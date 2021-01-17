Полив после посева семян: полезно ли это?

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Полив семян после высадки в почву воспринимается как естественная процедура, без которой нельзя обойтись, ведь влага для растений — это необходимость. Но немногие садоводы знают, что это ошибочное действие, которое иногда может навредить еще неокрепшему растению. Поэтому хочу рассказать, почему я не поливаю водой семена после посева.
Почему полив при посадке не полезен
Многие огородники, которые придерживаются правил и процедур ухода, сажают лучшие сорта, в итоге не получают заявленного урожая. Довольно часто возникают ситуации, когда сеянцы всходят дольше обычного, медленно прорастают, а саженцы вянут или плохо развиваются. Потраченное огородником время на уход не приносит результата и ожидаемого урожая.
Желая помочь своим насаждениям, хозяева подготавливают землю, перекапывая ее, периодически занимаются рыхлением, обильно поливают.
Но только после изучения ботанической литературы становится понятно, что ошибка совершается уже в начале, на этапе посева, а дальнейшие действия уже не помогают исправить ситуацию.
Прорастание для семян — естественное явление, один из этапов жизненного цикла растения. Но для неокрепшего ростка это еще и стрессовая ситуация, для преодоления которой ему необходимо много сил и ресурсов. Он пробивается к солнцу через большую толщу земли.
Если в этот момент обильно полить грунт, он станет более плотным и, склеившись, запечатает семена в посадочных ямках.
Кроме этого, полив не дает растению дышать, препятствуя доступу кислорода. Это вредно и для корневой системы выросших многолетних растений, и для небольших саженцев.
Ситуация усугубляется, когда семена перед посадкой дополнительно обрабатывают стимулятором роста. В любом случае «пробуждение» начинается с момента высадки, даже если прорастание сеянцев можно будет увидеть только через 2 недели.
Спустя некоторое время земля подсыхает, но для культуры это уже не имеет значения.
Как правильно увлажнить почву перед посадкой
Несмотря ни на что, влага необходима семенам, нужно лишь выбрать оптимальное время полива. Целесообразнее увлажнить посадочные лунки за 30-40 минут до того, как опустить в них семена. В процессе нужно соблюдать меру, ведь избыток воды не успеет подсохнуть за такой короткий промежуток времени.
Дополнительного эффекта можно добиться, если использовать не холодную, а теплую или вовсе горячую воду. Она сразу напитает семена влагой и сможет согреть грунт, создавая благоприятные условия для быстрого роста.
Если же нужно высадить семена на поверхности, только немного присыпав их землей, увлажнять их все же необходимо. В таком случае можно не поливать их, а сбрызнуть теплой водой из пульверизатора.
Следуя такому простому правилу, можно добиться быстрого всхода ростков, которые превратятся в сильные и крепкие растения.
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Полив семян после высадки в почву воспринимается как естественная процедура, без которой нельзя обойтись, ведь влага для растений — это необходимость. Но немногие садоводы знают, что это ошибочное действие, которое иногда может навредить еще неокрепшему растению. Поэтому хочу рассказать, почему я не поливаю водой семена после посева.
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