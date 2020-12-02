Правильная обрезка герани продлит жизнь цветка

Добрый день, мой читатель. Герань может расти на подоконнике любого окна, так как совершенно неприхотлива. Но в противовес этому приятному достоинству у красивого цветка есть недостаток: без своевременной и правильной обрезки растение превращается в узловатые стебли без листьев. И внешний вид герани перестает радовать хозяйку.

Если это происходит, то приходится выкидывать такой куст. А из срезанного с него черенка растят новое растение.

Подобным образом ежегодно поступают многие любители комнатных цветов, и это не совсем правильно. Ведь можно сохранить вашу любимицу и сделать привлекательной, уделив ей всего 15 минут. За это короткое время вы превратите свою пеларгонию в эффектный куст. И канцелярский нож вам в помощь. А переживать не надо — герань относится к обрезке хорошо: это стимулирует рост новых веточек, что делает ее еще пышнее.

Как же правильно обрезать герань на зиму, чтобы она была еще наряднее?

Следует запомнить, что кроме обрезки нет другого варианта получения красивого, пышно цветущего кустика герани. Он станет непрезентабельным всего за пару сезонов, если вы не будете за ним следить. Листья останутся только на верхушках стеблей. Для того, чтобы не расставаться со старыми кустиками, будем осваивать осеннюю технику обрезки этого растения.

Особенность пеларгонии заключается в том, что она растет всегда вверх. А обрезка или прищипывание активизируют спящие почки, находящиеся в стволе. И растение начинает образовывать боковые побеги и обзаводиться красивой кроной. Эта процедура способствует увеличению числа соцветий и продлевает их цветение.

Техника обрезки пеларгонии

Выбор побегов для обрезки индивидуален. Но есть и универсальные принципы обрезки для всех видов герани (в том числе и ампельной).

Формирование кроны проводят два раза в год: весной и осенью.

Обрезка осенью готовит цветок к отдыху. В летнее время герань сильно разрастается, и удаление лишнего будет целительным для растения.

Это действие проводят после завершения цветения герани. Необходимо обрезать все ненужное до наступления зимы, то есть до декабря. Зимой цветок не рекомендуется беспокоить, так как он в это время отдыхает и набирается сил.

Для удаления лишних побегов лучше всего подходит тонкий и острый канцелярский нож. Можно пользоваться вместо него лезвием. А вот садовый секатор или обычный кухонный нож не подойдет — он может помять стебель. Не забудьте обработать инструмент любым дезинфицирующим средством, например водкой.

Помните:

Обрезать следует не больше 20 процентов от общей зеленой массы растения. В противном случае цветок получит стресс.

Масштабная обрезка переносит на более поздний срок время цветения, но крона после нее будет развиваться гораздо активнее.

Искривленные длинные ветки сразу удаляем. Оставляем лишь ствол около 10 см.

Срезы незамедлительно обрабатываем толченым углем или корицей. Герань удобряем.

Летом полезно иногда прищипывать пеларгонию (удалять верхушки побегов).

Если вы заметили, что место среза почернело или стало гнить, то необходимо провести удаление почерневшего участка. При этом дезинфекцию ножа и обработку среза выполняют еще тщательнее.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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