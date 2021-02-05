Правильный уход за пуансеттией: что нужно капризной «звезде»?

Традиция украшать рождественские праздники этим аленьким цветочком пришла к нам с Запада и многим понравилась. И в самом деле, почему бы не завести дома пуансеттию? Не так уж и много растений дарят нам яркие краски, когда за окном идет снег.

Цветок не только красив, но еще очень неординарен. Зимой он радует яркой листвой, а летом предпочитает впадать в спячку, затаившись в самом темном уголке квартиры. Эти причуды одновременно и притягивают цветоводов, и пугают. К тому же многие люди покупают растение на один раз и избавляются от него, когда цветок теряет декоративность. Но ведь если знать, как правильно ухаживать за «рождественской звездой», она может радовать вас много лет.

Легко ли справиться с растением, обладающим таким непростым характером? Не так уж и сложно, если знать, с какой стороны к нему подступиться.

Шаг 1. Адаптируйте растение

Если вы купили растение осенью или зимой, хорошо упакуйте его перед транспортировкой. Пуансеттия плохо переносит даже временное охлаждение. Регулярно поливайте цветок до конца весны. Грунт всегда должен быть слегка влажным, а иногда растение можно даже опрыскивать.

Шаг 2. Вовремя пересадите растение

В начале лета пересадите пуансеттию в новый горшок. Емкость выберите немного больше, чем предыдущая. Почвосмесь лучше использовать с высоким содержанием питательных веществ. Своевременная пересадка станет хорошим стартом вегетационного периода у растения.

Шаг 3. Обеспечьте пуансеттию солнечным светом

Поставьте пересаженную «рождественскую звезду» на окно. Растение особенно любит утреннее солнце. В остальное время притеняйте его, чтобы не «сжечь» листья. Летом можно вынести цветок на незастекленный балкон или веранду. Хотя оптимальная температура для растения в это время 18°С, помните, что оно очень боится сквозняков. Поэтому место для летнего содержания пуансетии выбирайте правильно.

Резкие смены температуры также не придутся по вкусу строптивой иностранке

Шаг 4. Хорошо поливайте растение

Весной и во время вегетационного периода поливайте растение по мере подсыхания почвы. Смачивайте грунт постепенно, подливая воду порциями: подождите, пока все впитается, и полейте еще раз. Когда почва перестанет впитывать влагу, полив можно считать законченным.

Шаг 5. Подкармливайте пуансеттию ежемесячно

Подкармливайте «рождественскую звезду» каждый месяц сбалансированным комплексным удобрением в жидкой форме. Подкормки следует продолжать до осени, когда растению приходит время цвести.

Шаг 6. Обрежьте «рождественскую звезду»

Прищипывать пуансеттию можно в течение всего вегетационного периода. Это позволяет формировать компактный и пушистый кустик. А удаленные побеги можно укоренить и вырастить новые экземпляры растения.

Уже поздней осенью или в начале зимы проведите обрезку, чтобы подтолкнуть пуансеттию к активному росту следующей весной.

Шаг 7. Помогите цветку перезимовать

Чтобы листья начали менять цвет с зеленого на красный, пуансеттии следует установить особенный режим на осенне-зимний период: длинные ночи, короткие солнечные дни. Создайте «рождественской звезде» такие условия на 9–10 недель, пока на ней не начнут формироваться прицветники.

Найдите растению место, где оно будет жить в темноте в течение 14–16 часов в сутки в сентябре и октябре. Для этого подойдут обычная коробка или шкаф.

Держите пуансеттию в темноте в ночное время, когда температура воздуха понижается. Лучше всего отправлять цветок на «ночевку» с 5 вечера до 8 утра. При этом ночные температуры должны варьироваться в пределах 12–16°С.

Доставайте растение на свет каждое утро и ставьте на солнечное окно. Температура дневного содержания пуансеттии-21°С.

Шаг 8. Украсьте растением интерьер, когда листья покраснеют

При таком режиме к декабрю пуансеттия должна быть во всей красе, чтобы стать настоящим украшением новогоднего праздника. Теперь цветок можно поставить на солнечное окно или держать при комнатном освещении в течение всего зимнего периода.

Шаг 9. Создайте пуансетии период покоя

Как только маленькие желтые цветочки в центре огромных красных прицветников начнут увядать, у растения начинается период покоя. Происходит это обычно в феврале—марте.

Обрежьте пуансеттию на 20–25 см, оставив стволы высотой 5–10 см. Срезанные побеги могут стать хорошими черенками.

На несколько месяцев приостановите полив, пока «рождественская звезда» снова не тронется в рост весной.

При соблюдении всех условий выращивания пуансетии растение можно превратить в многолетний кустарник с регулярным зимним цветением. Попробуйте и вы «зажечь» собственную «рождественскую звезду» зимой.

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Источник: vk.com

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