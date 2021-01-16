Прививка цитрусовых в домашних условиях

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Для прививки цитрусовых деревьев чаще используют окулировку. Прививают растения двухлетнего возраста в конце лета, когда они хорошо растут и кора легко отстает.
На срезанной одно- или двулетней веточке (привое) обрезают листья, оставляя черешки, в пазухах которых видны почки. Предварительно тщательно обтирают прививаемое растение. Острым ножом или бритвой срезают почку с частью коры и кусочком древесины под почкой. Для подвоя выбирают веточку не тоньше карандаша и делают на коре Т-образный надрез. Уголки коры аккуратно отделяют от древесины.
В это время года между древесиной и корой развивается сочный ростовой слой - камбий, поэтому кора легко отделяется. Вот в этот слой под кору и вставляют почку с корой и кусочком собственной древесины. Верхний выступ коры с почкой обрезают вровень с надрезом на ветке.
Черешок листа с почкой должен смотреть вверх. Необходимо соблюдать, по возможности, стерильные условия, чтобы нечаянно не запачкать место среза и не внести инфекцию.
Затем следует прививку плотно забинтовать лентами влажной ткани, оставив черешок и почку открытыми. Недели через две черешок должен отвалиться. Это хороший признак - прививка удалась. Гораздо хуже, если черешок присохнет к коре почки. Дней через двадцать, когда почка набухнет, нужно бинт слегка ослабить. Но до полного срастания привитых тканей тревожить прививку нельзя.
Как только почка даст росток сантиметров в десять, повязку снимают совсем и все деревце на 3 мм выше прививки обрезают чуть наискось.
Место среза необходимо обмазать садовым варом. Садовый вар употребляется и при прививке черенками. Но травянистые растения прививают без него.
Теперь следите, чтобы ниже прививки не появились побеги прежнего растения. Иначе они разрастутся, оттянут соки от привоя, и он засохнет. Взрослое цитрусовое деревце можно прививать сразу несколькими глазками и даже с разных деревьев: лимона, апельсина, мандарина, померанца. При этом окулировку делают не на стволе, а на ветках.
Привитые двулетние цитрусы начинают плодоносить не через пятнадцать лет, как обычно, а на второй-третий год после прививки.
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