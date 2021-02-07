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Подкормки для петуний: что же выбрать?
|По инф. ogorodnye-shpargalki.ru
|07 Февраля 2021 г.
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Петунии — это однолетние растения, чаще всего используются для украшения садов, террас или балконов. За ними легко ухаживать, их можно сажать как в саду в открытый грунт, так и в обычных или подвесных горшках. Чтобы получить пышное интенсивное цветение, их следует регулярно поливать и удобрять.
Чтобы петунии обильно и постоянно цвели с весны до поздней осени, следует соблюдать несколько правил:
Петунии предпочитают просторные солнечные места. Если растения выращиваются в тени, то сформируют много листьев и мало цветков.
Кроме ухода цветам требуется и добавление питательных веществ, т. к. при выращивании в горшках, растения имеют ограниченный пищевой ресурс. Регулярное кормление стимулирует их цветение.
«Вкусности» для петунии добавляются по мере необходимости, а также следует соблюдать дозировку, поскольку слишком большое количество минералов может повредить растения.
Удобрение для сурфинии и петунии PLANTA® Vit (500 мл концентрата). Благодаря высокому содержанию калия и фосфора, средство способствует интенсивному цветению и придает цветкам насыщенный оттенок. При регулярном использовании этого препарата улучшается здоровье растений и продлевается период цветения. Состав этого продукта был разработан таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности этих цветов и восполнить дефицит микроэлементов.
Препарат содержит такие питательные вещества:
азот — 3,1%;
калий — 5,3%;
медь — 0,003%;
марганец 0,03%;
цинк 0,009%.
PLANTON S. Удобрение для петунии и сурфинии с повышенным количеством хелатного железа. В 1 пакете содержится 200 г концентрата.
Средство содержит высококачественные компоненты, характеризующиеся превосходной растворимостью и высокой концентрацией. Удобрение применяется во время полива 1 раз за 7 дней. Рекомендуется удобрять петунии этим раствором также и в дождливый период, т. к. во время осадков вымываются из почвы полезные микроэлементы.
Состав Planton S:
азот — 16%;
фосфор — 8%;
калий — 22%;
Растворяют 1-2 ч. л. концентрата в 10 л воды.
Agrecol. Средство предназначено для сурфинии, петунии и других балконных растений. Содержит идеальные пропорции минералов, которые поддерживают и продлевают цветение, способствуют здоровому росту цветков и интенсивному их окрасу.
Содержит:
азот (N) — 5%;
фосфор (P2O5) — 4%;
калий (K2O) — 6%.
Многокомпонетные удобрения
Удобрение «ROST-Сурфиния». Жидкое многокомпонентное минеральное удобрение. Предназначено для питания всех сортов сурфинии и петунии, выращенных индивидуально и в композициях с другими растениями. Его можно применять и при выращивании других балконных растений для интенсивного цветения.
Содержит комплекс питательных веществ, необходимых для правильного роста и развития цветов. При систематическом использовании средство обеспечивает растения обильным и продолжительным цветением.
Концентрат содержит полезные макро- и микроэлементы, которые быстро усваиваются растениями. Раствор используется в течение всего вегетационного периода.
Состав:
Азот, фосфор и калий позволяют растению производить пышную зеленую массу и способствуют укреплению корневой системы.
Медь и бор влияют на интенсивное окрашивание цветов и листьев.
Важную роль также играет цинк, который увеличивает количество цветочных почек.
Железо, молибден и марганец, содержащиеся в удобрении, придают листьям насыщенный зеленый цвет и защищают их от хлороза.
Концентрат необходимо разбавлять водой в пропорции 15 мл жидкости на 2-3 л воды. Полученным раствором поливают петунии. В период интенсивного роста и цветения растения удобряют раз в неделю. В оставшийся вегетационный период добавляют средство каждые 2 недели.
Флоровит. Удобрение представлено в жидкой форме.
Состав:
азот — 6,0%;
фосфор — 6,0%;
калий — 6,0%;
Удобрение также содержит бор, железо, марганец, молибден, цинк и другие элементы.
Средство способствует интенсивному окрасу листьев и цветков. Повышает устойчивость петуний к засухе. Регулярное применение обеспечивает растения длительным и обильным цветением. Средство разбавляют водой и поливают 2-3 раза в неделю.
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