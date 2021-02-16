Приемы для лучшего опыления растений

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В открытом грунте хорошее опыление цветков нужно семенным растениям; в теплицах – основным культурам и при выращивании арбузов и дынь.
Некачественное опыление приводит к слабому завязыванию плодов, опадению недоопыленных цветков и молодых завязей, появлению уродливых, нестандартных огурцов, перцев.
Улучшение опыления цветков культур требует целого комплекса мероприятий: отчасти принудительного привлечения пчел в теплицы с опыляемыми сортами огурцов. Это делается опрыскиванием растений в период массового цветения экстрактом анисового масла, размещением у теплиц медоносов (мелисса и др.).
При отсутствии пчел на опыление привлекаются шмели и другие насекомые-опылители. В открытом грунте для этого выращивают привлекающие их растения (луки, иссоп, укроп и др.), раскладывают кучками свиной и конский навоз. Шмели в течение дня начинают лет раньше пчел и заканчивают позже. При ручном опылении огуречных, арбузных, дынных цветков с завязями нужно использовать 2-3 полноценных пустоцвета, операцию проводить после 10 ч утра. У опыляемых огурцов желательно размещать в одной теплице два однотипных сорта.
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Опыление цветков и образование завязей у помидоров происходит только в тех случаях, когда в теплице поддерживается оптимальная температура, а цветочная пыльца сухая. Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии – в одной теплице растения ломятся от урожая, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.
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