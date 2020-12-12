Пожелтевшие листья у герани — признак, что растению надо помочь

Герани – растения красивые и неприхотливые, но тоже болеют. Пожелтевшие листья – первый признак того, что цветок нездоров. Причины увядания могут быть разными: от неправильного ухода до поражения грибком.

Вертициллез

Вертициллезная болезнь в основном поражает уличные растения, но может погубить и комнатные. Недуг вызывается грибком. Основные причины:

- частый полив;

- чрезмерная влажность воздуха;

- старая земля в горшке;

- зараженная почва;

- повреждения стеблей при пересадке.

Цветок желтеет постепенно: сначала появляются отдельные участки на нижней листве, затем грибок охватывает всю герань. Полностью увядшие части остаются на стебле.

Бороться с вертициллезом нелегко: грибок очень живуч. Он зачастую долго остается незамеченным, а затем очень быстро распространяется. Растение может совсем погибнуть через сутки после того, как недуг был обнаружен.

Сильно пострадавшую пеларгонию лучше уничтожить. Избавляются и от горшка с землей, в котором она рос. Если по соседству с больной геранью находились другие цветы, то их обязательно обрабатывают препаратами. Избежать заражения помогут «Гамаир» и «Алирин-Б».

Пораженные грибком растения спасти удается редко. Для борьбы принимают следующие меры:

Цветок отставляют подальше от других.

Поочередно удаляют все поврежденные листья специальным инструментом, который после каждого среза дезинфицируют.

Налаживают режим полива, сохраняя изоляцию. Почве не дают пересыхать, но и не заливают водой.

Неправильный уход

Если листья на герани начали желтеть, но признаков грибкового заражения нет, стоит обратить внимание на уход. Увядающие части растения – сигнал о его нездоровом состоянии. В запущенных случаях развиваются грибковые болезни. Основные причины пожелтения листьев пеларгонии:

- неблагоприятные условия зимой;

- мало места в горшке;

- неправильный полив;

- переизбыток азота в грунте летом;

- отсутствие дренажа.

Зимний уход

В холодное время года герани становятся немного прихотливыми. Их нельзя держать на сквозняке и вблизи обогревателей или других источников тепла. Пересушенный воздух сказывается на состоянии листвы.

Зимний полив должен быть особенно урегулированным. Оптимальная температура в помещении – 10–120 С.

Полив

Герань не любит переизбытка влаги, но и засушивать почву нельзя. В обоих случаях пеларгония желтеет, а при переувлажнении появляются мошки. С ними борются специальными препаратами.

Цветок поливают тогда, когда земля слегка подсохла после предыдущего увлажнения, но еще не покрылась корочкой. На дне горшка обязательно делают отверстия, через которые лишняя вода вытекает в поддон. Ее сливают.

Дренаж

Дренажный слой нужен любым комнатным растениям. Он помогает регулировать увлажненность и снабжение кислородом почвы. Для этого перед посадкой растения на дно посуды укладывают керамзит или мелкую гальку, гравий и т. д. Некоторые цветоводы используют пенопласт. Только после этого туда насыпается земля и помещается растение. На дне горшка обязательно просверливаются отверстия.

Тесная тара

Корням растений нужно свободное пространство. Если им тесно, то цветок желтеет. Для гераней подбирают просторные горшки. Если изначально подходящей посуды не нашлось, то можно пересадить цветок позже.

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Удобрения

Герани желтеют и гибнут из-за переизбытка в грунте азота. С проблемой сталкиваются летом. Решить ее можно внесением в почву подкормки с содержанием калия и фосфора.

Пеларгония хоть и неприхотлива, но при неблагоприятных условиях может заболеть и погибнуть. Первый признак проблем – пожелтевшие листья. Вовремя принятые меры помогут спасти растение.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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