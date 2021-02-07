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Подкормки для петуний: что же выбрать?
По инф. ogorodnye-shpargalki.ru   
07 Февраля 2021 г.
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Петунии — это однолетние растения, чаще всего используются для украшения садов, террас или балконов. За ними легко ухаживать, их можно сажать как в саду в открытый грунт, так и в обычных или подвесных горшках. Чтобы получить пышное интенсивное цветение, их следует регулярно поливать и удобрять.

Подкормки для петуний: что же выбрать?

Чтобы петунии обильно и постоянно цвели с весны до поздней осени, следует соблюдать несколько правил:

Петунии предпочитают просторные солнечные места. Если растения выращиваются в тени, то сформируют много листьев и мало цветков.

Кроме ухода цветам требуется и добавление питательных веществ, т. к. при выращивании в горшках, растения имеют ограниченный пищевой ресурс. Регулярное кормление стимулирует их цветение.

«Вкусности» для петунии добавляются по мере необходимости, а также следует соблюдать дозировку, поскольку слишком большое количество минералов может повредить растения.

Удобрение для сурфинии и петунии PLANTA® Vit (500 мл концентрата). Благодаря высокому содержанию калия и фосфора, средство способствует интенсивному цветению и придает цветкам насыщенный оттенок. При регулярном использовании этого препарата улучшается здоровье растений и продлевается период цветения. Состав этого продукта был разработан таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности этих цветов и восполнить дефицит микроэлементов.

Препарат содержит такие питательные вещества:

азот — 3,1%;

калий — 5,3%;

медь — 0,003%;

марганец 0,03%;

цинк 0,009%.

PLANTON S. Удобрение для петунии и сурфинии с повышенным количеством хелатного железа. В 1 пакете содержится 200 г концентрата.

Средство содержит высококачественные компоненты, характеризующиеся превосходной растворимостью и высокой концентрацией. Удобрение применяется во время полива 1 раз за 7 дней. Рекомендуется удобрять петунии этим раствором также и в дождливый период, т. к. во время осадков вымываются из почвы полезные микроэлементы.

Состав Planton S:

азот — 16%;

фосфор — 8%;

калий — 22%;

Растворяют 1-2 ч. л. концентрата в 10 л воды.

Agrecol. Средство предназначено для сурфинии, петунии и других балконных растений. Содержит идеальные пропорции минералов, которые поддерживают и продлевают цветение, способствуют здоровому росту цветков и интенсивному их окрасу.

Содержит:

азот (N) — 5%;

фосфор (P2O5) — 4%;

калий (K2O) — 6%.

Многокомпонетные удобрения

Удобрение «ROST-Сурфиния». Жидкое многокомпонентное минеральное удобрение. Предназначено для питания всех сортов сурфинии и петунии, выращенных индивидуально и в композициях с другими растениями. Его можно применять и при выращивании других балконных растений для интенсивного цветения.

Содержит комплекс питательных веществ, необходимых для правильного роста и развития цветов. При систематическом использовании средство обеспечивает растения обильным и продолжительным цветением.

Концентрат содержит полезные макро- и микроэлементы, которые быстро усваиваются растениями. Раствор используется в течение всего вегетационного периода.

Состав:

Азот, фосфор и калий позволяют растению производить пышную зеленую массу и способствуют укреплению корневой системы.

Медь и бор влияют на интенсивное окрашивание цветов и листьев.

Важную роль также играет цинк, который увеличивает количество цветочных почек.

Железо, молибден и марганец, содержащиеся в удобрении, придают листьям насыщенный зеленый цвет и защищают их от хлороза.

Концентрат необходимо разбавлять водой в пропорции 15 мл жидкости на 2-3 л воды. Полученным раствором поливают петунии. В период интенсивного роста и цветения растения удобряют раз в неделю. В оставшийся вегетационный период добавляют средство каждые 2 недели.

Флоровит. Удобрение представлено в жидкой форме.

Состав:

азот — 6,0%;

фосфор — 6,0%;

калий — 6,0%;

Удобрение также содержит бор, железо, марганец, молибден, цинк и другие элементы.

Средство способствует интенсивному окрасу листьев и цветков. Повышает устойчивость петуний к засухе. Регулярное применение обеспечивает растения длительным и обильным цветением. Средство разбавляют водой и поливают 2-3 раза в неделю.

Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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  • Подкормки для петуний: что же выбрать?
    Петунии — это однолетние растения, чаще всего используются для украшения садов, террас или балконов. За ними легко ухаживать, их можно сажать как в саду в открытый грунт, так и в обычных или подвесных горшках. Чтобы получить пышное интенсивное цветение, их следует регулярно поливать и удобрять.
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