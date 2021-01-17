ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Сделаем из старого свитера новый коврик
2021-01-04-05-39-08
И весьма необычный. Вот такое разыскалось рукодельное чудо, которое сотворила Клэр Армстронг.
Необычный способ выращивания малины
2020-12-20-15-30-51
Много лет назад в одном из агроизданий для широкого круга читателей садовод В. Меринов опубликовал идею, а если точнее, необычный агроприем возделывания малины особым, нетрадиционным...
Красивый сад — это не так сложно как кажется
2020-12-18-14-14-01
Сад с обложки можно создать с помощью декоративных приемов, которые включают грамотный подбор лиственных и цветущих растений, эффектные планировочные решения, обустройство пешеходных тропинок и зон отдыха. Оригинально смотрятся рокарии, арки, бордюры, оформленные...
Любите растения с разноцветными листьями? Тогда вам понравится рео
2020-12-28-14-47-27
Рео (Rhoeo) или рэо, роео - эффектное комнатное растение из семейства коммелиновых (Commelinaceae).
Чем, когда и как поливать фикусы?
2021-01-08-16-27-35
Правильный полив является самым важным фактором в выращивании фикусов в домашних условиях.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Полив после посева семян: полезно ли это?
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
17 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Полив семян после высадки в почву воспринимается как естественная процедура, без которой нельзя обойтись, ведь влага для растений — это необходимость. Но немногие садоводы знают, что это ошибочное действие, которое иногда может навредить еще неокрепшему растению. Поэтому хочу рассказать, почему я не поливаю водой семена после посева.

Полив после посева семян: полезно ли это?

Почему полив при посадке не полезен

Многие огородники, которые придерживаются правил и процедур ухода, сажают лучшие сорта, в итоге не получают заявленного урожая. Довольно часто возникают ситуации, когда сеянцы всходят дольше обычного, медленно прорастают, а саженцы вянут или плохо развиваются. Потраченное огородником время на уход не приносит результата и ожидаемого урожая.

Желая помочь своим насаждениям, хозяева подготавливают землю, перекапывая ее, периодически занимаются рыхлением, обильно поливают.

Но только после изучения ботанической литературы становится понятно, что ошибка совершается уже в начале, на этапе посева, а дальнейшие действия уже не помогают исправить ситуацию.

Прорастание для семян — естественное явление, один из этапов жизненного цикла растения. Но для неокрепшего ростка это еще и стрессовая ситуация, для преодоления которой ему необходимо много сил и ресурсов. Он пробивается к солнцу через большую толщу земли.

Если в этот момент обильно полить грунт, он станет более плотным и, склеившись, запечатает семена в посадочных ямках.

Кроме этого, полив не дает растению дышать, препятствуя доступу кислорода. Это вредно и для корневой системы выросших многолетних растений, и для небольших саженцев.

Ситуация усугубляется, когда семена перед посадкой дополнительно обрабатывают стимулятором роста. В любом случае «пробуждение» начинается с момента высадки, даже если прорастание сеянцев можно будет увидеть только через 2 недели.

Спустя некоторое время земля подсыхает, но для культуры это уже не имеет значения.

Как правильно увлажнить почву перед посадкой

Несмотря ни на что, влага необходима семенам, нужно лишь выбрать оптимальное время полива. Целесообразнее увлажнить посадочные лунки за 30-40 минут до того, как опустить в них семена. В процессе нужно соблюдать меру, ведь избыток воды не успеет подсохнуть за такой короткий промежуток времени.

Дополнительного эффекта можно добиться, если использовать не холодную, а теплую или вовсе горячую воду. Она сразу напитает семена влагой и сможет согреть грунт, создавая благоприятные условия для быстрого роста.

Если же нужно высадить семена на поверхности, только немного присыпав их землей, увлажнять их все же необходимо. В таком случае можно не поливать их, а сбрызнуть теплой водой из пульверизатора.

Следуя такому простому правилу, можно добиться быстрого всхода ростков, которые превратятся в сильные и крепкие растения.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Полив после посева семян: полезно ли это?
    Полив семян после высадки в почву воспринимается как естественная процедура, без которой нельзя обойтись, ведь влага для растений — это необходимость. Но немногие садоводы знают, что это ошибочное действие, которое иногда может навредить еще неокрепшему растению. Поэтому хочу рассказать, почему я не поливаю водой семена после посева.
  • Мини-гриль из старого барабана стиральной машины
    Изобретательность некоторых умельцев не знает границ, а переняв их опыт, можно обзавестись полезными вещами, не тратя для этого много времени и финансов.
  • Прививка цитрусовых в домашних условиях
    Для прививки цитрусовых деревьев чаще используют окулировку. Прививают растения двухлетнего возраста в конце лета, когда они хорошо растут и кора легко отстает.
  • Кошачий реппелент — вот что спасет цветы от пушистых агрессоров
    Сочетание «кот + домашние растения» может иметь печальные последствия, начиная от фигурно изгрызенных листьев и заканчивая разбитым цветочным горшком на полу.
  • Как перетянуть старый диван
    Старый потертый диван представляет собой образ поддержанной мебели, который и выкинуть не хочется, и тратить крупные суммы денег на реставрацию обшивки также не очень тянет.
  • Советы по выбору клубней глоксинии
    Сейчас огромный выбор луковичных растений для сада почти в любом супермаркете и наверняка вы замечали продажу и клубней глоксинии простых сортов. Тем, кто знает, что глоксиния - прекрасный цветок и хотят иметь его, покупают клубеньки.
  • Тёплое набивное одеяло своими руками
    Кто из нас не мечтает о теплом и ярком набивном одеяле?
  • Душистую плюмерию можно вырастить из семян
    Своеобразное и очень интересное растение, которое можно вырастить как в оранжерее, так и дома – плюмерия. Родина этого тропического растения – Южная Америка, Калифорния и острова Тихого океана.
  • Как обновить настольную лампу
    Большое количество домашних предметов можно обновить различными способами, при этом, не потратив ни копейки. Есть много вещей, которые идеально подойдут для декорирования, но уже давно не используются.
  • Полезные советы огороднику
    Культура коллективного сада и огорода требует одновременности, однообразности и тщательности проведения профилактических мероприятий.
  • Кровать-тахта своими руками
    Основное отличие кровати-тахты от обычной кровати заключается в том, что ее можно использовать не только для сна, а еще и в качестве дополнительного посадочного места в гостиной в виде дивана.
  • О тех, кто растет в тени: среди них даже пальмы есть
    Сpеди кoмнатных pастений есть и такие, для кoтopых местo в тени – не пpoблема. Нo сpазy oгoвopимся: тень – этo местo на pасстoянии 3 метpoв oт хopoшo oсвещеннoгo oкна или 2 метpoв oт oкна с севеpнoй стopoны.
  • Письменный стол из старой кровати
    Сегодня многие дизайнеры со всего мира прибегают к разным техникам, чтобы сделать красивый письменный стол. При этом они берут не дорогие вещи, а старые ненужные предметы. К примеру, можно сделать креативный стол для занятий из старой кровати.
  • Советы по выращиванию огуречной рассады
    Огурец выращивают посевом семян непосредственно в грунт или высаживая рассаду. Для получения урожая в ранние сроки более эффективен рассадный способ. Однако при посеве семенами формируется более высокий урожай.
  • Восемь идей, как использовать елку после праздников, чтобы не выбрасывать
    Вместо того, чтобы выбрасывать новогоднюю ель, подарите ей вторую жизнь.
  • Опыт дачника: как избавиться от травы-мокрицы на грядках
    Борьба с сорной травой на приусадебном участке считается обыденным делом. Мокрица же относится к лекарственным травам и применяется в народной медицине. Это заставляет некоторых садоводов оставлять на огороде небольшие участки травы, но она моментально разрастается.
  • Не повезло с почвой на участке? Эту проблему можно решить
    Глинистая почва – это, пожалуй, самая большая трудность, с которой может столкнуться садовник.
  • Своими руками: Как сделать поднос для завтрака
    podnos Теперь вы точно захотите завтракать в постели. Деревянный поднос с медными деталями украсит ваш ленивый выходной.
  • Сладости из рябины: а вы пробовали?
    Красная рябина произрастает не только в России, но и на территории стран Европы и Азии. Эта полезная ягода является кладезем витаминов. Ее можно сочетать с грушей и другими сладкими фруктами, однако не стоит миксовать эти ягоды с красной смородиной, ибо такой вкусовой эксперимент не будет удачным.
  • Чем, когда и как поливать фикусы?
    Правильный полив является самым важным фактором в выращивании фикусов в домашних условиях.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 