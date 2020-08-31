Правильный полив орхидей

В большинстве случаев орхидеи достаточно поливать около одного раза в неделю. Их влаголюбивость и тропическое происхождение не должны вводить вас в заблуждение.

Орхидеи ни в коем случае нельзя заливать, так как это вызовет гниение корней

Поливать орхидею лучше методом погружения в воду или методом душевания, при этом первый способ гораздо проще и надежнее. В емкость с дождевой или другой мягкой водой погружают горшок с орхидеей так, чтобы субстрат хорошо пропитался влагой (не больше, чем на 20-30 минут).

Если вам посчастливилось и водопроводная вода у вас не жесткая и подходит для ухода за комнатными растениями, то растения можно и вовсе подставить под кран или пропитать земляной ком при помощи душа, но помните, что вода ни в коем случае не должна быть холодной.

Как только вода полностью пропитает субстрат, аккуратно выньте емкость на подставку или поддон и дайте стечь всей лишней воде (она не должна застаиваться вокруг корней орхидей и остаться в поддоне).

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Источник: vk.com

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