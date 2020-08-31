ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вязание тапочек спицами для начинающих
2020-08-07-07-25-45
Тапочки сможет связать, не только мастер по вязанию, но даже новичку по силам справиться с этой работой. Техника вязания не сложная, но тапочки получаются очень тёплыми, мягкими и милыми. За недельку, можно сделать домашнюю обувь для всей...
Плед из остатков пряжи
2016-09-23-06-30-54
Красивый яркий плед из остатков пряжи отлично будет смотреться и на кровати, и на диване. Тем более, плед, связанный крючком своими руками — это эксклюзив и очень приятная...
Растения для полок и шкафов
2020-08-11-10-57-28
Вьющиеся теневыносливые растения.
Вязание палантина спицами - понятные схемы и подробное описание
2020-08-12-02-25-36
Красивая, удобная вещь представляет собой довольно большой в длину и ширину шарф, который можно плести разными методами. Он выглядит как обычный прямоугольник, используется на плечах наподобие накидки, на голове вместо платка, на шее превращается в...
Красивый, легкий и свободный кардиган крючком
2020-08-18-03-05-38
Красивый, легкий и свободный кардиган выполнен довольно простым узором, так что связать этот шедевр смогут даже не очень опытные мастерицы.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Правильный полив орхидей
По инф. vk.com   
31 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

В большинстве случаев орхидеи достаточно поливать около одного раза в неделю. Их влаголюбивость и тропическое происхождение не должны вводить вас в заблуждение.

Правильный полив орхидей

Орхидеи ни в коем случае нельзя заливать, так как это вызовет гниение корней

Поливать орхидею лучше методом погружения в воду или методом душевания, при этом первый способ гораздо проще и надежнее. В емкость с дождевой или другой мягкой водой погружают горшок с орхидеей так, чтобы субстрат хорошо пропитался влагой (не больше, чем на 20-30 минут).

Если вам посчастливилось и водопроводная вода у вас не жесткая и подходит для ухода за комнатными растениями, то растения можно и вовсе подставить под кран или пропитать земляной ком при помощи душа, но помните, что вода ни в коем случае не должна быть холодной.

Как только вода полностью пропитает субстрат, аккуратно выньте емкость на подставку или поддон и дайте стечь всей лишней воде (она не должна застаиваться вокруг корней орхидей и остаться в поддоне).

Источник: vk.com

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Правильный полив орхидей
    В большинстве случаев орхидеи достаточно поливать около одного раза в неделю. Их влаголюбивость и тропическое происхождение не должны вводить вас в заблуждение.
  • Как сшить конверт на выписку для девочки и для мальчика
    Конверт, по сути, первая одежда новорожденного малыша. В ней кроху забирают из роддома, водят на первые прогулки. Оборачивая тельце, как кокон, конверт создает уют, подобный тому, который был у ребеночка, когда тот еще находился у мамы в животике.
  • А вы еще не установили на своем участке автополив?
    А вы еще не установили на своем участке автополив? Какой хозяин дачи или загородного дома не хочет, чтобы на его территории всё было как следует благоустроено? И сейчас для этого есть все возможности. К примеру, популярно устанавливать на участке автополив.
  • Когда лучше заготавливать черенки растений?
    Время черенкования домашних растений имеет большое значение.
  • Готовимся к следующему лету: какие деревья и кустарники нужно сажать осенью
    Готовимся к следующему лету: какие деревья и кустарники нужно сажать осенью Как говорят в народе: «Готовь сани летом!», а опытные садоводы и дачники добавляют: «А саженцы – осенью». И причин для посадки в холодное время года много. В статье расскажем, какие растения и кустарники необходимо сажать в эту пору.
  • Плетись, коса...луковая!
    Чтобы лук можно было связать в косу, листья луковиц («хвостики») нужно оставить длинными по максимуму. Вам нужно проследить за этим еще на этапе уборки лука с грядок.
  • Идеи из пластиковых пробок. Отличные идеи для отдыха и туризма
    Простые и интересные идеи из пластиковых крышек от бутылок, отличные самоделки для отдыха и туризма.
  • Чайный цветник для ценителей вкусного напитка
    Любители вкусного чая несомненно выращивают у себя в садах различные ароматные растения. Можно попробовать высадить травки для чая в один цветник - "Чайный цветник".
  • Почему огурцы кривые?
    ⠀ Мало кто знает, что при нехватке питательных веществ у огурцов начинают расти кривые плоды. По внешнему виду плодов, по их деформации можно сказать, каких именно элементов питания не хватает огурцам. Запишите или сохраните эту информацию, чтобы ваши огурчики росли здоровыми и ровными.⠀
  • 17 гениальных идей вторичного использования пластиковой тары
    Не спешите выбрасывать использованную пластиковую тару, ведь для неё еще можно найти полезное применение. В новом обзоре автором были собраны наиболее интересные и практичные примеры того, на что еще можно пустить ненужные пластиковые бутылки.
  • Воздушные отводки - удобный способ размножения растений
    Воздушные отводки - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются.
  • Как использовать ненужные остатки пряжи
      Каждая рукодельница, которая любит вязать, наверняка, имеет в своем доме целую коробочку с остатками пряжи, которые жалко выкинуть, но которых не хватает для того, чтобы связать полноценные вещи.
  • Чтобы «жизнь не остановилась»: что делать, если телефон быстро разряжается
    Телефон – один из самых необходимых предметов в нашей современной жизни. Но даже новое устройство может быстро разряжаться. Причины тут разные. К примеру, это может заводской брак или большие запросы пользователя. Но каков бы ни был ответ на вопрос «почему?», главное правильно определить дефект и, конечно, побыстрее его устранить.
  • Как помочь гортензии хорошо цвести?
    А вы знали, что пышного цветения гортензии можно добиться, если не допускать пересыхания грунта и грамотно организовать уход за цветами, в том числе и с помощью подкормок?
  • Настенный светильник за пять минут
    Если вы ищете идеи для создания простого в изготовлении декора, этот мастер-класс – то, что вам нужно. Мы расскажем, как буквально за несколько минут сделать оригинальное бра из обычного ватмана.
  • У цветоводов в сентябре еще много дел. А какие самые важные?
    Основная работа в сентябре – высадить нарциссы, тюльпаны, гиацинты и крокусы, а также подготовить растения к отдыху.
  • Плетеный узор спицами в вашу копилку
    Предлагаю связать оригинальный текстурный узор с протяжками. Интересный эффект плетеного полотна создается за счет снятых петель. Можно использовать для вязания теплых вещей: шапок, шарфов, кардиганов, курток, пальто и т.п.
  • Кофейную гущу не в мусор, а на огород
    Использование кофейной гущи для подкормки — отличное решение для огорода. Эти отходы являются натуральным удобрением, содержащим калий, фосфор, магний и азот. По количеству питательных элементов кофе не уступает сброженной траве, но дополнительно привлекает в огород дождевых червей, которые помогают сделать почву более рыхлой и влагопроницаемой.
  • Простая и эффективная картофелекопалка своими руками
    Очень часто в нашей жизни бывает так, что самые простые вещи являются еще и наиболее эффективными. Совсем скоро начнется сезон масштабной уборки картофеля. Наверняка в дачном поселке большинства сограждан хотя бы у кого-то имеется работающий мотоблок. Однако, далеко не всегда у хозяина такого чуда имеется еще и сельскохозяйственное огородное оборудование к нему. Исправить это легко, ведь сделать простой, но эффективный плуг для картофелекопалки совсем не сложно.
  • Тaбернемонтaнa - цветущий кустарник
    Рaстение тaбернемонтaнa не тaк популярно у цветоводов кaк фиaлкa или бегония. И нaпрaсно. Ведь этот вечнозеленый кустaрник семействa кутровыx многие знaтоки считaют идеaлом комнaтного рaстения.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 