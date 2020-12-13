Полиподиум — многоножка

Полиподиум относится к семейству многоножковых. Родиной этого цветка являются субтропические и тропические районы Новой Зеландии, Южной Америки, Австралии и Индии.

В природе насчитывается около 200 видов зелёных и листопадных растений. Полиподиум называют также флебодиум или многоножка.

Это растение очень просто выращивать, достаточно соблюдать режим полива и для посадки использовать правильную земляную смесь, которая по своему составу немного отличается от почвы других папоротниковых растений.

Почва для этого цветка должна быть лёгкой, рыхлой и содержать немного хвойной земли.

Самыми распространёнными видами являются полиподиум пупырчатый и полиподиум золотой.

Полиподиум золотой относится к теплолюбивым папоротникам, который зимой содержится при температуре около 20 С, а полиподиум пупырчатый хорошо себя чувствует в прохладных помещениях.

Температура содержания зимой не должна превышать 14 С. В остальное время года папоротникам нужна обычная комнатная температура.

Для многоножки нужно выбирать хорошо освещённое место с небольшим притенением от жарких солнечных лучей. Но даже лёгкая полутень не скажется на развитии растения. Поливают папоротники отстоянной водой без содержания извести.

Весной и летом полив должен быть обильным. Зимой растение поливают при необходимости. НО всегда необходимо следить за тем, чтобы почва была влажной.

С мая и до конца лета 2 раза в месяц цветок подкармливают специальными удобрениями для комнатных декоративно-лиственных растений.

Как и все папоротники, полиподиум любит влажный воздух. Идеальной влажностью для растения является 50-55%, поэтому растение стоит подальше размещать от отопительных батарей и радиаторов.

С наступлением весны полиподиум ежегодно пересаживают.

При этом землесмесь должна быть со слабокислой реакцией. Корни растения нельзя слишком заглублять в почву, их немого вдавливают в землю и присыпают небольшим количеством грунта. Поэтому вазон для многоножки не должен быть слишком глубоким, лучше подбирать плоские плошки.

Размножается полиподиум делением куста или отводками. Некоторые цветоводы научились использовать для этого споры.

При слишком высокой температуре воздуха в квартире на листьях появляются коричневые пятна, поэтому если температура воздуха становится выше 25 С, растению грозит гибель.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...