если не собирать урожай у яблони, то дерево почувствует себя невостребованным и на следующий год даст меньше урожая.

Сбор и уничтожение опавших листьев. В опавших листьях зимуют вредители и возбудители болезней. Теоретически путем сбора и уничтожения опавших листьев можно достичь полного уничтожения заразного начала некоторых болезней и вредителей (например, парши яблони и груши, ожога листьев сливы, некоторых видов минирующих молей и т. д.). На деле этого не получается, так как часть листьев уносится ветром, а другая часть остается несобранной, что приводит к новому заражению следующей весной.

Листья нужно убирать сразу после листопада. Их можно сжечь и получить золу, или закомпостировать. Не следует оставлять листья до весны или укрывать ими корни растений от заморозков.

Скашивание травы, особенно осоки, являющейся передатчиком ржавчины ягодных кустарников, также необходимое и обязательное мероприятие по борьбе с вредителями. Траву, как и листья, сжигают или компостируют.

Побелка стволов

После наступления первых морозов стволы и основные ветви деревьев покрывают известковым раствором (1 кг извести и 2-3 кг глины или коровяка), чтобы солнечные лучи не причиняли ожоги стволам, особенно с юго-западной стороны, где солнце греет особенно сильно.

Перед побелкой старую кору очищают специальным скребком или металлической щеткой, чтобы уничтожить зимующих под ней вредных насекомых и оставить еще не ушедших на зимовку насекомых без удобных укрытий.

Перекопка почвы

Многие вредители плодовых и ягодных растений зимуют в почве. При глубокой осенней перекопке почвы некоторых укрывшихся там вредителей уничтожают механически, других зарывают глубоко, откуда они не смогут выбраться весной, а третьих выносят на поверхность, где они погибают от неблагоприятных климатических условий зимой.

Для лучшего эффекта почву можно обработать медным купоросом. При обработке уничтожаются зимующие в почве вредные насекомые, такие как вишневая муха, вишневый общественный пилильщик, яблоневый плодовый пилильщик и т. д.

Опрыскивание

Целью опрыскивания осенью является уничтожение всех зимующих стадий насекомых и клещей, находящихся на растении. Все зимующие вредители хорошо укрыты в защищенных местах, поэтому опрыскивание следует проводить таким образом, чтобы все части деревьев и кустарников были обильно увлажнены раствором. Раствор подается крупными каплями и хорошо обливает всю надземную часть дерева. Обрабатывать растение следует сверху вниз.

Благодаря осеннему опрыскиванию плотность заражения снижается до минимума. Если опрыскивание произведено качественно, можно обойтись без ранневесеннего опрыскивания против тлей, клещей и других вредителей.

Опрыскивание проводят в безветренную погоду, утром или вечером. Лишь в такую погоду можно хорошо увлажнить ветви плодовых деревьев со всех сторон, что является гарантией эффективного проведения работы. В дождливую погоду опрыскивать нельзя, так как дождь смоет препараты с растений. Не рекомендуется обрабатывать растения при температуре ниже 5 оС.

Для опрыскивания применяют только свежеприготовленные растворы. Старые растворы могут оказаться вредными для растений и безвредными для вредителей. Для приготовления препаратов следует избегать железной посуды, так как она разъедается химическими средствами (особенно бордосской жидкостью).

Многие болезни и вредители плодово­ягодных растений повреждают декоративные и лесные породы (например, жимолость, боярышник и т. д.), поэтому их также следует обрабатывать для уничтожения очагов заразы.

Борьба с грызунами

Самое лучшее и безопасное средство по борьбе с мышами и крысами – кошки. Но если вы все­таки прибегните к мышиным и крысиным ядам, помните, что если ваша или соседская кошка поймает отравленного грызуна, то от крысиного яда кошку практически не спасти. То же касается и собак, которые могут найти задушенного кошкой отравленного грызуна.

В последнее время производители ядов добились такой эффективности своих препаратов, что порции яда в организме погибающего грызуна достаточно, чтобы убить крупную собаку. Тем более что грызун, съевший приманку, слабеет и становится легкой добычей для собак и кошек.

Крысиный яд нарушает механизм свертываемости крови. От самого незначительного удара разрываются мелкие сосуды, которые при нормальной свертываемости заживают, но у отравленного животного начинаются внутренние кровотечения и оно медленно и мучительно погибает.

Спасти животное может только длительная терапия, которая к тому же весьма дорогостоящая, и своевременное обращение к ветеринару. Часто животному требуется переливание крови, а полное выздоровление наступает спустя несколько месяцев.

Даже если приманка будет лежать в недоступном для домашних животных месте, имейте в виду, что грызуны, съев приманку, сразу на этом же месте не погибнут, а проживут еще несколько дней, становясь все более легкой добычей.

Если вам дороги ваши и соседские домашние животные, не применяйте яд против мышей и крыс!!! В случае острой необходимости его применения, предупреждайте об этом владельцев домашних животных.

А лучше – сажайте чернокорень! Это растение также известно и под другими именами – песий язык, собачий корень, кошачье мыло, глистная трава, белена красная, медунка, репей, куриная слепота, золотушная трава, живая трава.

Это растение благоухает резким «мышиным ароматом», который мыши и крысы совершенно не выносят. Чернокорень защищает плодовые деревья и цветники от грызунов, а если разложить засушенные растения в подвалах и погребах, то грызуны перестанут туда наведываться.

Птицы-помощники

Большую помощь садоводам в борьбе с насекомыми оказывают птицы. Они истребляют множество вредных насекомых, личинок, гусениц и яичек. Маленькие птички в день съедают насекомых больше, чем весят сами, а в течение лета, например, синица уничтожает не менее ста тысяч насекомых. Скворец за один месяц съедает десять тысяч полевых слизней. Ласточка вылавливает за лето до миллиона мелких мошек, комаров, тлей. Воробей уничто¬жает семена сорняков и кормит своих птенцов насекомыми и гусеницами.

К исключительно полезным в садоводстве птицам относятся скворцы, синицы, мухоловки, зеленушки, дятлы, кукушки, соловьи, ласточки, трясогузки и другие.

Пернатых друзей сада нужно привлекать, устраивая для них скворечники. В голодные периоды не забывайте подкармливать птиц. Подкормка особенно нужна в ненастную погоду – осенью и ранней весной. Оседлых птиц нужно подкармливать и зимой. Несмотря на то, что мелкие птицы очень плодовиты, к весне примерно 8-9 из 10 птиц погибают от голода.

Всех этих птиц можно спасти, подкармливая их. В кормушку можно положить мороженого сала, зерна, хлебных крошек и семечек. Привыкнув к вашему садовому участку зимой, они останутся весной на гнездование.

Помните, что ваш сад – полноценная экосистема, а вы в ней активное начало, поэтому в ваших силах привнести в ваш сад гармонию и процветание, которое может быть основано не только на уничтожении вредителей с помощью ядохимикатов, а на укреплении естественных сил природы.

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Источник: gazetasadovod.ru

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