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Плющелистная пеларгония украсит и клумбу, и квартиру
По инф. vk.com   
01 Февраля 2021 г.
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Одним из самых популярных растений, которые выращивают в садах на даче, на балконах и квартирах, является пеларгония плющелистная.

Плющелистная пеларгония украсит и клумбу, и квартиру

Пеларгония плющелистная родом из Южной Африки. Полукустарниковое многолетнее растение с ползучими стеблями и мясистыми листьями. Эта пеларгония имеет стелющиеся стебли до 90 сантиметров длиной с кистями цветков различной окраски и листьями, похожими на листья плюща. Часто выращивается как ампельное растение в подвесных горшках. Пеларгония быстро растет, цветет с весны до осени.

Выведено множество сортов щитовидной пеларгонии со всевозможной окраской нежных цветков - белых, лососевых, розовых, красных, малиновых, лиловых, а также двуцветных и с контрастными жилками на лепестках. Цветки бывают простые или махровые; обычно они диаметром 1,5-2,5 см, у некоторых крупноцветковых сортов до 4 см.

Идеальное место для плющелистной пеларгонии – подвесные корзины или оконные ящики, где есть возможность любоваться длинным каскадом цветущих побегов.

Освещение

Любит яркий свет, даже прямые солнечные лучи. Предпочитает южную или западную сторону. При недостатке света на растении мало листьев, плохое цветение.

Если температура между 15 и 27°С, растение можно держать на открытом солнце. Если температура превышает 30°С, пеларгонию располагают в полутени.

Температура

Предпочитает температуру 20-25 градусов летом и 13-15 градусов зимой, но не менее 12 градусов. Растения способны выдержать сильное похолодание, но не выносят даже малейшего мороза. Поэтому пеларгонию нужно беречь от заморозков – как весенних, так и осенних.

В летний период необходимы перепады температур: днем - 18-24°С, ночью - 13-16°С. Именно благодаря колебаниям температуры в течение суток и закладываются цветочные бутоны. Летом контейнер с растением можно выносить на открытый воздух. Обратно в помещение пеларгонию возвращают до того, как ночные температуры будут опускаться ниже 10 °C, чтобы не вызвать резкое пожелтение листьев.

Полив и влажность воздуха

При выращивании пеларгонии нужно соблюдать определенные требования. Обильный полив летом, но без избытка влаги, почва должна успевать слегка просыхать между поливами. Зимой количество поливов сокращают, в то же время не допуская полного пересушивания. Обильный полив при низких температурах может вызвать загнивание стебля и гибель самого растения.

Одной из основных проблем для плющелистных пеларгоний является отёк, физиологическое нарушение вызываемое неустойчивым уровнем полива. Проявляется болезнь, как при избыточном, так и при недостаточном поливе пеларгоний, которые вызывают нарушения в развитии клеток. В результате на обратной стороне листьев появляются рубцы или пробковые пятна разного размера.

Влажность воздуха не имеет особого значения.

Удобрения

Достаточное и сбалансированное питание пеларгоний способствует хорошему росту, а также безостановочному пышному цветению. Излишек азотных удобрений способствует развитию большой зелёной массы, на побегах образуется меньше цветоносов (или не образуется совсем) – растения "жируют".

Подкармливают пеларгонию, в вегетационный период, удобрениями для цветущих комнатных растений, 1 раз в 10-14 дней.

Период покоя

В течение зимы рекомендуется содержать растение в прохладном, светлом месте с температурой 13-15°С. В течение зимнего отдыха цветок должен только изредка поливаться.

Но, даже при холодном содержании ампельных пеларгоний зимой, большая часть листьев все равно опадает, растение к весне выглядит неприглядно и нуждается в сильной обрезке.

Чрезмерный полив зимующих пеларгоний ведёт к гниению корней и появлению болезней. А уцелевшие растения при этом израстаются – образуют очень тонкие хрупкие побеги с мелкими бледными листьями.

Пересадка

Молодые растения пересаживают ежегодно. Делается это весной до начала роста. Емкость для цветка нужно брать небольшого размера, иначе растение будет развивать только зеленную массу, но не будет цвести. Взрослым экземплярам чаще проводят смену грунта на новый – без замены контейнера.

Почва

Земля должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральный pH. Подойдет смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка (2:2:2:1). Необходим хороший дренаж.

Формирование

Плющелистную пеларгонию тоже необходимо омолаживать! С наступлением осени нужно делать обрезку плющелистных пеларгоний, оставляя по 1-2 нижних листа, в пазухах которых проглядывают новые побеги. Если этого не делать, то очень скоро ствол пеларгоии оголится, побеги станут вытянутыми и растение приобретет непривлекательный вид. С наступлением весны обрезать пеларгонию следует только в том случае, если они очень сильно вытянулись. При такой кардинальной обрезке плющелистная пеларгония порадует вас своим цветением только летом.

Подрезка оголённых побегов пеларгоний весной, прищипка верхушек побегов способствует кущению за счёт образования боковых побегов из спящих почек. Пожелтевшие и засыхающие листья обрезают, оставляя низ черешка. Обильности цветения способствует удаление увядших соцветий. Поддерживать же аккуратный внешний вид пеларгонии, а также, сдерживать ее рост можно при помощи регулярных подрезок стеблей.

Чтобы иметь наиболее эффектные, разросшиеся во все стороны растения, следует в горшок высаживать два или даже три укорененных черенка.

У плющелистных пеларгоний старше 2-х лет стебли одревесневают и начинают портить весь внешний вид. Именно поэтому нужно обновлять плющелистную пеларгония каждые 2-3 года весной или осенью, выращивая их заново из черенков. Единственный вариант долголетия плющелистной пеларгонии - это выращивать ее в форме штамбового дерева.

Размножают пеларгонию верхушечными черенками, которые остаются от осенней и весенней ежегодной обрезки. Также пеларгонию можно вырастить из семян.

Особенности ухода:

Обилие азота в почве способствует образованию множества крупных листьев и является причиной слабого цветения.

Самая большая опасность для пеларгоний - это серая гниль, черная ножка и ржавчина листьев.

Пеларгония имеет массу достоинств:

- способна беспрерывно цвести с мая по октябрь;

- кусты пеларгонии не теряют декоративности весь сезон;

- это одно из самых неприхотливых растений;

- практически не поражается болезнями и вредителями;

- это идеальное растение для балконных ящиков и подвесных корзин, поскольку оно легко переносит недостаток влаги;

- если до первых серьезных осенних заморозков перенести пеларгонию в комнату, то она будет продолжать цвести на подоконнике ещё не меньше месяца.

Источник: vk.com

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