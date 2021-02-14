Почему осыпаются цветы и завязи?

Что делать, если у тепличных томатов осыпаются цветки?

У томатов, а также у перцев и баклажанов иногда осыпаются цветы и даже завязи. Это может происходить оттого, что не соблюдается режим их выращивания. Температура воздуха днем должна быть 22…27 оС, относительная влажность – 50-60 %. В летние дни температура воздуха в пленочных и стеклянных теплицах поднимается значительно выше. В этих условиях пыльца становится стерильной и опыление не происходит. Необходимо проветривать теплицы.

Опадение цветков может происходить при недостатке бора. В этом случае надо провести внекорневую подкормку борной кислотой (1 г на 1 л воды) или препаратом «Завязь». Опрыскивание растений провести утром или вечером.

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Источник: gazetasadovod.ru

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