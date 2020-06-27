Почему у помидоров и перца скручиваются листья и что нужно делать?

Если у рассады помидоров вянут, желтеют, сохнут и скручиваются листья (это может происходить и с перцем), нужно установить причину и помочь растению, ведь скрученные листья нарушают процесс фотосинтеза, а это может привести к серьезным последствиям.

Листья у томатов и перца могут скручиваться как наружу, так и внутрь

По тем или иным причинам время от времени скручиваются листья как у рассады томатов, так и у растений, высаженных в теплицу или открытый грунт. Несоблюдение правил агротехники может привести к тому, что растение перестанет нормально развиваться и не даст урожая. Первые «ласточки» – изменение внешнего вида листьев растения: они начинают желтеть, скручиваться, вянуть.

Если листья у томатов скручиваются вверх, скорее всего это признак недостатка меди или магния. Чтобы его восполнить, подкормите растение таким раствором: в 10 л воды разведите 2 ст.л. сульфата магния и 1 ч.л. медного купороса (предварительно растворив его в стакане кипятка). Расход – 0,5 л под куст.

Иногда вывернутые наружу листья помидоров и перцев говорят о переизбытке влаги. В дождливую погоду прекратите поливы в теплице, а для растений, «живущих» в открытом грунте, сделайте навес из пленки.

Когда листья сворачиваются внутрь, это может быть сигналом нехватки фосфора. Для устранения проблемы приготовьте следующий раствор: залейте 1 стакан суперфосфата 5 л кипятка и настаивайте сутки. Затем долейте теплой воды, чтобы получилось 10 л, и подкормите растения, выливая по 0,5 л раствора под куст.

Еще одна распространенная причина, по которой скручиваются листья у рассады томатов или перца, – поражение растения заболеванием или вредителем. Насекомых, вредящих растениям, огромное множество, но наиболее часто помидоры и перец атакуют тля, белокрылка, клещ и др.

Если листья скручиваются вниз, обработайте растения любым инсектицидным препаратом, а если вы противник «химии», воспользуйтесь народным рецептом настоя луковой шелухи: 1 стакан шелухи залейте 10 л воды и настаивайте сутки. Полученным средством опрыскивайте перец и помидоры каждые 5 дней до исчезновения симптомов. Для дезинфекции почву пролейте 1%-ным раствором марганцовки.

К сожалению, частой причиной скручивания листьев у помидоров и перца может быть трудноизлечимое (или вовсе неизлечимое) заболевание. Возбудителями болезней растений являются вирусы, бактерии и грибки. В каждом конкретном случае борьбы с заболеваниями есть свои тонкости.

Очень важно еще на ранних стадиях развития внимательно осматривать растения, чтобы вовремя заметить симптомы заболевания и не допустить его распространения.

Причиной такого типа скручивания листьев может быть слабо развитая корневая система или повреждение корней при пересадке. Растение испытывает стресс – это нормально. Подождите некоторое время, пока саженцы адаптируются к новым условиям и, возможно, симптомы исчезнут. Если же этого не произошло, может помочь полив растения стимулятором корнеобразования.

Неправильное пасынкование и прищипывание – еще один фактор, влияющий на внешний вид листьев растения. Так бывает, если удалено сразу большое количество пасынков, либо если пасынки удалены слишком поздно.

Не забывайте своевременно удалять пасынки (до того, как они достигнут 5 см). Чтобы помочь растению справиться со стрессом, применяйте биостимуляторы.

Также существует вероятность, что ваши растения испытывают фосфорное голодание. Восполнить дефицит фосфора можно при помощи суперфосфата (как описано выше) либо, приготовив органическое удобрение, например, на сутки замочив в 10 л теплой воды 0,5-1 кг рыбы. Затем настой процеживают, разбавляют водой 1:1 и подкармливают растения из расчета 1 л на куст. К сожалению, у этого народного рецепта есть один существенный недостаток: при всей своей полезности рыбный настой крайне дурно пахнет.

Скорее всего, причина тому – дефицит цинка. Исправить ситуацию поможет следующая подкормка: 30 г суперфосфата и 50 г золы настаивают 1,5 часа в 1 л горячей воды, затем разбавляют еще 9 л воды и вносят по 500 мл раствора под каждое растение).

Нарушение баланса микро- и макроэлементов – довольно частая причина того, что у помидоров или перца скручиваются листья. К примеру, если в почве избыток азота, то верхние листья скручиваются и темнеют, становясь красно-фиолетовыми по краям. В таком случае необходимо внести готовое комплексное удобрение либо присыпать почву золой (слоем 3 мм), после чего обильно полить. Под растения, высаженные в теплицу, можно внести калийную селитру: 2 ст.л. развести в 10 л воды и под каждый куст вылить 0,5 л раствора.

Недостаток влаги также иногда проявляется тем, что у рассады помидоров или перца скручиваются верхние листья. Чтобы этого не произошло, соблюдайте правила полива:

до появления всходов держите посевы под пленкой, с утра опрыскивая почву водой;

с первыми всходами увлажнение приостановите на 2-4 дня, затем пленку снимите и обильно поливайте рассаду 1-2 раза в неделю;

за 2 дня до пикировки полив прекратите, после процедуры сделайте еще один перерыв на 4-5 дней, в последующем поливайте 1 раз в неделю.

Кроме того, листья рассады могут скручиваться из-за неравномерного роста. Это происходит потому, что средняя жилка листа растет и вытягивается, а листовая пластинка не успевает расти и поэтому скручивается. Тревожиться здесь не о чем, но если вы хотите исправить ситуацию, переставьте емкости с растениями в теплое и хорошо освещенное место.

Если на нижних листьях растений появились бурые пятна или коричневые крапинки, но жилки остались зелеными, а края листьев начали закручиваться, попробуйте подкормить растения суперфосфатом и золой, чтобы восполнить дефицит молибдена. Предварительное внесение золы, кроме всего прочего, поможет нормализовать кислотность почвы, чтобы томаты лучше усваивали фосфор, дефицит которого тоже может стать причиной скручивания листьев.

Помидоры и перец можно подкармливать, используя 3 ст. золы на 1 кв.м. При высадке рассады в каждую лунку можно добавить по горсти золы.

Если вас беспокоит вопрос, почему скручиваются листья у томатов в теплице, то следует обратить внимание на температурный режим и поддержание влажности почвы. В том случае, если у вас не всегда имеется возможность своевременно поливать растения, хорошим вариантом станет система капельного полива.

Также отличной идеей будет мульчирование почвы, которое не только позволит поддерживать нормальный уровень влаги, но и уменьшит количество сорняков.

Не забывайте проветривать теплицу. В особенно жаркие дни набрасывайте на нее спанбонд – это поможет снизить температуру внутри на несколько градусов.

Причиной скручивания листьев также может стать дефицит света. Иногда, чтобы исправить ситуацию, достаточно просто вымыть теплицу и обрезать затеняющие ее ветви ближайших деревьев.

Полезно также по вечерам опрыскивать кусты помидоров и перца 1%-ным раствором марганцовки.

Скрученные листья – не повод паниковать и отчаиваться. Гораздо продуктивней будет найти причину и устранить ее. А в некоторых случаях это может быть вовсе не «дефектом», а естественным сортовым признаком некоторых видов помидоров, например, томатов черри.

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