Правильный полив орхидей

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В большинстве случаев орхидеи достаточно поливать около одного раза в неделю. Их влаголюбивость и тропическое происхождение не должны вводить вас в заблуждение.
Орхидеи ни в коем случае нельзя заливать, так как это вызовет гниение корней
Поливать орхидею лучше методом погружения в воду или методом душевания, при этом первый способ гораздо проще и надежнее. В емкость с дождевой или другой мягкой водой погружают горшок с орхидеей так, чтобы субстрат хорошо пропитался влагой (не больше, чем на 20-30 минут).
Если вам посчастливилось и водопроводная вода у вас не жесткая и подходит для ухода за комнатными растениями, то растения можно и вовсе подставить под кран или пропитать земляной ком при помощи душа, но помните, что вода ни в коем случае не должна быть холодной.
Как только вода полностью пропитает субстрат, аккуратно выньте емкость на подставку или поддон и дайте стечь всей лишней воде (она не должна застаиваться вокруг корней орхидей и остаться в поддоне).
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