Подготовишь клубни к посадке — раньше урожай молодой картошечки соберешь

В середине весны пора выносить семенной картофель из подвалов и погребов и ставить на проращивание.

Опыт убеждает, что проращенный на свету картофель дает всходы раньше на 4-11 дней, цветет быстрее на 7-14 дней, а урожай будет на 12-15 дней раньше.

Перед тем, как заложить клубни на проращивание, их сортируют по размеру, отбирают пораженные болезнями.

Если на клубнях обнаружена парша, их следует протравить формалином из расчета одна часть формалина на 200 частей воды. При отсутствии этого состава можно обработать клубни раствором бордосской жидкости в течение нескольких минут. В крайнем случае, можно воспользоваться раствором марганцовки.

Для повышения устойчивости к фитофторозу клубни во время проращивания рекомендуется опрыскивать каждую неделю раствором медного купороса (2 г на 10 л воды), борной кислоты (50 г на 10 л воды) или перманганата калия (10 г на 10 л воды).

После сортировки по размерам и протравливания клубни закладывают на прорашивание. Проращивание может проводиться разными способами: в стеклянных банках (держать их открытыми, чтобы клубни дышали), где создается для этого благоприятный микроклимат; можно пользоваться светопроницаемыми полиэтиленовыми пакетами с отверстиями для газообмена или ящиками - необходимо насыпать картофель в них в три слоя. Оптимальным считается проращивание в течение 30-40 дней при температуре 12-14°С при естественном или искусственном освещении.

Многие огородники вынимают из хранилищ на проращивание прозелененный картофель. Надо отметить, что такой картофель лучше хранится, устойчив к низким температурам, его не трогают грызуны. Некоторые специалисты отмечают, что посадки прозелененного картофеля меньше страдают от весенних заморозков, а клубни получаются крупнее. Но главный выигрыш, что очень важно, во времени: урожай картофеля можно получить на две недели раньше.

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Источник: gazetasadovod.ru

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