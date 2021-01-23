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Правила гармоничного цветника
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
23 Января 2021 г.
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Как правильно сочетать растения на цветочных клумбах?

Правила гармоничного цветника

Отсутствие времени для кропотливого ухода за цветником — еще не повод отказываться от создания цветочных клумб на своем участке, ведь правильно подобранные виды растений будут украшать его весь сезон и потребуют минимум хлопот.

Перед выбором растений для групповых посадок необходимо узнать об их сроках цветения. Это важно для непрерывного цветения клумб в течение всего сезона, а также для выбора оптимального ухода за посадками.

Однолетние цветы отличаются разнообразием форм и расцветок. Дают семена и погибают в год посева. Нуждаются в своевременном поливе, опрыскивании, удалении увядших цветков. Есть виды с различными сроками цветения, что позволяет создать клумбу, которая будет цвести с ранней весны до начала заморозков. К этой группе относятся флоксы, анютины глазки, фиалки.

Двухлетними называют растения с циклом жизни около 2 лет. Виды со сроками посадки семян в конце лета начинают цветение ранней весной. Неприхотливее однолетников, требуют меньше ухода. Среди этой группы пользуются популярностью виолы, маргаритки, незабудки.

Многолетники могут расти на одном месте на протяжении нескольких лет. Основное преимущество этой группы состоит в том, что они зацветают раньше других и уходят в спячку к началу зимы. В октябре, когда однолетники уже увядают, многолетние цветы еще продолжают активный рост. Достаточно морозостойки и в самом начале весны просыпаются и возобновляют рост.

Наиболее неприхотливые виды

Для полноценного развития и интенсивного цветения всем растениям необходим правильный уход и подкормки. Но некоторые виды более стойко, чем другие переносят отсутствие регулярного ухода:

Колокольчики (кампанулы) могут быть многолетниками или двулетними, карликами или высокорослыми, но их общая черта — активное и длительное цветение. Даже одно растение способно дать самосев и на следующий год вы получите из него уже целую клумбу.

Аюга (живучка) получила свое второе название из-за исключительной неприхотливости. Это цветущее почвопокровное растение идеально подходит для тех, кто не имеет возможности регулярно ухаживать за клумбами. Будет радовать продолжительным цветением даже при нерегулярных поливах и подкормках.

Астильба морозостойка и теневынослива, может расти на переувлажненной почве. Способна выживать и цвести на участках, не подходящих для многих других культур.

Алиссум образует при цветении шапки золотистых цветков. Идеален для оформления альпийских горок и рокариев.

Зверобой требует минимум ухода, легко переносит пересадку и имеет лекарственные свойства.

Хорошим выбором будут и многолетние флоксы, астры, ромашки, незабудки, лилии и ирисы.

Агротехника

Даже у самых неприхотливых видов есть потребности для хорошего роста и цветения. Это полив, подкормки, удаление увядших соцветий, борьба с болезнями и вредителями, подвязывание к опорам при необходимости.

Полив лучше проводить по бороздкам, проложенным вокруг растений. При заплывании грунта рыхлите его через 2-3 полива, а глубокая перекопка почвы поможет и в борьбе с личинками вредителей. Своевременно удаляйте сорняки и не забывайте об утеплении на зиму грядок с многолетниками.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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