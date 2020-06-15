Полезные советы дачникам

Советы огороднику от заслуженного агронома России.

Советы специалиста пригодятся и опытным огородникам

• Замачивание семян огурцов на 20 минут в холодной заварке чая способствует более сильным всходам.

• При замачивании семян огурцов перед посадкой в молоке или медовой воде появляется больше вероятности избежать горечи в плодах.

• Следует помнить, что посев огурцов пророщенными семенами создает возможности для появления корневой гнили.

• При посадке рассады огурцов в теплице нельзя засыпать стебель.

• Главное для рассады огурцов и томата - обеспечить мощную корневую систему и сохранить ее при посадке.

• Для лучшего снабжения растений томата фосфорным питанием опытные огородники кладут в лунку кусочек мелкой рыбы, которая, перегнивая, выделяет фосфор, поглощаемый затем корнями растений.

• Рассаду цветной капусты нельзя подсушивать, т.к. впоследствии на растениях могут образоваться преждевременные карликовые головки.

• При посадке луковицы на перо ее не вдавливают в землю, чтобы не получалось уплотнение, иначе отрастающие корни будут поднимать и наклонять луковицу.

• Обрезанный для выгонки пера лук не следует сажать сразу, а нужно дать подсохнуть месту среза, чтобы предотвратить образование плесени в этом месте.

• Один из приемов предпосевной обработки семян мелких размеров - смешивание их с песком в соотношении 1:5. Он позволяет равномернее распределить в грядках семена репы, моркови, петрушки, лука и др.

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Источник: gazetasadovod.ru

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