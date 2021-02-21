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Помидоры плохо растут? Посмотрим, чего им не хватает
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
21 Февраля 2021 г.
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Добрый день, мой читатель. При недостатке питательных веществ томаты начинают болеть, медленно растут и становятся чахлыми. Они дают маленький урожай и слабо вегетируют. Чаще всего это связано с дефицитом одного или нескольких необходимых элементов.

Помидоры плохо растут? Посмотрим, чего им не хватает

Нехватка азота

При недостатке азота листья становятся мелкими и тонкими, после чего их рост сильно замедляется. Их цвет становится бледно-зеленым. По мере усиления дефицита зрелые листья желтеют.

Ветвление тоже очень замедляется. Куст становится слабым, он больше не может плодоносить. Стебли постепенно тоже приобретают желтый оттенок.

Для компенсации дефицита нужно использовать такие удобрения:

мочевина;

сульфат аммония;

нитрат калия;

аммиачная селитра.

Но, чтобы восстановить растения, придется потратить довольно много времени. Об успехе проведенных мероприятий можно будет судить по внешнему виду кустов.

Недостаток фосфора

На листьях появляются некротические темные пятна, которые создаются омертвевшими участками. Зачастую симптомы нехватки фосфора очень похожи на бактериальные заболевания.

Фосфорное голодание обычно возникает из-за того, что фосфорные удобрения плохо растворяются. К тому же этого компонента не так много в почве.

Основной признак фосфорного голодание — кусты прекращают свой рост и постепенно чахнут. Они остаются низкорослыми.

Темные пятна разрастаются и меняют цвет всего листа. У него появляется сине-серый блеск.

Лечить нехватку фосфора следует при помощи использования суперфосфатов, монофосфата аммония или монофосфата калия.

Дефицит калия

Калий очень легко и быстро вымывается из почвы. Если его недостаточно в земле, то растения начинают часто болеть и становятся подверженными нападениям различными вредителями. При этом кусты выглядят нездоровыми и слабыми.

При нехватке калия по краям листьев появляются некротические образования. Чем сильнее дефицит, тем больше увеличивается поражение, постепенно охватывая всю листовую пластину. Некроз захватывает межжилковое пространство и одновременно становится причиной возникновения хлороза.

Чтобы устранить нехватку этого элемента, нужно использовать древесную золу.

Нехватка кальция

При нехватке кальция начинается некроз основания листов. Симптомы проявляются очень постепенно, так как кальций имеет низкую подвижность в растении. Из-за плохой транслокации чаще всего и повреждаются кусты.

Растения при недостатке этого элемента склонны к увяданию Также на созревших плодах появляется темно-коричневая гниль.

Для предотвращения дефицита кальция следует проводить внекорневые подкормки, используя кальциевую селитру. Для приготовления раствора нужно развести 20 г вещества в 10 л воды.

Отсутствие магния

Самыми характерными признаками отсутствия магния у помидоров являются межжилковый некроз и некроз тканей. Во время острого недостатка магния симптомы напоминают дефицит калия.

Пораженные области появляются между прожилками листа. Это могут быть светлые или бурые пятна. Листья сморщиваются, скручиваются и становятся ломкими. Хотя прожилки длительное время остаются зелеными.

Чтобы исправить ситуацию, нужно опрыскивать растения английской солью или нитратом магния. Для этого в 10 л воды разводят 1 ч. л. средства.

Нехватка серы

Сера тоже является необходимым элементом для нормального роста томатов. Когда возникает ее недостаток, прожилки на листовых пластинах становятся красноватыми. При этом симптомы очень напоминают хлороз, который появляется во время азотного голодания.

Опознать нехватку серы можно по наличию слабого розового оттенка на нижней стороне листа. Если дефицит слишком сильный, появляются некротические бляшки, а сами листья становятся хрупкими.

Для предотвращения недостатка серы следует использовать сульфат магния. На 1 л воды необходим 1 г средства.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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