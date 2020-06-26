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Причины появления сажистого грибка
По инф. vk.com   
26 Июня 2020 г.
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Сажистый грибок (Чернь) является грибковым заболеванием комнатных растений. В первую очередь он опасен молодым или ослабленным растениям.

Причины появления сажистого грибка

Сажистый грибок появляется в результате поражения растения вредителями

Развитие болезни провоцирует отсутствие регулярного проветривания в помещении, высокая температура воздуха, повышенная влажность и скученность растений.

Но главной причиной появления данного вида грибка является наличие на цветах сосущих вредителей, которыми может быть тля, щитовка, белокрылка или мучнистые червецы. В процессе их деятельности появляются сладковатые (медвяные) клейкие отложения, которые становятся питательными веществами для черни.

Опасность заболевания состоит в том, что происходит закупоривание пор растений, их поверхность закрывается от проникновения света, что в свою очередь приводит к нарушению фотосинтеза. При сильном развитии болезни начинают отмирать отдельные листья, побеги, что в конечном результате может стать причиной полной гибели растения.

Часто сажистым грибком поражается орхидея, самшит, лавр, камелия, гардения, кофейное дерево, различные виды фикусов, цитрусовых и пальм.

Признаки болезни

При заражении сажистым грибком, листья и стебли растения покрываются серым, а затем черным налетом, по виду напоминающим сажу. Сначала появляются небольшие отдельные пятна, которые при отсутствии лечения начинают разрастаться и объединяться друг с другом. В дальнейшем все растение затягивается черной сажистой пленкой. На нижней стороне листьев, особенно у орхидей, наблюдается липкий налет. Растения замедляются в росте или он полностью останавливается, листья опадают.

Способы борьбы

1. В первую очередь нужно обеспечить растениям достаточное количество свежего воздуха и умеренную влажность (не более 50 процентов);

2. Сильно пораженные части растений требуется обрезать;

3. Сажистый налет удаляется мокрой губкой или тканью, смоченной в мыльной воде, затем можно использовать теплый душ;

4. После проведения очистки всех частей растения проводится его тщательная просушка, чтобы не допустить застоя воды в пазухах и точках роста;

5. Нужно осмотреть растения на наличие вредителей и определить их природу. Как правило, все они удаляются при помощи инсектицидов (Актара и прочие препараты с широким спектром действия).

Народные средства

1. Для удаления вредителей, вызывающих появление сажистого грибка, можно взять один литр воды, добавить в него сто пятьдесят грамм зеленого или хозяйственного мыла и пять грамм медного купороса. Все хорошо перемешать и опрыскать растение;

2. Хорошие результаты дает обработка спиртом (60-процентным);

3. После удаления вредителей рекомендуется провести несколько раз опрыскивание с применением раствора калийного мыла для полного удаления остатков сахаристого налета;

4. Если есть возможность нужно провести замену почвы.

5. При появлении сажистого грибка обработка фунгицидами не требуется, в отличие от других грибковых заболеваний.

Профилактика

1. Проведение регулярного осмотра растений на наличие вредителей, провоцирующих развитие сажистого грибка.

2. Чаще всего вредители попадают в помещение с новыми растениями. Поэтому все вновь приобретенные цветы помещают отдельно от остальных на две недели, если такая возможность отсутствует можно обработать их мыльной водой, особенно это касается труднодоступных мест.

При обнаружении на них насекомых нужно сразу провести обработку инсектицидами.

3. Если поражение вредителями находится на начальной стадии, можно для обработки применить следующий состав. Подготовить один литр мыльной воды и добавить в нее пять грамм соды. Промыть этим раствором полностью все растение и место, где оно располагается.

4. Можно сразу же после покупки обработать почву и растение Фитоспорином – микробиологическим экологически безопасным удобрением.

Конечно сам сажистый грибок не самое опасное грибковое заболевание комнатных растений, он не проникает внутрь и не выделяет токсины. Но при этом цветы приобретают неприглядный вид, и затрудняется их дыхание. А так как чаще всего он является следствием заражения различными вредителями, то нужно применять комплексные меры по лечению.

Источник: vk.com

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    Сажистый грибок (Чернь) является грибковым заболеванием комнатных растений. В первую очередь он опасен молодым или ослабленным растениям.
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