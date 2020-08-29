Почему огурцы кривые?

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Мало кто знает, что при нехватке питательных веществ у огурцов начинают расти кривые плоды. По внешнему виду плодов, по их деформации можно сказать, каких именно элементов питания не хватает огурцам. Запишите или сохраните эту информацию, чтобы ваши огурчики росли здоровыми и ровными.⠀

Плоды часто деформируются от нехватки питательных веществ

При нехватке азота

Растение растет слабым, листья вырастаю маленькими, стебли тонкие. Цвет листьев становится бледно-зеленым или желтым. Завязи на растении очень мало. Сами плоды деформируются, к концу становятся тонкими, а у плодоножки утолщаются. Внесите органические одно из удобрений: коровяк, куриный помет, перегной, мочевину, аммиачную селитру или комплексное удобрение нитроаммофоску.⠀⠀

При нехватке калия⠀

Плоды у плодоножки становятся тонкими, а к кончикам, то есть к цветкам наоборот утолщаются. Плоды становятся светлее, чем обычно. Нужно подкармливать огурцы древесной золой, сульфатом калия или калийной селитрой.⠀⠀

При нехватке фосфора

Растение плохо усваивает питательные вещества, а корневая система растет слабой. Это сказывается на маленькой завязи плодов и их опадении. Внесите суперфосфат из расчета 40 г на 1 кв. м. Разведите суперфосфат в воде из расчета 2 столовых ложки на 10 литров воды.⠀

Нехватка микроэлементов⠀⠀

Огурцам может не хватать микроэлементов, например, бор, марганец, медь, магний и другие элементы. Кроме корневой подкормки нужно проводить внекорневую подкормку огурцов микроэлементами.⠀⠀

Неправильная агротехника⠀⠀

Огурцы могут расти искривленными и при не правильной агротехники. Например, если поливать огурцы холодной водой, то плоды растут медленной и искривляются. При жаркой погоде и отсутствие полива огурцы быстро желтеют и становятся не вкусными.⠀

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Источник: vk.com

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