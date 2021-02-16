Приемы для лучшего опыления растений

Что делать, чтобы улучшить опыление цветков.

В открытом грунте хорошее опыление цветков нужно семенным растениям; в теплицах – основным культурам и при выращивании арбузов и дынь.

Некачественное опыление приводит к слабому завязыванию плодов, опадению недоопыленных цветков и молодых завязей, появлению уродливых, нестандартных огурцов, перцев.

Улучшение опыления цветков культур требует целого комплекса мероприятий: отчасти принудительного привлечения пчел в теплицы с опыляемыми сортами огурцов. Это делается опрыскиванием растений в период массового цветения экстрактом анисового масла, размещением у теплиц медоносов (мелисса и др.).

При отсутствии пчел на опыление привлекаются шмели и другие насекомые­-опылители. В открытом грунте для этого выращивают привлекающие их растения (луки, иссоп, укроп и др.), раскладывают кучками свиной и конский навоз. Шмели в течение дня начинают лет раньше пчел и заканчивают позже. При ручном опылении огуречных, арбузных, дынных цветков с завязями нужно использовать 2-3 полноценных пустоцвета, операцию проводить после 10 ч утра. У опыляемых огурцов желательно размещать в одной теплице два однотипных сорта.

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Источник: gazetasadovod.ru

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