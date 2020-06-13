Природные стимуляторы корнеобразования

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов для улучшения корнеобразования.

Ускорить образование корней можно при помощи натуральных средств

– Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

– Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

– Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

– Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

– Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

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Источник: vk.com

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