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Примула — значит «первая», самая весенняя
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
30 Декабря 2020 г.
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Мы всегда ассоциируем примулы с приходом весны. Мало того, что они, пожалуй, самыми первыми из многолетников начинают цвести ранней весной. Уже и само название «примула» в переводе с латинского означает «первая».

Примула — значит «первая», самая весенняя

Агротехника выращивания примулы

Первоцветы предпочитают прохладную температуру и богатые гумусом почвы с большим количеством компоста.

Ранней весной примулы любят солнце, но при высоких летних температурах предпочитают полутень.

И, хотя в целом почва для их выращивания должна быть влажной, большинство из них требуют хорошего дренажа. Исключения составляет японская примула, которая с успехом произрастает в заболоченной местности.

Хотя примулы легко переносят прохладные температуры, им все же, необходима зимняя мульча для того, чтобы они могли легко пережить зиму.

Посадка первоцветов

Примулы довольно терпимы к пересадке, даже если они уже начали цвести.

Рассаду можно высаживать в грунт уже в самом начале весны.

Старые растения могут быть разделены, и их пересаживают сразу после цветения в слабокислую почву (рН 6,5).

Как выращивать первоцветы из семян

У примулы крошечные семена. Их высевают на поддон ранней весной.

Поскольку рассады примулы часто погибает в результате различных грибковых заболеваний, начать подготовку к посеву семян следует заранее: тщательно вымыть лоток для посева, а затем и обработать его слабым раствором хлора.

Следующий шаг – заполнить лоток смесью мха сфагнума с вермикулитом (50/50), а затем поместить его в 3-см слой воды (можно в раковине или в тазу).

Через пару часов, когда смесь впитает большую часть воды, лоток вынимают и излишки воды сливают. После чего сеют смена в подготовленную почву. Семена покрывают тонким слоем вермикулита. Лоток оборачивают пленкой и убирают в холодильник.

Через две недели поддон из холодильника можно вынуть и сделать несколько отверстий в полиэтиленовом пакете для вентиляции. Лоток с семенами лучше расположить на северном подоконнике, где не будет прямого солнечного света, и вскоре сквозь вермикулит проявятся первые листики рассады.

Теперь рассаду можно переставить на южное окно, где она получит много солнечного света и свежего воздуха.

В этот период особо необходимо следить за поддержанием почвы во влажном состоянии.

В отдельные горшки примулы пересаживают, когда рассада достигнет 4-5 см в высоту.

Цвести примулы начнут весной следующего года.

Хорошие соседи

Хорошими компаньонами примул для влажного, частично затененного места, станут папоротники, хосты, незабудки, астильбы и японская примула.

Проблемы и решения

Паутинный клещ может стать настоящей чумой для примул, особенно выращивать первоцветы на полном солнце в жарком климате.

Зараженные растения имеют желтую зернистость на листьях, а в более серьезных случаях листья становятся бурыми. Бороться с клещами помогут опрыскивания спрея с водой.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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  • Примула — значит «первая», самая весенняя
    Мы всегда ассоциируем примулы с приходом весны. Мало того, что они, пожалуй, самыми первыми из многолетников начинают цвести ранней весной. Уже и само название «примула» в переводе с латинского означает «первая».
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