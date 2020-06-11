Помидоры плохо растут? Разберемся в причинах

Помидоры, томаты, великолепные плоды-ягоды, довольно крупные, вытянутой, овальной либо совсем круглой формы. Они могут быть разных цветов и вкусов.

Одна из причин плохого роста томатов - устаревший сортовой фонд

Огородники наперебой, часами могут рассказывать о своем урожае томатов, как заядлые рыбаки, преувеличивая размеры пойманной рыбы. Однако бывает так, что томаты, высаженные в открытый грунт, вдруг замедляют темпы роста, сбрасывают завязь, либо при видимом здоровом состоянии дают небольшие, скромные урожаи. В чем же тут дело? Попытаемся, как можно подробнее ответить на вопрос – почему плохо растут помидоры.

Словно маг и чародей, огородник должен стремиться к тому, чтобы все цветки, которые распустит зелененький кустик томата, потихоньку превратились в завязи, а те, в свою очередь дали ароматные плоды. Увы, в реальной жизни добиться этого крайне сложно, обычно и завязи, и цветки опадают, особенно часто можно видеть оголенные и лишенные «потомства» первые кисти. Почему так происходит? Чаще всего виновата слишком низкая температура воздуха, ведь оптимум для томата это +24-28°C, причем температура для лучшего опыления и роста завязи даже в ночную погоду не должна опускаться ниже +19°C. Как же помочь томатам в этом случае? Мы рекомендуем использовать небольшие разборные парнички, которые можно быстро собрать, укрыв под ними растения. Естественно, что в таком парничке можно легко поддерживать необходимую температуру, приоткрывая либо напротив наглухо закрывая его.

Главное – не забывайте о том, что томатам нужны опылители, а самое лучшее опыление происходит во время, когда дует ветер либо по парничку гуляет сквозняк.

Следующая причина плохого роста помидоров конечно влага. Наиболее существенный ее объем необходим растениям в период завязывания и начала роста плодов. В это время грунт необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии.

Поливая томаты, старайтесь использовать теплую воду, ее можно «получить» разместив на участке несколько бочек, выкрашенных черным цветом. Залили с утра воду – к вечеру она будет теплой, самое время поливать, ведь поливы в жару недопустимы, даже теплая вода может вызвать у растений шок, что уж говорить о ледяной воде из поливного шланга.

Для дачников, чьи участки расположены далеко от дома и которые смогут поливать растения не чаще одного раза в неделю, напомним о том, что обильные поливы после длительного перерыва могут быть не полезными, а вредными. Часто задают вопрос – почему растрескиваются плоды томата, так вот по той самой причине, что изголодавшееся за дни засухи растение резко впитывает большие объемы влаги, направляя их в плоды, от ее переизбытка кожица трескается. Чтобы этого избежать, старайтесь даже после перерыва, понимая, что почва пересушена, поливать растения небольшими объемами.

Еще один важный элемент хорошего роста и обильного урожая - это питание. Томаты чуть ли не самые требовательные к питанию растения, но слишком уж усердствовать тоже нельзя, так при переизбытке азота в почве вы получите пышный рост вегетативной массы, казалось бы – вот то, что нужно, растения растут, но, увы, в ущерб урожаю. Заметить в почве избыток азота просто, достаточно повнимательнее взглянуть на цветки. Если чашелистики цветка гораздо крупнее обычного, более яркие, а тычинки мелкие и еле заметные то это знак что азота в почве много.

Ну и, наконец, вредят томатам, замедляя их рост и снижая урожаи, горе селекционеры.

Часто любители овощных растений, в частности томатов, одни из экономии, другие из любопытства, третьи возможно по привычке, перенятой от бабушек и дедушек, занимаются тем, что из года в год отбирают только самые крупные плоды, выделяют и высевают собранные из них семена. Чаще всего огородники ориентируются на два, ну максимум три положительных свойства сорта, это крупные плоды, вкус и период созревания. Выбирая крупные плоды, которые созрели раньше или позже других мы часто не обращаем внимание на то, что сорт имеет повреждения вредителями, проявления болезней, пусть даже на начальных стадиях, ослабленный рост или потери части завязи. Тем самым, отбирая семена из года в год, мы закрепляем эти признаки, в итоге мы получаем слабые, медленно растущие сорта, которые могут дать крупные плоды, но количество их, скорее всего, будет небольшим.

Поэтому не ленитесь и не экономьте на себе, обновляйте свой сортовой фонд ну хотя бы один раз в 2-3 года и тогда вопрос – почему плохо растут помидоры, задаваться больше не будет.

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Источник: gazetasadovod.ru

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