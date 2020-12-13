Полиподиум — многоножка

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Полиподиум относится к семейству многоножковых. Родиной этого цветка являются субтропические и тропические районы Новой Зеландии, Южной Америки, Австралии и Индии.
В природе насчитывается около 200 видов зелёных и листопадных растений. Полиподиум называют также флебодиум или многоножка.
Это растение очень просто выращивать, достаточно соблюдать режим полива и для посадки использовать правильную земляную смесь, которая по своему составу немного отличается от почвы других папоротниковых растений.
Почва для этого цветка должна быть лёгкой, рыхлой и содержать немного хвойной земли.
Самыми распространёнными видами являются полиподиум пупырчатый и полиподиум золотой.
Полиподиум золотой относится к теплолюбивым папоротникам, который зимой содержится при температуре около 20 С, а полиподиум пупырчатый хорошо себя чувствует в прохладных помещениях.
Температура содержания зимой не должна превышать 14 С. В остальное время года папоротникам нужна обычная комнатная температура.
Для многоножки нужно выбирать хорошо освещённое место с небольшим притенением от жарких солнечных лучей. Но даже лёгкая полутень не скажется на развитии растения. Поливают папоротники отстоянной водой без содержания извести.
Весной и летом полив должен быть обильным. Зимой растение поливают при необходимости. НО всегда необходимо следить за тем, чтобы почва была влажной.
С мая и до конца лета 2 раза в месяц цветок подкармливают специальными удобрениями для комнатных декоративно-лиственных растений.
Как и все папоротники, полиподиум любит влажный воздух. Идеальной влажностью для растения является 50-55%, поэтому растение стоит подальше размещать от отопительных батарей и радиаторов.
С наступлением весны полиподиум ежегодно пересаживают.
При этом землесмесь должна быть со слабокислой реакцией. Корни растения нельзя слишком заглублять в почву, их немого вдавливают в землю и присыпают небольшим количеством грунта. Поэтому вазон для многоножки не должен быть слишком глубоким, лучше подбирать плоские плошки.
Размножается полиподиум делением куста или отводками. Некоторые цветоводы научились использовать для этого споры.
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