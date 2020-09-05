Полив суккулентов: несколько важных рекомендаций

⠀

Достаточно ли вы знаете о поливе суккулентов?

Суккуленты надо поливать умеренно теплой водой

Правильный полив⠀

- Лучшее время для полива — утро солнечного дня. До вечера вода стечет, земля подсохнет. Летом, в жаркие дни лучше поливать вечером, так вы избежите ожога корней.⠀

- Вода должна быть теплой, 36 градусов или чуть выше. От холодной растение может за ночь сбросить все листья и загнить. Полив слишком теплой водой во время покоя может вызвать несвоевременный рост.⠀

- Старайтесь не попадать водой на листья суккулентов. Если вода попадет на растения, покрытые войлочным опушением — они могут загнить, а сами листья покрываются ржавыми пятнами. Если вода попадает на листья с налетом, то она оставляет некрасивые следы. Сдуйте капельки воды и ни в коем случае не вытирать механически иначе сотрется налет. На солнце капли воды на листьях приводят к ожогам.⠀

- Поливать надо больше те суккуленты, которые: более влаголюбивы (седумы, крассула плауновидная и т. д), в состоянии роста, с большими корнями, в пористых горшках, в песчаной почве, минеральном грунте, при высокой температуре, при сухом воздухе.⠀⠀

- Поливать надо меньше те суккуленты, которые: сухолюбивы, в состоянии покоя, с маленькими корнями, в непористых горшках, в глинистом или торфяном субстрате, при низкой температуре, при влажном воздухе.⠀⠀

Рекомендации⠀

- Главный индикатор того, что суккуленты обезвожены и нуждаются в поливе — это сморщенность листьев.⠀

- Поливайте растения основательно, чтобы вода полностью проходила через земляной ком, и вытекала в поддон. Это способствует развитию здоровой корневой системы.⠀⠀

- Следующий полив должен происходить после полного просыхания почвы, обычно это занимает неделю или больше.⠀

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: vk.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...